हर आर्किटेक्ट को इस्तेमाल करनी चाहिए 5 मीटिंग टेम्पलेट्स

एक वास्तुकार के रूप में, आप अपने दिन ग्राहकों, सलाहकारों, ठेकेदारों और नगर अधिकारियों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए बिताते हैं। आपका कैलेंडर जल्दी भर जाता है। गलत समय पर गलत बैठक किसी परियोजना की गति धीमी कर सकती है, पुनः कार्य करा सकती है और बिल योग्य घंटों में कटौती कर सकती है।

समाधान सरल है: पुन: प्रयोज्य मीटिंग टेम्प्लेट्स का एक छोटा सेट उपयोग करें। प्रत्येक टेम्प्लेट का एक स्पष्ट उद्देश्य, एक संक्षिप्त एजेंडा, तैयारी के चरण और शेड्यूल करने का एक सुसंगत तरीका होना चाहिए। इस गाइड में, आपको आर्किटेक्ट्स के लिए पाँच व्यावहारिक मीटिंग टेम्प्लेट्स मिलेंगे, साथ ही उन्हें Doodle के साथ कैसे चलाएं ताकि घंटों की बचत हो और बार-बार की जाने वाली बातचीत कम हो।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

वास्तुकार पेशेवरों के सामने चुनौती

वास्तुकार एक परियोजना में कई भूमिकाओं और चरणों का समन्वय करते हैं:

आवासीय प्रवेश कॉल

अवधारणा और डिज़ाइन समीक्षाएँ

परामर्शदाता टकराव जाँचें

साइट दौरे और सीए बैठकें

परमिट और योजना संबंधी बातचीत

बिना किसी ढांचे के, हर बैठक समय खाती हुई कस्टम कार्य बन जाती है।

सामान्य समस्याएँ

समय खोजने के लिए अनंत ईमेल थ्रेड्स

अस्पष्ट रिमाइंडर या स्थानों के कारण अनुपस्थिति

भटकती कार्यसूचियाँ और गायब होने वाले निर्णय

ड्राइंग्स, सबमिटल्स और फीस में फैलने वाली देरी

बिल योग्य कार्य के बजाय बिना शुल्क के परामर्शों में बिताए गए घंटे

वास्तुकारों के लिए यह क्यों मायने रखता है

बैठकें आवश्यकताओं, डिज़ाइन दिशा और निर्माण निर्णयों को आकार देती हैं। मजबूत बैठक संरचना आपकी फीस और आपके कार्यक्रम की रक्षा करती है।

स्पष्ट टेम्पलेट्स आपकी मदद करते हैं:

भ्रम कम करके परियोजना की समय-सीमा को छोटा करें

नियमित संपर्क बिंदुओं के माध्यम से ग्राहक विश्वास बढ़ाएँ

ऐसे निर्णय दर्ज करें जो टिकें और पुनःकार्य कम करें।

अपनी टीम को केंद्रित, कुशल और बिल योग्य बनाए रखें।

आपको नीचे पांच आर्किटेक्ट-रेडी टेम्पलेट्स मिलेंगे, जिनमें एजेंडा और Doodle सेटअप शामिल हैं जिन्हें आप आज ही इस्तेमाल कर सकते हैं।

टेम्पलेट 1: क्लाइंट की खोज और जानकारी एकत्रण

उद्देश्य: लीड को योग्य बनाना, लक्ष्यों को परिभाषित करना और प्रारंभिक दायरा निर्धारित करना

अवधि: 30–45 मिनट

उपस्थित लोग: वास्तुकार, ग्राहक निर्णयकर्ता, कोई सह-स्वामी या भागीदार

कार्यसूची

लक्ष्य और दृष्टि (प्रति व्यक्ति 2 मिनट) साइट + प्रतिबंध बजट + समयसीमा की सीमाएँ निर्णयकर्ता + अनुमोदन प्रक्रिया अगले कदम

तैयारी चेकलिस्ट

लीड फॉर्म, साइट का पता और बुनियादी रिकॉर्ड की समीक्षा करें।

1–2 प्रासंगिक परियोजना उदाहरण चुनें

ज़रूर पूछे जाने वाले प्रश्न तैयार करें

Doodle सेटअप

एक बुकिंग पेज का उपयोग करें ताकि संभावित ग्राहक आपकी वास्तविक उपलब्धता के अनुसार स्वयं बुक कर सकें।

