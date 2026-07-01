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Schemaläggning

5 mötesmallar som varje arkitekt bör använda

Read Time: 10 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

Architects in a meeting

Som arkitekt tillbringar du dina dagar med att jonglera mellan kunder, konsulter, entreprenörer och kommunala tjänstemän. Din kalender fylls snabbt. Ett felaktigt möte vid fel tidpunkt kan fördröja ett projekt, leda till omarbetningar och gå ut över de fakturerbara timmarna.

Lösningen är enkel: använd ett litet antal återanvändbara mötesmallar. Varje mall bör ha ett tydligt syfte, en kort dagordning, förberedelsesteg och ett enhetligt sätt att boka in möten. I den här guiden får du fem praktiska mötesmallar för arkitekter, samt tips på hur du kan använda dem tillsammans med Doodle för att spara tid och minska antalet fram- och tillbaka-meddelanden.

Inget kreditkort krävs

Den utmaning som arkitekter står inför

Arkitekter samordnar många olika roller och faser under ett projekts gång:

  • Samtal om intag till bostäder

  • Granskning av koncept och design

  • Kontroller av konflikter mellan konsulter

  • Platsbesök och CA-möten

  • Samråd om tillstånd och planering

Utan en fast struktur blir varje möte ett specialuppdrag som tar tid i anspråk.

Vanliga problemområden

  • Oändliga e-posttrådar för att hitta en tid

  • Uteblivna besök på grund av otydliga påminnelser eller otydliga platsangivelser

  • Dagordningar som glider iväg och beslut som försvinner

  • Förseningar som får konsekvenser för ritningar, inlämnade handlingar och avgifter

  • Timmar som ägnats åt obetalda konsultuppdrag istället för fakturerbart arbete

Varför detta är viktigt för arkitekter

Mötena ligger till grund för kravspecifikationer, designriktlinjer och byggbeslut. En välstrukturerad mötesprocess skyddar ditt arvode och din tidsplan.

Överskådliga mallar hjälper dig att:

  • Förkorta projektets tidsramar genom att minska oklarheterna

  • Stärk kundernas förtroende genom konsekventa kontaktpunkter

  • Få fram beslut som håller i längden och minska behovet av omarbetningar

  • Se till att ditt team är fokuserat, effektivt och fakturerbart

Nedan hittar du fem färdiga mallar för arkitekter med dagordningar och Doodle-inställningar som du kan börja använda redan idag.

Mall 1: Kundkartläggning och intag

Syfte: Att utvärdera en potentiell kund, fastställa mål och fastställa ett preliminärt omfattning

Längd: 30–45 minuter

Deltagare: Arkitekt, beslutsfattare hos beställaren, eventuella delägare eller partner

Dagordning

  1. Mål och vision (2 minuter per person)

  2. Plats + begränsningar

  3. Budget- och tidsramar

  4. Beslutsfattare + godkännandeprocess

  5. Nästa steg

Förberedelse-checklista

  • Granska kontaktformuläret, webbplatsadressen och grundläggande uppgifter

  • Välj 1–2 relevanta projektexempel

  • Förbered frågor som du absolut måste ställa

Inställningar för Doodle

  • Använd en Booking Page så att potentiella kunder själva kan boka utifrån din faktiska tillgänglighet

  • Anslut Google-/Outlook-/Apple-kalendern

  • Lägg till automatiska påminnelser + videokonferenser

  • Anslut Stripe om du tar betalt för betalda konsultationer

Exempel på inbjudan

Titel: Inledande samtal med kunden angående [Projekt/Adress]

Beskrivning: Vi kommer att gå igenom målen, platsens förutsättningar, budgeten och tidsplanen. Var vänlig och ha eventuella länkar till undersökningar eller annonser till hands.

