5 szablonów spotkań, z których powinien korzystać każdy architekt

Jako architekt spędzasz dni na godzeniu interesów klientów, konsultantów, wykonawców i urzędników miejskich. Twój kalendarz szybko się zapełnia. Niewłaściwe spotkanie w nieodpowiednim momencie może spowolnić realizację projektu, spowodować konieczność ponownej pracy i zmniejszyć liczbę godzin rozliczeniowych.

Rozwiązanie jest proste: wystarczy korzystać z niewielkiego zestawu szablonów spotkań wielokrotnego użytku. Każdy szablon powinien mieć jasno określony cel, krótki porządek obrad, wskazówki dotyczące przygotowań oraz spójny sposób ustalania terminu. W tym przewodniku znajdziesz pięć praktycznych szablonów spotkań dla architektów, a także wskazówki, jak organizować je za pomocą serwisu Doodle, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć niepotrzebną wymianę wiadomości.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Wyzwania stojące przed architektami

Architekci koordynują wiele zadań i etapów w ramach projektu:

Rozmowy telefoniczne dotyczące przyjmowania zgłoszeń od mieszkańców

Ocena koncepcji i projektu

Kontrola kolizji przez konsultanta

Wizyty na terenie obiektu i spotkania z przedstawicielami CA

Rozmowy dotyczące pozwoleń i planowania

Bez ustalonej struktury każde spotkanie staje się pracą na zamówienie, która pochłania mnóstwo czasu.

Najczęstsze problemy

Niekończące się wątki e-mailowe w poszukiwaniu dogodnego terminu

Niepojawienie się z powodu niejasnych przypomnień lub lokalizacji

Niejasne plany i brakujące decyzje

Opóźnienia, które mają wpływ na rysunki, dokumentację i opłaty

Godziny poświęcone na bezpłatne konsultacje zamiast na pracę rozliczaną

Dlaczego ma to znaczenie dla architektów

Spotkania mają wpływ na określenie wymagań, kierunek projektowania oraz decyzje budowlane. Dobrze zorganizowane spotkania pozwalają zabezpieczyć wynagrodzenie i harmonogram prac.

Przejrzyste szablony pomogą Ci:

Skróć czas realizacji projektów poprzez ograniczenie niejasności

Zwiększ zaufanie klientów dzięki spójnym punktom kontaktu

Wprowadzaj decyzje, które się sprawdzają, i ograniczaj konieczność ponownej pracy

Zadbaj o to, by Twój zespół był skoncentrowany, wydajny i generował przychody

Poniżej znajdziesz pięć gotowych do użycia przez architektów szablonów wraz z porządkami obrad i ustawieniami serwisu Doodle, z których możesz skorzystać już dziś.

Szablon 1: Poznanie klienta i przyjęcie sprawy

Cel: Ocena potencjalnego klienta, określenie celów i wstępnego zakresu projektu

Czas trwania: 30–45 minut

Uczestnicy: architekt, osoba podejmująca decyzje w imieniu klienta, współwłaściciel lub partner

Porządek obrad

Cele i wizja (2 minuty na osobę) Lokalizacja + ograniczenia Zakresy budżetu i harmonogramu Osoby podejmujące decyzje + proces zatwierdzania Kolejne kroki

Lista kontrolna przygotowań

Sprawdź formularz kontaktowy, adres strony oraz podstawowe dane

Wybierz 1–2 odpowiednie przykłady projektów

Przygotuj pytania, które koniecznie trzeba zadać

Konfiguracja Doodle

Skorzystaj z Booking Page, aby potencjalni klienci mogli samodzielnie rezerwować terminy zgodnie z Twoją faktyczną dostępnością

Połącz kalendarz Google/Outlook/Apple

Dodaj automatyczne przypomnienia + wideokonferencje

Podłącz Stripe, jeśli pobierasz opłaty za płatne konsultacje

Przykładowe zaproszenie

Tytuł: Rozmowa wstępna z klientem dotycząca [Projekt/Adres]

Opis: Omówimy cele, kontekst strony, budżet i harmonogram. Prosimy o przygotowanie linków do ankiet lub ogłoszeń.

Najlepsze praktyki

Pisz zwięźle, aby oszczędzać swój czas

Zakończ, wskazując jeden jasny kolejny krok

Skorzystaj z Doodle 1:1, aby zaproponować potencjalnemu klientowi tylko kilka starannie dobranych terminów

Szablon 2: Omówienie projektu koncepcyjnego z klientem

Cel: Uzgodnienie wstępnych koncepcji i zatwierdzenie kierunku działań

Czas trwania: 60 minut

Uczestnicy: architekt, kierownik projektu, osoba podejmująca decyzje ze strony klienta, ewentualnie projektant wnętrz

Porządek obrad

Podsumowanie celów i ograniczeń Przedstaw 2–3 koncepcje wraz z ich zaletami i wadami Omówić kwestie związane z kosztami i harmonogramem Ustalanie decyzji i ryzyk Potwierdź zatwierdzenia + kolejny etap