Google/Outlook/Apple कैलेंडर कनेक्ट करें

स्वचालित अनुस्मारक + वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोड़ें

यदि आप सशुल्क परामर्श के लिए शुल्क लेते हैं तो Stripe कनेक्ट करें।

नमूना निमंत्रण

शीर्षक: [परियोजना/पता] के लिए क्लाइंट डिस्कवरी कॉल

विवरण: हम लक्ष्यों, साइट के संदर्भ, बजट और समय-सीमा की समीक्षा करेंगे। कृपया कोई भी सर्वेक्षण या लिस्टिंग लिंक तैयार रखें।

सर्वोत्तम प्रथाएँ

अपने समय की रक्षा के लिए इसे संक्षिप्त रखें।

एक स्पष्ट अगले कदम के साथ समाप्त करें।

एक ही लीड को केवल कुछ चुनिंदा समय प्रस्तावित करने के लिए Doodle 1:1 का उपयोग करें।

टेम्पलेट 2: ग्राहक के साथ अवधारणा डिजाइन समीक्षा

उद्देश्य: प्रारंभिक अवधारणाओं पर सहमति और दिशा को अनुमोदित करना

अवधि: 60 मिनट

उपस्थित लोग: वास्तुकार, परियोजना प्रबंधक, ग्राहक निर्णयकर्ता, वैकल्पिक इंटीरियर डिज़ाइनर

कार्यसूची

लक्ष्यों और प्रतिबंधों का पुनरावलोकन 2–3 अवधारणाएँ पेश करें, उनके फायदे और नुकसान सहित। लागत और चरणबद्धता के प्रभावों पर चर्चा करें। निर्णयों और जोखिमों को दर्ज करें स्वीकृतियों की पुष्टि करें + अगला मील का पत्थर

तैयारी चेकलिस्ट

ड्राइंग्स/स्लाइड्स को एक ही डेक में संकलित करें।

एक सरल लागत विवरण तैयार करें

निर्णय मानदंड परिभाषित करें

Doodle सेटअप

जब कई हितधारकों को किसी समय पर सहमत होना हो, तो ग्रुप पोल का उपयोग करें।

समय-सीमाएँ निर्धारित करें + स्वचालित अनुस्मारक

स्पष्ट मीटिंग विवरण बनाने और ब्रांडिंग जोड़ने के लिए Doodle Pro का उपयोग करें।

कैप्चर निर्णय

निर्णयों की सूची वाली एक अंतिम स्लाइड जोड़ें।

24 घंटों के भीतर एक सारांश भेजें

सर्वोत्तम प्रथाएँ

2–3 विकल्पों तक सीमित करें

प्रत्येक चर्चा खंड के लिए समय निर्धारित करें

कॉल रिकॉर्ड करें (सहमति से)

टेम्पलेट 3: सलाहकार समन्वय सिंक

उद्देश्य: टकरावों को सुलझाना, जिम्मेदारियों पर सहमति बनाना और मॉडलों को आगे बढ़ाना

अवधि: 45–60 मिनट

प्रतिभागी: वास्तुकार, संरचनात्मक, एमईपी, सिविल, लैंडस्केप विशेषज्ञ

कार्यसूची

माइलस्टोन + अनुसूची जाँच ड्राइंग/मॉडल समीक्षा उत्तरदायित्व मैट्रिक्स निर्णय + मालिक वितरण तिथियाँ + अगला संपर्क बिंदु

तैयारी चेकलिस्ट

नवीनतम मॉडल और पीडीएफ कम से कम 24 घंटे पहले प्रकाशित करें।

शीर्ष पाँच संघर्षों या जोखिमों की पहचान करें

फ़ाइल नामकरण/विनिमय मानकों को स्पष्ट करें

Doodle सेटअप

बहु-फर्म समन्वय के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें (1000 प्रतिभागियों तक)

यदि फर्मों के बीच गोपनीयता प्राथमिकता हो तो प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ

बुक की गई मीटिंग्स वीडियो लिंक के साथ कैलेंडर में स्वचालित रूप से सिंक हो जाती हैं।

