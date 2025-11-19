Planification
5 modèles de réunions que chaque architecte devrait utiliser
Temps de lecture : 10 minutes
En tant qu'architecte, tu passes tes journées à trouver un équilibre entre les clients, les consultants, les entrepreneurs et les représentants de la ville. Ton agenda se remplit rapidement. La mauvaise réunion au mauvais moment peut ralentir un projet, causer des retouches et réduire les heures facturables.
La solution est simple : utilise un petit ensemble de modèles de réunions réutilisables. Dans ce guide, tu trouveras cinq modèles de réunions pratiques pour les architectes, ainsi que la façon de les organiser avec Doodle pour gagner du temps et réduire les allers-retours.
Le défi auquel sont confrontés les professionnels de l'architecture
Les architectes coordonnent de nombreux rôles et phases dans le cadre d'un projet :
Appels d'accueil résidentiels
Examens du concept et de la conception
Vérifications des conflits avec les consultants
Visites de chantier et réunions de CA
Conversations sur les permis et la planification
Sans structure, chaque réunion devient un travail sur mesure qui mange du temps.
Points de douleur courants
Fils de courriels interminables pour trouver une heure
Absences dues à des rappels ou à des lieux peu clairs
Des ordres du jour qui dérivent et des décisions qui ne sont pas prises
Retards qui se répercutent sur les dessins, les soumissions et les honoraires
Heures consacrées à des consultations non rémunérées au lieu de travaux facturables
Pourquoi cela est important pour les architectes
Les réunions déterminent les exigences, l'orientation de la conception et les décisions de construction. Une structure de réunion solide protège tes honoraires et ton calendrier.
Des modèles clairs t'aident à
raccourcir les délais des projets en réduisant la confusion
Améliorer la confiance des clients grâce à des points de contact cohérents
Prendre des décisions qui tiennent la route et réduire les reprises
Faire en sorte que ton équipe soit concentrée, efficace et facturable
Tu trouveras ci-dessous cinq modèles prêts à l'emploi pour les architectes, avec des agendas et des configurations Doodle que tu peux brancher dès aujourd'hui.
Modèle 1 : Découverte et accueil du client
Objectif : Qualifier un client potentiel, définir les objectifs et établir la portée préliminaire du projet.
Durée : 30 à 45 minutes
Participants : Architecte, décideur du client, tout copropriétaire ou partenaire.
Ordre du jour
Objectifs et vision (2 minutes par personne)
Site + contraintes
Budget et délais
Décideurs et processus d'approbation
Prochaines étapes
Liste de contrôle pour la préparation
Examine le formulaire de demande, l'adresse du site et les dossiers de base
Choisis 1 ou 2 exemples de projets pertinents
Prépare les questions à poser
Mise en place du Doodle
Utilise une page de réservation pour que les clients potentiels réservent eux-mêmes en fonction de tes disponibilités réelles.
Connecte le calendrier Google/Outlook/Apple
Ajoute des rappels automatiques + la vidéoconférence
Connecte Stripe si tu fais payer les consultations
Exemple d'invitation
Titre : Appel de découverte du client pour [Projet/Adresse]
Description : Nous passerons en revue les objectifs, le contexte du site, le budget et le calendrier. Prépare le lien de l'enquête ou de l'annonce.
Meilleures pratiques
Sois bref pour ne pas perdre de temps
Termine par une étape suivante claire
Utilise Doodle 1:1 pour offrir seulement quelques temps de curation à un seul prospect.
Modèle 2 : Examen du concept avec le client
Objectif : S'aligner sur les premiers concepts et approuver l'orientation.