Lista kontrolna przygotowań

Zbierz rysunki/slajdy w jedną prezentację

Przygotuj prosty opis kosztów

Określić kryteria podejmowania decyzji

Konfiguracja Doodle

Z Group Poll warto korzystać, gdy wielu interesariuszy musi uzgodnić termin

Ustal terminy + automatyczne przypomnienia

Skorzystaj z Doodle Pro, aby stworzyć przejrzysty opis spotkania i dodać elementy identyfikacji wizualnej

Rejestrowanie decyzji

Dodaj ostatni slajd zawierający zestawienie podjętych decyzji

Prześlij podsumowanie w ciągu 24 godzin

Najlepsze praktyki

Ogranicz liczbę opcji do 2–3

Należy wyznaczyć ramy czasowe dla każdego bloku dyskusji

Nagraj rozmowę (za zgodą rozmówcy)

Szablon 3: Koordynacja pracy konsultantów

Cel: Rozwiązywanie konfliktów, uzgadnianie zakresu obowiązków i zapewnienie ciągłości prac nad modelami

Czas trwania: 45–60 minut

Uczestnicy: architekci, inżynierowie konstrukcyjni, inżynierowie instalacji technicznych budynków, inżynierowie budownictwa lądowego, architekci krajobrazu oraz specjaliści

Porządek obrad

Kamienie milowe + weryfikacja harmonogramu Ocena rysunku/modelu Macierz odpowiedzialności Decyzje + właściciele Terminy dostaw + kolejny punkt kontaktu

Lista kontrolna przygotowań

Opublikuj najnowszy model i pliki PDF co najmniej 24 godziny wcześniej

Wymień pięć najważniejszych konfliktów lub zagrożeń

Określić standardy nazewnictwa plików i wymiany danych

Konfiguracja Doodle

Wykorzystaj Group Poll do koordynacji działań między wieloma firmami (do 1000 uczestników)

Ukryj dane uczestników, jeśli preferowana jest ochrona prywatności między firmami

Zaplanowane spotkania są automatycznie synchronizowane z kalendarzami wraz z linkami do wideokonferencji

Lista kontrolna działań następczych

Prześlij zaktualizowane modele wraz z jednostronicowym protokołem decyzji

Jeśli potrzebujesz ustalonych przedziałów czasowych na przekazanie obowiązków konsultantom, skorzystaj z Sign-up Sheet

Najlepsze praktyki

Grupa powinna być niewielka i dostosowana do danego etapu

Częstotliwość tygodniowa w DD; co dwa tygodnie w CD

Wykorzystaj Doodle 1:1 do omówienia poszczególnych tematów w grupach

Szablon 4: Koordynacja prac wykonawców i spotkanie na placu budowy

Cel: Zapewnienie ciągłości prac budowlanych, udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe, ocena warunków panujących na placu budowy

Czas trwania: 30–60 minut na miejscu + 30-minutowe podsumowanie

Uczestnicy: główny architekt/kierownik projektu, kierownik projektu generalnego wykonawcy, kierownik budowy, przedstawiciele kluczowych podwykonawców, przedstawiciel inwestora

Porządek obrad

Bezpieczeństwo i dostępność Przegląd dotychczasowych prac + makiety Otwarte zapytania ofertowe + dokumentacja ofertowa Zmiany + zatwierdzenia Zadania do wykonania

Lista kontrolna przygotowań

Proszę przynieść aktualne rysunki, rejestr zapytań o informacje oraz aparat fotograficzny

Sprawdź pogodę i dostęp do terenu

Przygotuj narzędzia do sporządzenia listy zadań do wykonania

Konfiguracja Doodle

Skorzystaj z Booking Page, aby GC rezerwowało cykliczne spotkania na stronie tylko wtedy, gdy jesteś dostępny

Dodaj adres obiektu + informacje o parkingu

Wykorzystaj Doodle 1:1 do organizowania jednorazowych spotkań zastępczych

Najlepsze praktyki na miejscu

Powiąż zdjęcia z zadaniami do wykonania

Przygotuj prosty szablon raportu z terenu

Wysyłaj podsumowania jeszcze tego samego dnia, aby ograniczyć liczbę sporów

Szablon 5: Spotkanie przed złożeniem wniosku o pozwolenie i planowanie

Cel: Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących kodu i ograniczenie liczby ponownych zgłoszeń

Czas trwania: 45 minut

Uczestnicy: architekt, urzędnik ds. planowania/budownictwa, czasami inwestor lub inżynier budownictwa

Porządek obrad

Podsumowanie projektu + podział na strefy Najważniejsze pytania dotyczące kodów Wymagane badania i dokumentacja Oś czasu + ścieżka przeglądu Kolejne kroki

Lista kontrolna przygotowań

Dwustronicowa prezentacja zawierająca plan zagospodarowania terenu + bryłę budynku

Wymień pytania dotyczące kodu (wraz z odniesieniami)

Jeśli to pomocne, prosimy o dostarczenie wcześniejszych zezwoleń

Konfiguracja Doodle

(Uwaga: wiele agencji nadal wymaga podania adresu e-mail w celu dokonania rezerwacji.)