अनुवर्ती जाँच-सूची

अपडेट किए गए मॉडल और एक पृष्ठ का निर्णय लॉग भेजें।

यदि आपको संरचित परामर्शदाता हैंडबैक समय स्लॉट्स की आवश्यकता है, तो साइन-अप शीट का उपयोग करें।

सर्वोत्तम प्रथाएँ

समूह को छोटा और चरण-विशिष्ट रखें।

डीडी में साप्ताहिक लय; सीडी में द्विसाप्ताहिक लय

ब्रेकआउट विषयों के लिए Doodle 1:1 का उपयोग करें।

टेम्पलेट 4: ठेकेदार समन्वय और साइट बैठक

उद्देश्य: निर्माण कार्य को गतिमान बनाए रखना, RFI का उत्तर देना, क्षेत्रीय परिस्थितियों की समीक्षा करना

अवधि: 30–60 मिनट ऑनसाइट + 30 मिनट समीक्षा

उपस्थितगण: आर्किटेक्ट/सीए लीड, जीसी पीएम, सुपरिंटेंडेंट, प्रमुख उपठेकेदार, मालिक का प्रतिनिधि

कार्यसूची

सुरक्षा + पहुँच स्थान पर कार्य और मॉकअप की समीक्षा खुली आरएफआई और सबमिटल परिवर्तन + अनुमोदन कार्रवाई योग्य बिंदु

तैयारी की जाँच-सूची

वर्तमान ड्रॉइंग्स, आरएफआई लॉग और कैमरा लाएँ।

मौसम और साइट की पहुँच जाँचें

पंच लिस्ट उपकरण तैयार रखें

Doodle सेटअप

एक बुकिंग पेज का उपयोग करें ताकि जीसी केवल तब ही आवर्ती साइट बैठकें बुक करे जब आप उपलब्ध हों।

साइट का पता + पार्किंग विवरण जोड़ें

एक बार की सब मीटिंग्स के लिए Doodle 1:1 का उपयोग करें।

स्थल पर सर्वोत्तम प्रथाएँ

फोटो को क्रिया-सूची से जोड़ें

एक सरल फील्ड रिपोर्ट टेम्पलेट रखें।

विवादों को कम करने के लिए उसी दिन के सारांश भेजें।

टेम्पलेट 5: परमिट और योजना पूर्व-आवेदन बैठक

उद्देश्य: कोड संबंधी प्रश्नों को स्पष्ट करना और पुनः सबमिशन को कम करना

अवधि: 45 मिनट

उपस्थितगण: वास्तुकार, योजना/निर्माण अधिकारी, कभी-कभी क्लाइंट या सिविल

कार्यसूची

परियोजना सारांश + जोनिंग मुख्य कोड प्रश्न आवश्यक अध्ययन और प्रस्तुतियाँ समयरेखा + समीक्षा पथ अगले कदम

तैयारी चेकलिस्ट

साइट प्लान और मासिंग सहित दो-पृष्ठ का संक्षिप्त विवरण

संदर्भों सहित कोड संबंधी प्रश्न सूचीबद्ध करें।

यदि सहायक हो तो पूर्व अनुमोदन साथ लाएँ।

Doodle सेटअप

(सटीक: कई एजेंसियों को अभी भी बुकिंग के लिए ईमेल की आवश्यकता होती है।)

दोनों कैलेंडर का सम्मान करते हुए कुछ समय खिड़कियाँ प्रस्तावित करने के लिए Doodle 1:1 का उपयोग करें।

