5 modelos de reunião que todo arquiteto deve usar

Read Time: 10 minutes

Limara Schellenberg
Atualizado: 19 de nov. de 2025

Architects in a meeting

    Como arquiteto, você passa seus dias equilibrando clientes, consultores, empreiteiros e autoridades municipais. Sua agenda fica cheia rapidamente. A reunião errada na hora errada pode atrasar um projeto, causar retrabalho e reduzir as horas faturáveis.

    A solução é simples: use um pequeno conjunto de modelos de reunião reutilizáveis. Cada modelo deve ter um objetivo claro, uma pauta curta, etapas de preparação e uma forma consistente de agendamento. Neste guia, você obterá cinco modelos práticos de reunião para arquitetos, além de como executá-los com o Doodle para economizar horas e reduzir as idas e vindas.

    O desafio enfrentado pelos profissionais de arquitetura

    Os arquitetos coordenam muitas funções e fases em um projeto:

    • Chamadas de entrada residenciais

    • Revisões de conceito e projeto

    • Verificações de conflitos com consultores

    • Caminhadas no local e reuniões de CA

    • Conversas sobre licenças e planejamento

    Sem uma estrutura, cada reunião se torna um trabalho personalizado que consome tempo.

    Pontos problemáticos comuns

    • Intermináveis conversas por e-mail para encontrar um horário

    • Não comparecimento devido a lembretes ou locais pouco claros

    • Agendas que se desviam e decisões que não são tomadas

    • Atrasos que se refletem em desenhos, envios e taxas

    • Horas gastas em consultas não remuneradas em vez de trabalho faturável

    Por que isso é importante para os arquitetos

    As reuniões moldam os requisitos, a direção do projeto e as decisões de construção. Uma estrutura sólida de reuniões protege seus honorários e seu cronograma.

    Modelos claros ajudam você a:

    • Reduzir os prazos dos projetos, diminuindo a confusão

    • Aumentar a confiança do cliente por meio de pontos de contato consistentes

    • Capturar decisões que se mantêm e reduzir o retrabalho

    • Manter sua equipe focada, eficiente e faturável

    Você encontrará cinco modelos prontos para arquitetos abaixo, com agendas e configurações do Doodle que você pode usar hoje mesmo.

    Modelo 1: Descoberta e entrada de clientes

    Objetivo: Qualificar um lead, definir metas e estabelecer o escopo preliminar

    Duração: 30 a 45 minutos

    Participantes: Arquiteto, tomador de decisões do cliente, qualquer coproprietário ou parceiro

    Agenda

    1. Metas e visão (2 minutos por pessoa)

    2. Local e restrições

    3. Orçamento e cronograma

    4. Tomadores de decisão e processo de aprovação

    5. Próximas etapas

    Lista de verificação preparatória

    • Analise o formulário de lead, o endereço do local e os registros básicos

    • Escolha um ou dois exemplos de projetos relevantes

    • Preparar perguntas obrigatórias

    Configuração do Doodle

    • Use uma página de reserva para que os clientes em potencial façam sua própria reserva com base em sua disponibilidade real

    • Conecte o Google/Outlook/Apple Calendar

    • Adicione lembretes automáticos + videoconferência

    • Conecte o Stripe se você cobrar por consultas pagas

    Exemplo de convite

    Título: Chamada de descoberta do cliente para [Projeto/Endereço]

    Descrição: Analisaremos as metas, o contexto do site, o orçamento e o cronograma. Tenha em mãos qualquer pesquisa ou link de listagem.