Skorzystaj z Doodle 1:1, aby zaproponować kilka przedziałów czasowych, które będą pasowały do obu kalendarzy

W zaproszeniu należy zamieścić porządek obrad; pomocne mogą być opisy dotyczące sztucznej inteligencji

W przypadku spotkań z udziałem wielu działów wyślij Group Poll, aby ustalić terminy, w których wszyscy są dostępni

Najlepsze praktyki

Proszę o pisemne potwierdzenie tłumaczeń ustnych

Zbierz nazwiska i stanowiska uczestników

Prześlij krótkie pisemne podsumowanie

Typowe błędy, których należy unikać

Zbyt wiele celów na jednym spotkaniu — skup się na jednym głównym wyniku

Długie wątki e-mailowe — zamiast tego udostępnij link do harmonogramu

Nie trzeba przygotowywać żadnych materiałów — prosimy o przesłanie rysunków/modeli co najmniej dzień wcześniej

Brak przypomnień — włącz automatyczne przypomnienia, aby zapobiec niepojawieniu się gości

Brak rejestru decyzji — należy na zakończenie każdego spotkania podawać nazwiska osób odpowiedzialnych oraz daty

Narzędzia i rozwiązania przyspieszające planowanie

Booking Page

Idealne do rozmów z klientami, płatnych konsultacji, wizyt na miejscu

Pokazuje Twoją rzeczywistą dostępność

Dodaje linki do filmów

Obsługuje Stripe jako metodę płatności

Elastyczne godziny pracy, rezerwy czasowe i lokalizacje

1:1

Świetnie nadaje się do rozmów z jedną osobą (urzędnicy miejscy, zastępcy, szybkie kontakty w sprawie dalszych działań)

Zaproponuj starannie dobraną listę terminów

Zapobiega podwójnym rezerwacjom

Group Polls

Najlepsze rozwiązanie do przeglądów projektów i koordynacji z konsultantami

Zaproś do 1000 uczestników

Ustal terminy i przypomnienia

Ukryj dane uczestników

Sign-up Sheets

Przydatne podczas warsztatów, ocen prac w pracowni oraz prezentacji produktów

Utwórz przedziały czasowe z limitami miejsc

Uczestnicy sami wybierają termin

Przydatne integracje

Google, Outlook i Kalendarz Apple

Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams

Zapier → uruchamianie zadań w Asanie, Trello lub Slacku

Doodle Pro / Korzyści dla zespołów

Porządki obrad generowane przez sztuczną inteligencję

Indywidualna identyfikacja wizualna + logo

Korzystanie bez reklam

Ukryj dane uczestników

Zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym

Przykłady z życia wzięte

Studio mieszkaniowe

Wykorzystuje płatną 30-minutową konsultację za pośrednictwem Booking Page (Stripe) → wyższy wskaźnik frekwencji

Wykorzystuje Group Polls do weryfikacji koncepcji z udziałem par

Rezerwacje wycieczek po terenie GC można dokonywać wyłącznie w piątkowe poranki za pośrednictwem specjalnej Booking Page

Średniej wielkości firma komercyjna

Co kwartał korzysta z Group Poll w celu ustalania harmonogramu cotygodniowych spotkań konsultantów

Stosuje się w proporcji 1:1 z dwoma wyznaczonymi przedziałami czasowymi na rozmowy dotyczące zezwoleń

Wykorzystuje Sign-up Sheets podczas spotkań CD w celu przeprowadzenia przeglądów związanych z przekazaniem obowiązków przez konsultantów

Projekt społeczny

Tworzy Sign-up Sheet z 8 terminami × 10 miejscami na dzień otwarty

Doodle ukrywa dane uczestników w celu zapewnienia prywatności

Najważniejsze wnioski

Skorzystaj z pięciu podstawowych szablonów spotkań, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć tarcia

Dopasuj każdy szablon do odpowiedniego narzędzia Doodle

Prześlij pliki przygotowawcze i korzystaj z automatycznych przypomnień, aby uniknąć niepojawienia się klientów

Na każdym spotkaniu należy odnotowywać zatwierdzenia, nazwiska właścicieli oraz daty

Pobieraj opłaty za płatne konsultacje za pomocą Stripe

Zacznij od lepszego planowania

Nie potrzebujesz więcej spotkań — potrzebujesz lepszych.

Zacznij korzystać z tych pięciu szablonów spotkań dla architektów, dodaj je do swojego kalendarza i pozwól, by Doodle zajął się rezerwacją, przypomnieniami i linkami do wideokonferencji.

Chcesz uprościć planowanie? Stwórz swój pierwszy szablon i wyślij link już dziś.