Durée : 60 minutes
Participants : Architecte, PM, décideur du client, architecte d'intérieur facultatif
Ordre du jour
Récapitulation des objectifs et des contraintes
Présenter 2 ou 3 concepts avec les avantages et les inconvénients
Discuter des implications en termes de coûts et d'échelonnement
Saisir les décisions et les risques
Confirmer les approbations et la prochaine étape
Préparer la liste de contrôle
Assembler les dessins et les diapositives en un seul document
Préparer une description simple des coûts
Définir les critères de décision
Configuration du Doodle
Utiliser des sondages de groupe lorsque plusieurs parties prenantes doivent se mettre d'accord sur une heure.
Fixer des échéances et des rappels automatiques
Utilise Doodle Pro pour générer une description claire de la réunion et ajouter une image de marque
Saisir les décisions
Ajouter une diapositive finale listant les décisions
Envoyer un résumé dans les 24 heures
Meilleures pratiques
Limite-toi à 2 ou 3 options
Fixe un délai pour chaque bloc de discussion
Enregistrer l'appel (avec le consentement des participants)
Modèle 3 : Synchronisation de la coordination des consultants
Objectif : Résoudre les conflits, s'aligner sur les responsabilités et faire avancer les modèles.
Durée : 45 à 60 minutes
Participants : Architecte, structure, MEP, civil, paysagiste, spécialistes
Ordre du jour
Jalons et vérification du calendrier
Examen des dessins/modèles
Matrice des responsabilités
Décisions + propriétaires
Dates de livraison + prochain point de contact
Liste de contrôle pour la préparation
Publie le dernier modèle et les derniers PDF au moins 24 heures à l'avance
Identifie les cinq principaux conflits ou risques
Clarifier les normes de désignation et d'échange des fichiers
Mise en place du Doodle
Utilise les sondages de groupe pour la coordination entre plusieurs entreprises (jusqu'à 1000 participants)
Cacher les détails des participants si l'on souhaite préserver la confidentialité entre les entreprises
Les réunions réservées sont automatiquement synchronisées avec les calendriers et les liens vidéo.
Liste de contrôle pour le suivi
Envoie des modèles mis à jour + un journal de décision d'une page
Utilise une feuille d'inscription si tu as besoin de créneaux horaires structurés pour le retour des consultants.
Meilleures pratiques
Garder le groupe restreint et spécifique à la phase
Cadence hebdomadaire en DD ; bihebdomadaire en CD
Utilise Doodle 1:1 pour les sujets de discussion.
Modèle 4 : Coordination des entrepreneurs et réunion de chantier
Objectif : faire avancer la construction, répondre aux demandes d'information, examiner les conditions sur le terrain.
Durée : 30-60 minutes sur place + 30 minutes de révision
Participants : Architecte/CA principal, GC PM, surintendant, principaux sous-traitants, représentant du propriétaire
Ordre du jour
Sécurité + accès
Examen des travaux en cours + maquettes
Demandes d'information en cours + soumissions
Modifications + approbations
Points d'action
Liste de contrôle pour la préparation
Apporter les dessins actuels, le registre des demandes d'information et l'appareil photo
Vérifier les conditions météorologiques et l'accès au chantier
Prépare les outils de la liste de contrôle
Mise en place de Doodle
Utilise une page de réservation pour que le CG ne réserve les réunions de chantier récurrentes que lorsque tu es disponible.
Ajoute l'adresse du chantier et les détails du parking
Utilise Doodle 1:1 pour les réunions secondaires ponctuelles
Meilleures pratiques sur le chantier
Lier les photos aux actions à entreprendre
Conserve un modèle de rapport de chantier simple
Envoyer des résumés le jour même pour réduire les litiges
Modèle 5 : Réunion de pré-demande de permis et de planification
Objectif : Clarifier les questions relatives au code et réduire le nombre de nouvelles soumissions
Durée : 45 minutes
Participants : Architecte, responsable de la planification/du bâtiment, parfois client ou civil
Ordre du jour
Résumé du projet + zonage
Questions clés sur le code
Études requises et documents à soumettre
Calendrier + processus d'examen
Prochaines étapes
Liste de contrôle pour la préparation
Mémoire de deux pages avec plan du site + masse
Liste des questions relatives au code (avec citations)
Apporte les approbations précédentes si nécessaire
Configuration de Doodle
(Précision : de nombreuses agences exigent encore un courriel pour réserver).