Bästa praxis

  • Håll det kort för att spara tid

  • Avsluta med ett tydligt nästa steg

  • Använd Doodle 1:1 för att erbjuda en enda potentiell kund ett fåtal noggrant utvalda tider

Mall 2: Genomgång av konceptförslag med kunden

Syfte: Komma överens om de inledande idéerna och godkänna inriktningen

Längd: 60 minuter

Deltagare: Arkitekt, projektledare, beslutsfattare hos kunden, eventuellt inredningsarkitekt

Dagordning

  1. Sammanfattning av mål och begränsningar

  2. Presentera 2–3 alternativ med respektive för- och nackdelar

  3. Diskutera konsekvenserna vad gäller kostnader och tidsplanering

  4. Beslut och risker vid insamling

  5. Bekräfta godkännanden + nästa milstolpe

Förberedelse-checklista

  • Samla ritningar/bilder i en presentation

  • Utarbeta en enkel kostnadsredogörelse

  • Fastställa beslutskriterier

Inställningar för Doodle

  • Använd Group Poll när flera intressenter måste enas om en tidpunkt

  • Ställ in tidsfrister + automatiska påminnelser

  • Använd Doodle Pro för att skapa en tydlig mötesbeskrivning och lägga till företagets varumärke

Beslut om insamling

  • Lägg till en avslutande bild med en sammanställning av besluten

  • Skicka en sammanfattning inom 24 timmar

Bästa praxis

  • Begränsa till 2–3 alternativ

  • Sätt en tidsram för varje diskussionsblock

  • Spela in samtalet (med samtycke)

Mall 3: Samordning av konsulter

Syfte: Lösa konflikter, enas om ansvarsfördelningen och se till att modellerna fortsätter att utvecklas

Längd: 45–60 minuter

Deltagare: Arkitekter, byggnadsingenjörer, VVS-ingenjörer, anläggningsingenjörer, landskapsarkitekter och specialister

Dagordning

  1. Milstolpar + kontroll av tidsplanen

  2. Granskning av ritningar/modeller

  3. Ansvarstabell

  4. Beslut + ägare

  5. Leveransdatum + nästa kontaktpunkt

Förberedelse-checklista

  • Publicera den senaste modellen och PDF-filerna minst 24 timmar i förväg

  • Identifiera de fem viktigaste konflikterna eller riskerna

  • Förtydliga standarderna för filnamngivning och filutbyte

Inställningar för Doodle

  • Använd Group Poll för samordning mellan flera företag (upp till 1 000 deltagare)

  • Dölj deltagaruppgifter om man föredrar att skydda integriteten mellan olika företag

  • Bokade möten synkroniseras automatiskt till kalendrarna tillsammans med videolänkar

Checklista för uppföljning

  • Skicka uppdaterade modeller + en beslutslogg på en sida

  • Använd en Sign-up Sheet om du behöver fasta tidsluckor för överlämning till konsulten

Bästa praxis

  • Håll gruppen liten och anpassad till den aktuella fasen

  • Veckovis i DD; varannan vecka i CD:er

  • Använd Doodle 1:1 för diskussionsämnen i grupperna

Mall 4: Samordning mellan entreprenörer och byggplatsmöte

Syfte: Att hålla byggarbetet igång, besvara förfrågningar om information och granska förhållandena på plats

Längd: 30–60 minuter på plats + 30 minuters genomgång

Deltagare: Arkitekt/CA-ansvarig, huvudentreprenörens projektledare, byggledare, viktiga underentreprenörer, ägarens representant

Dagordning

  1. Säkerhet + tillgänglighet

  2. Granska befintligt arbete + prototyper

  3. Öppna förfrågningar om information (RFI) + inlämnade underlag

  4. Ändringar + godkännanden

  5. Åtgärder

Förberedelse-checklista

  • Ta med aktuella ritningar, RFI-loggen och kameran

  • Kontrollera vädret och framkomligheten till platsen

  • Se till att ha verktyg för att gå igenom listan över återstående arbeten till hands

Inställningar för Doodle

  • Använd en Booking Page så att GC endast bokar återkommande möten på plats när du är tillgänglig

  • Lägg till webbadress + information om parkering

  • Använd Doodle 1:1 för engångsmöten med vikarier

Bästa praxis på arbetsplatsen

  • Koppla foton till åtgärdspunkter

  • Använd en enkel mall för fältrapporter

  • Skicka sammanfattningar samma dag för att minska antalet tvister

Mall 5: Möte inför ansökan om bygglov och planering

Syfte: Att klargöra frågor om koden och minska antalet omlämningar

Längd: 45 minuter

Deltagare: Arkitekt, plan- och byggnadsansvarig, ibland uppdragsgivare eller anläggningsingenjör

Dagordning

  1. Projektöversikt + detaljplan

  2. Frågor om nyckelkoder

  3. Obligatoriska undersökningar + inlämnade handlingar

  4. Tidslinje + granskningsflöde

  5. Nästa steg

Förberedelse-checklista

  • Tvåsidig sammanfattning med platsplan + volymskiss

  • Lista med kodfrågor (med källhänvisningar)

  • Ta med tidigare godkännanden om det är till hjälp

Inställningar för Doodle

(Korrekt: Många resebyråer kräver fortfarande att bokningen görs via e-post.)