    Práticas recomendadas

    • Seja breve para proteger seu tempo

    • Termine com uma próxima etapa clara

    • Use o Doodle 1:1 para oferecer apenas algumas curadorias a um único lead

    Modelo 2: Revisão do projeto conceitual com o cliente

    Objetivo: Alinhar os conceitos iniciais e aprovar a direção

    Duração: 60 minutos

    Participantes: Arquiteto, gerente geral, tomador de decisões do cliente, designer de interiores opcional

    Agenda

    1. Recapitular objetivos e restrições

    2. Apresentar 2 a 3 conceitos com prós e contras

    3. Discutir implicações de custo e faseamento

    4. Registrar decisões e riscos

    5. Confirmar as aprovações e o próximo marco

    Preparar a lista de verificação

    • Reúna os desenhos/slides em um único deck

    • Preparar uma narrativa de custo simples

    • Definir critérios de decisão

    Configuração do Doodle

    • Use enquetes de grupo quando várias partes interessadas precisarem concordar com um horário

    • Defina prazos e lembretes automáticos

    • Use o Doodle Pro para gerar uma descrição clara da reunião e adicionar uma marca

    Capture as decisões

    • Adicione um slide final listando as decisões

    • Envie um resumo dentro de 24 horas

    Práticas recomendadas

    • Limite de 2 a 3 opções

    • Separe o tempo de cada bloco de discussão

    • Gravar a chamada (com consentimento)

    Modelo 3: Sincronização da coordenação do consultor

    Objetivo: Resolver conflitos, alinhar responsabilidades e manter os modelos em andamento

    Duração: 45 a 60 minutos

    Participantes: Arquiteto, estrutural, MEP, civil, paisagista, especialistas

    Agenda

    1. Verificação de marcos e cronograma

    2. Revisão do desenho/modelo

    3. Matriz de responsabilidades

    4. Decisões + proprietários

    5. Datas de entrega + próximo ponto de contato

    Lista de verificação de preparação

    • Publique o modelo e os PDFs mais recentes com pelo menos 24 horas de antecedência

    • Identificar os cinco principais conflitos ou riscos

    • Esclarecer os padrões de nomenclatura/troca de arquivos

    Configuração do Doodle

    • Use enquetes de grupo para coordenação de várias empresas (até 1.000 participantes)

    • Oculte os detalhes dos participantes se você preferir a privacidade entre empresas

    • As reuniões agendadas são sincronizadas automaticamente com os calendários com links de vídeo

    Lista de verificação de acompanhamento

    • Envie modelos atualizados + um registro de decisão de uma página

    • Use uma planilha de inscrição se você precisar de intervalos de tempo estruturados para o retorno do consultor

    Práticas recomendadas

    • Mantenha o grupo pequeno e específico para cada fase

    • Cadência semanal em DD; quinzenal em CDs

    • Use o Doodle 1:1 para tópicos de discussão

    Modelo 4: Coordenação do empreiteiro e reunião no local

    Objetivo: Manter a construção em andamento, responder a RFIs, analisar as condições de campo

    Duração: 30 a 60 minutos no local + 30 minutos de revisão

    Participantes: Arquiteto/CA líder, GC PM, superintendente, principais subcontratados, representante do proprietário

    Agenda

    1. Segurança + acesso

    2. Revisão do trabalho no local + maquetes

    3. RFIs abertas + envios

    4. Alterações + aprovações

    5. Itens de ação

    Lista de verificação de preparação

    • Traga desenhos atuais, registro de RFI e câmera

    • Verifique o clima e o acesso ao local

    • Ter ferramentas de lista de pendências prontas

    Configurar o Doodle

    • Use uma página de reserva para que o GC marque reuniões recorrentes no local somente quando você estiver disponível

    • Adicione o endereço do local e os detalhes do estacionamento

    • Use o Doodle 1:1 para sub-reuniões pontuais

    Práticas recomendadas no local

    • Associe fotos a itens de ação

    • Mantenha um modelo simples de relatório de campo

    • Envie resumos no mesmo dia para reduzir disputas

    Modelo 5: Reunião de pré-aplicação de permissão e planejamento

    Objetivo: Esclarecer dúvidas sobre o código e reduzir os reenvios

    Duração: 45 minutos

    Participantes: Arquiteto, oficial de planejamento/construção, às vezes cliente ou civil

    Agenda

    1. Resumo do projeto + zoneamento

    2. Principais questões do código

    3. Estudos necessários + envios

    4. Cronograma + caminho de revisão

    5. Próximas etapas

    Lista de verificação preparatória

    • Resumo de duas páginas com planta do local + massa

    • Liste as questões do código (com citações)

    • Traga aprovações anteriores, se útil

    Configuração do Doodle

    (Exato: muitas agências ainda exigem e-mail para agendamento).