Utilise Doodle 1:1 pour proposer quelques plages horaires qui respectent les deux calendriers.
Inclure l'ordre du jour dans l'invitation ; les descriptions AI peuvent être utiles.
Pour les réunions entre plusieurs services, envoie un sondage de groupe pour aligner les disponibilités.
Meilleures pratiques
Demande une confirmation écrite des interprétations
Saisir les noms et les titres des participants
Envoyer un court résumé écrit
Les erreurs à éviter
Trop d'objectifs dans une réunion - s'en tenir à un résultat principal
Longs courriels - partage plutôt un lien de programmation
Pas de matériel de préparation - envoie des dessins/modèles au moins un jour à l'avance
Pas de rappels - activer les rappels automatiques pour éviter les absences.
Pas de journal des décisions - clôturer chaque réunion avec les propriétaires + les dates
Outils et solutions pour une planification plus rapide
Page de réservation
Idéale pour les appels de clients, les consultations payantes, les visites de sites
Affiche tes disponibilités réelles
Ajoute des liens vidéo
Prend en charge Stripe pour les paiements
Heures de travail, tampons et lieux personnalisables
1:1
Idéal pour les appels d'une seule personne (représentants de la ville, subordonnés, suivis rapides)
Offre une liste d'heures de travail
Empêche les doubles réservations
Sondages de groupe
Idéal pour les revues de conception et les synchronisations de consultants
Invite jusqu'à 1000 participants
Fixe des délais et des rappels
Cache les détails des participants
Feuilles d'inscription
Utile pour les ateliers, les tests en studio, les démonstrations de vendeurs
Crée des créneaux horaires avec des limites de places
Les participants choisissent eux-mêmes un créneau horaire
Intégrations utiles
Calendrier Google, Outlook et Apple
Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams
Zapier → déclencher des tâches dans Asana, Trello ou Slack.
Avantages de Doodle Pro / Teams
Agendas générés par l'IA
Marque personnalisée + logo
Expérience sans publicité
Cache les détails des participants
Sécurité de niveau entreprise
Exemples concrets
Studio résidentiel
Utilise une consultation payante de 30 minutes via la page de réservation (Stripe) → taux de présence plus élevé.
Utilise des sondages de groupe pour l'examen des concepts avec les couples
Le chef d'entreprise réserve les visites de chantier uniquement le vendredi matin via une page de réservation personnalisée.
Entreprise commerciale de taille moyenne
Utilise les sondages de groupe tous les trimestres pour définir les synchronisations hebdomadaires des consultants.
Utilise le 1:1 avec deux fenêtres de temps pour les conversations sur les permis
Utilise des feuilles d'inscription pendant les CD pour les examens de transfert des consultants.
Projet communautaire
Crée une feuille d'inscription avec 8 emplacements × 10 places pour une journée portes ouvertes.
Doodle cache les détails des participants pour plus de confidentialité
Principaux enseignements
Utilise cinq modèles de réunion pour gagner du temps et réduire les frictions.
Associe chaque modèle à l'outil Doodle approprié
Envoie des fichiers de préparation et utilise des rappels automatiques pour éviter les absences.
Enregistre les approbations, les propriétaires et les dates de chaque réunion
Recueille les paiements pour les consultations payées avec Stripe
Commence avec une meilleure planification
Tu n'as pas besoin de plus de réunions - tu as besoin de meilleures réunions.
Commence à utiliser ces cinq modèles de réunions pour les architectes, branche-les sur ton calendrier et laisse Doodle s'occuper de la réservation, des rappels et des liens vidéo.
Prêt à simplifier la planification ? Crée ton premier modèle et envoie ton lien dès aujourd'hui.