  • Använd Doodle 1:1 för att föreslå några tidsintervall som passar båda kalendrarna

  • Bifoga dagordningen i inbjudan; beskrivningar av AI kan vara till hjälp

  • Vid möten där flera avdelningar deltar, skicka en Group Poll för att samordna tillgängligheten

Bästa praxis

  • Begär skriftlig bekräftelse av tolkningarna

  • Registrera deltagarnas namn och titlar

  • Skicka en kort skriftlig sammanfattning

Vanliga misstag som man bör undvika

  • För många mål under ett möte – håll dig till ett huvudmål

  • Långa e-posttrådar – dela en länk till schemaläggningen istället

  • Inget förberedelsematerial – skicka ritningar/modeller minst en dag i förväg

  • Inga påminnelser – aktivera automatiska påminnelser för att undvika uteblivna besök

  • Ingen beslutsprotokoll – avsluta varje möte med uppgifter om deltagare och datum

Verktyg och lösningar för snabbare schemaläggning

Booking Page

Perfekt för kundsamtal, betalda konsultationer och besök på plats

  • Visar din faktiska tillgänglighet

  • Lägger till videolänkar

  • Stöder Stripe för betalningar

  • Anpassningsbara arbetstider, buffertar och arbetsplatser

1:1

Perfekt för samtal med en enda person (kommunala tjänstemän, underleverantörer, snabba uppföljningar)

  • Erbjud en noggrant utvald lista över tider

  • Förhindrar dubbelbokningar

Group Poll

Perfekt för designgranskningar och samordning med konsulter

  • Bjud in upp till 1 000 deltagare

  • Ställ in tidsfrister och påminnelser

  • Dölj deltagaruppgifter

Sign-up Sheets

Användbart vid workshops, kritikrundor i ateljén och produktdemonstrationer

  • Skapa tidsintervall med begränsat antal platser

  • Deltagarna väljer själva en tidpunkt

Användbara integrationer

  • Google, Outlook och Apple Kalender

  • Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams

  • Zapier → utlösa uppgifter i Asana, Trello eller Slack

Doodle Pro / Fördelar för team

  • AI-genererade dagordningar

  • Skräddarsydd varumärkesprofilering + logotyp

  • En reklamfri upplevelse

  • Dölj deltagaruppgifter

  • Säkerhet i företagsklass

Exempel från verkligheten

Bostadsateljé

  • Använder en betald 30-minuterskonsultation via Booking Page (Stripe) → högre uppmötande

  • Använder Group Poll för att diskutera olika koncept med par

  • GC Books-webbplatsen erbjuder endast visningar på fredagsmorgnar via en anpassad Booking Page

Medelstor affärsbyrå

  • Använder Group Poll varje kvartal för att fastställa veckovisa samordningsmöten med konsulterna

  • Används i förhållandet 1:1 med två utvalda tidsfönster för samtal om tillstånd

  • Använder Sign-up Sheets under CD-möten för genomgångar vid överlämning mellan konsulter

Samhällsprojekt

  • Skapar en Sign-up Sheet med 8 tidsluckor × 10 platser för ett öppet hus

  • Doodle döljer deltagarnas uppgifter av integritetsskäl

Viktiga slutsatser

  • Använd fem grundläggande mötesmallar för att spara tid och minska friktionen

  • Koppla ihop varje mall med rätt Doodle-verktyg

  • Skicka förberedelsefiler och använd automatiska påminnelser för att undvika uteblivna besök

  • Notera godkännanden, ansvariga och datum vid varje möte

  • Ta emot betalningar för betalda konsultationer med Stripe

Kom igång med bättre schemaläggning

Du behöver inte fler möten – du behöver bättre möten.

Börja använda dessa fem mötesmallar för arkitekter, lägg in dem i din kalender och låt Doodle sköta bokningen, påminnelserna och videolänkarna.

Är du redo att förenkla schemaläggningen? Skapa din första mall och skicka länken redan idag.

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