    • Use o Doodle 1:1 para propor algumas janelas de tempo que respeitem ambos os calendários

    • Inclua a pauta no convite; as descrições de IA podem ajudar

    • Para reuniões com vários departamentos, envie uma enquete de grupo para alinhar a disponibilidade

    Práticas recomendadas

    • Solicite confirmação por escrito das interpretações

    • Registre os nomes e títulos dos participantes

    • Enviar um breve resumo por escrito

    Erros comuns a serem evitados

    • Muitos objetivos em uma reunião - atenha-se a um resultado principal

    • Longas conversas por e-mail - em vez disso, compartilhe um link de agendamento

    • Sem materiais de preparação - envie desenhos/modelos com pelo menos um dia de antecedência

    • Sem lembretes - ative os lembretes automáticos para evitar o não comparecimento

    • Sem registro de decisões - encerre todas as reuniões com proprietários e datas

    Ferramentas e soluções para agilizar o agendamento

    Página de agendamento

    Ideal para ligações de clientes, consultas pagas, visitas ao local

    • Mostra sua disponibilidade real

    • Adiciona links de vídeo

    • Oferece suporte ao Stripe para pagamentos

    • Horários de trabalho, buffers e locais personalizáveis

    1:1

    Ótimo para chamadas de uma única pessoa (funcionários municipais, substitutos, acompanhamentos rápidos)

    • Oferece uma lista selecionada de horários

    • Evita reservas duplas

    Enquetes de grupo

    Ideal para revisões de design e sincronizações com consultores

    • Convide até 1.000 participantes

    • Defina prazos e lembretes

    • Oculte os detalhes dos participantes

    Folhas de registro

    Útil para workshops, críticas de estúdio, demonstrações de fornecedores

    • Crie intervalos de tempo com limites de assentos

    • Os próprios participantes escolhem um horário

    Integrações úteis

    • Google, Outlook e Apple Calendar

    • Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams

    • Zapier → acionar tarefas no Asana, Trello ou Slack

    Vantagens do Doodle Pro / Teams

    • Agendas geradas por IA

    • Marca e logotipo personalizados

    • Experiência sem anúncios

    • Ocultar detalhes dos participantes

    • Segurança de nível empresarial

    Exemplos do mundo real

    Estúdio residencial

    • Usa uma consulta paga de 30 minutos por meio da página de reservas (Stripe) → maior taxa de comparecimento

    • Usa enquetes de grupo para revisões de conceito com casais

    • O GC reserva visitas ao local somente nas manhãs de sexta-feira por meio de uma página de reservas personalizada

    Empresa comercial de médio porte

    • Usa enquetes de grupo trimestralmente para definir sincronizações semanais com consultores

    • Usa 1:1 com duas janelas de tempo selecionadas para conversas sobre licenças

    • Usa folhas de registro durante os CDs para revisões de entrega de consultores

    Projeto comunitário

    • Você cria uma planilha de inscrição com 8 vagas × 10 assentos para uma casa aberta

    • O Doodle oculta os detalhes dos participantes para garantir a privacidade

    Principais lições

    • Use cinco modelos principais de reunião para proteger o tempo e reduzir o atrito

    • Combine cada modelo com a ferramenta Doodle correta

    • Envie arquivos de preparação e use lembretes automáticos para evitar o não comparecimento

    • Registre aprovações, proprietários e datas em cada reunião

    • Receba pagamentos de consultas pagas com o Stripe

    Comece com um agendamento melhor

    Você não precisa de mais reuniões - você precisa de reuniões melhores.

    Comece a usar esses cinco modelos de reunião para arquitetos, conecte-os ao seu calendário e deixe o Doodle cuidar do agendamento, dos lembretes e dos links de vídeo.

    Você está pronto para simplificar o agendamento? Crie seu primeiro modelo e envie seu link hoje mesmo.