आमंत्रण में एजेंडा शामिल करें; एआई विवरण मदद कर सकते हैं।

बहु-विभागीय बैठकों के लिए उपलब्धता समन्वयित करने हेतु एक ग्रुप पोल भेजें।

सर्वोत्तम प्रथाएँ

व्याख्याओं की लिखित पुष्टि का अनुरोध करें

प्रतिभागियों के नाम और पद दर्ज करें

एक संक्षिप्त लिखित सारांश भेजें

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

एक ही बैठक में बहुत सारे लक्ष्य — एक ही मुख्य परिणाम पर टिके रहें

लंबी ईमेल श्रृंखलाएँ — इसके बजाय एक शेड्यूलिंग लिंक साझा करें

कोई तैयारी सामग्री नहीं — चित्र/मॉडलों को कम से कम एक दिन पहले भेजें

कोई रिमाइंडर नहीं — अनुपस्थित होने से रोकने के लिए स्वचालित रिमाइंडर सक्षम करें

कोई निर्णय लॉग नहीं — मालिकों के साथ हर बैठक को तिथियों सहित समाप्त करें

तेज़ शेड्यूलिंग के लिए उपकरण और समाधान

बुकिंग पेज

क्लाइंट कॉल्स, पेड कंसल्ट्स, साइट वॉक्स के लिए आदर्श

आपकी वास्तविक उपलब्धता दिखाता है

वीडियो लिंक जोड़ता है

भुगतान के लिए Stripe का समर्थन करता है

अनुकूलन योग्य कार्य घंटे, बफ़र्स और स्थान

एक-से-एक

एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कॉल के लिए उत्तम (शहर के अधिकारी, उप-कर्मचारी, त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई)

समयों की एक चयनित सूची प्रदान करें

दोहरी बुकिंग को रोकता है

ग्रुप पोल

डिज़ाइन समीक्षाओं और कंसल्टेंट सिंक्स के लिए सर्वोत्तम

1000 प्रतिभागियों तक को आमंत्रित करें

समय-सीमाएँ + अनुस्मारक सेट करें

प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ

साइन-अप शीट्स

कार्यशालाओं, स्टूडियो समीक्षाओं, विक्रेता डेमो के लिए उपयोगी

सीट सीमाओं के साथ समय स्लॉट बनाएँ

प्रतिभागी स्वयं एक स्लॉट चुनते हैं।

उपयोगी एकीकरण

गूगल, आउटलुक और एप्पल कैलेंडर

ज़ूम, गूगल मीट, सिस्को वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स

ज़ैपियर → Asana, Trello या Slack में कार्यों को ट्रिगर करें

Doodle Pro / टीम्स लाभ

एआई-जनित एजेंडा

कस्टम ब्रांडिंग + लोगो

विज्ञापन-मुक्त अनुभव

प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ

एंटरप्राइज़-ग्रेड सुरक्षा

वास्तविक दुनिया के उदाहरण

आवासीय स्टूडियो

बुकिंग पेज (Stripe) के माध्यम से 30 मिनट का सशुल्क परामर्श → अधिक उपस्थिति दर

जोड़ों के साथ अवधारणा समीक्षाओं के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करता है।

GC बुक्स साइट पर टूर केवल शुक्रवार की सुबह ही एक कस्टम बुकिंग पेज के माध्यम से होते हैं।

मध्यम आकार की वाणिज्यिक फर्म

साप्ताहिक कंसल्टेंट सिंक्स निर्धारित करने के लिए त्रैमासिक ग्रुप पोल का उपयोग करता है।

परमिट वार्तालापों के लिए दो चयनित समय खिड़कियों के साथ 1:1 का उपयोग करता है।

सीडी के दौरान कंसल्टेंट हैंडऑफ़ समीक्षाओं के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करता है।

सामुदायिक परियोजना

एक ओपन हाउस के लिए 8 स्लॉट × 10 सीटों वाली साइन-अप शीट बनाता है।

Doodle गोपनीयता के लिए उपस्थित लोगों का विवरण छिपाता है।

मुख्य बातें

समय बचाने और घर्षण कम करने के लिए पाँच मुख्य बैठक टेम्पलेट्स का उपयोग करें।

प्रत्येक टेम्पलेट को सही Doodle टूल के साथ मिलाएँ।

प्रीप फाइलें भेजें और अनुपस्थित होने से बचने के लिए स्वचालित अनुस्मारक का उपयोग करें।

हर बैठक में लॉग, अनुमोदन, मालिकों और तिथियों को दर्ज करें।

Stripe के साथ सशुल्क परामर्शों के लिए भुगतान एकत्र करें

बेहतर शेड्यूलिंग से शुरुआत करें

आपको और अधिक बैठकों की नहीं, बल्कि बेहतर बैठकों की ज़रूरत है।

इन पांच मीटिंग टेम्पलेट्स का उपयोग आर्किटेक्ट्स के लिए करना शुरू करें, इन्हें अपने कैलेंडर में जोड़ें और बुकिंग, रिमाइंडर और वीडियो लिंक के लिए Doodle को संभालने दें।

क्या आप शेड्यूलिंग को सरल बनाना चाहते हैं? अपना पहला टेम्पलेट बनाएँ और आज ही अपना लिंक भेजें।