5 mötesmallar som varje arkitekt bör använda
Updated: 1 juli 2026
Som arkitekt tillbringar du dina dagar med att jonglera mellan kunder, konsulter, entreprenörer och kommunala tjänstemän. Din kalender fylls snabbt. Ett felaktigt möte vid fel tidpunkt kan fördröja ett projekt, leda till omarbetningar och gå ut över de fakturerbara timmarna.
Lösningen är enkel: använd ett litet antal återanvändbara mötesmallar. Varje mall bör ha ett tydligt syfte, en kort dagordning, förberedelsesteg och ett enhetligt sätt att boka in möten. I den här guiden får du fem praktiska mötesmallar för arkitekter, samt tips på hur du kan använda dem tillsammans med Doodle för att spara tid och minska antalet fram- och tillbaka-meddelanden.
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Den utmaning som arkitekter står inför
Arkitekter samordnar många olika roller och faser under ett projekts gång:
Samtal om intag till bostäder
Granskning av koncept och design
Kontroller av konflikter mellan konsulter
Platsbesök och CA-möten
Samråd om tillstånd och planering
Utan en fast struktur blir varje möte ett specialuppdrag som tar tid i anspråk.
Vanliga problemområden
Oändliga e-posttrådar för att hitta en tid
Uteblivna besök på grund av otydliga påminnelser eller otydliga platsangivelser
Dagordningar som glider iväg och beslut som försvinner
Förseningar som får konsekvenser för ritningar, inlämnade handlingar och avgifter
Timmar som ägnats åt obetalda konsultuppdrag istället för fakturerbart arbete
Varför detta är viktigt för arkitekter
Mötena ligger till grund för kravspecifikationer, designriktlinjer och byggbeslut. En välstrukturerad mötesprocess skyddar ditt arvode och din tidsplan.
Överskådliga mallar hjälper dig att:
Förkorta projektets tidsramar genom att minska oklarheterna
Stärk kundernas förtroende genom konsekventa kontaktpunkter
Få fram beslut som håller i längden och minska behovet av omarbetningar
Se till att ditt team är fokuserat, effektivt och fakturerbart
Nedan hittar du fem färdiga mallar för arkitekter med dagordningar och Doodle-inställningar som du kan börja använda redan idag.
Mall 1: Kundkartläggning och intag
Syfte: Att utvärdera en potentiell kund, fastställa mål och fastställa ett preliminärt omfattning
Längd: 30–45 minuter
Deltagare: Arkitekt, beslutsfattare hos beställaren, eventuella delägare eller partner
Dagordning
Mål och vision (2 minuter per person)
Plats + begränsningar
Budget- och tidsramar
Beslutsfattare + godkännandeprocess
Nästa steg
Förberedelse-checklista
Granska kontaktformuläret, webbplatsadressen och grundläggande uppgifter
Välj 1–2 relevanta projektexempel
Förbered frågor som du absolut måste ställa
Inställningar för Doodle
Använd en Booking Page så att potentiella kunder själva kan boka utifrån din faktiska tillgänglighet
Anslut Google-/Outlook-/Apple-kalendern
Lägg till automatiska påminnelser + videokonferenser
Anslut Stripe om du tar betalt för betalda konsultationer
Exempel på inbjudan
Titel: Inledande samtal med kunden angående [Projekt/Adress]
Beskrivning: Vi kommer att gå igenom målen, platsens förutsättningar, budgeten och tidsplanen. Var vänlig och ha eventuella länkar till undersökningar eller annonser till hands.
Bästa praxis
Håll det kort för att spara tid
Avsluta med ett tydligt nästa steg
Använd Doodle 1:1 för att erbjuda en enda potentiell kund ett fåtal noggrant utvalda tider
Mall 2: Genomgång av konceptförslag med kunden
Syfte: Komma överens om de inledande idéerna och godkänna inriktningen
Längd: 60 minuter
Deltagare: Arkitekt, projektledare, beslutsfattare hos kunden, eventuellt inredningsarkitekt
Dagordning
Sammanfattning av mål och begränsningar
Presentera 2–3 alternativ med respektive för- och nackdelar
Diskutera konsekvenserna vad gäller kostnader och tidsplanering
Beslut och risker vid insamling
Bekräfta godkännanden + nästa milstolpe
Förberedelse-checklista
Samla ritningar/bilder i en presentation
Utarbeta en enkel kostnadsredogörelse
Fastställa beslutskriterier
Inställningar för Doodle
Använd Group Poll när flera intressenter måste enas om en tidpunkt
Ställ in tidsfrister + automatiska påminnelser
Använd Doodle Pro för att skapa en tydlig mötesbeskrivning och lägga till företagets varumärke
Beslut om insamling
Lägg till en avslutande bild med en sammanställning av besluten
Skicka en sammanfattning inom 24 timmar
Bästa praxis
Begränsa till 2–3 alternativ
Sätt en tidsram för varje diskussionsblock
Spela in samtalet (med samtycke)
Mall 3: Samordning av konsulter
Syfte: Lösa konflikter, enas om ansvarsfördelningen och se till att modellerna fortsätter att utvecklas
Längd: 45–60 minuter
Deltagare: Arkitekter, byggnadsingenjörer, VVS-ingenjörer, anläggningsingenjörer, landskapsarkitekter och specialister
Dagordning
Milstolpar + kontroll av tidsplanen
Granskning av ritningar/modeller
Ansvarstabell
Beslut + ägare
Leveransdatum + nästa kontaktpunkt
Förberedelse-checklista
Publicera den senaste modellen och PDF-filerna minst 24 timmar i förväg
Identifiera de fem viktigaste konflikterna eller riskerna
Förtydliga standarderna för filnamngivning och filutbyte
Inställningar för Doodle
Använd Group Poll för samordning mellan flera företag (upp till 1 000 deltagare)
Dölj deltagaruppgifter om man föredrar att skydda integriteten mellan olika företag
Bokade möten synkroniseras automatiskt till kalendrarna tillsammans med videolänkar
Checklista för uppföljning
Skicka uppdaterade modeller + en beslutslogg på en sida
Använd en Sign-up Sheet om du behöver fasta tidsluckor för överlämning till konsulten
Bästa praxis
Håll gruppen liten och anpassad till den aktuella fasen
Veckovis i DD; varannan vecka i CD:er
Använd Doodle 1:1 för diskussionsämnen i grupperna
Mall 4: Samordning mellan entreprenörer och byggplatsmöte
Syfte: Att hålla byggarbetet igång, besvara förfrågningar om information och granska förhållandena på plats
Längd: 30–60 minuter på plats + 30 minuters genomgång
Deltagare: Arkitekt/CA-ansvarig, huvudentreprenörens projektledare, byggledare, viktiga underentreprenörer, ägarens representant
Dagordning
Säkerhet + tillgänglighet
Granska befintligt arbete + prototyper
Öppna förfrågningar om information (RFI) + inlämnade underlag
Ändringar + godkännanden
Åtgärder
Förberedelse-checklista
Ta med aktuella ritningar, RFI-loggen och kameran
Kontrollera vädret och framkomligheten till platsen
Se till att ha verktyg för att gå igenom listan över återstående arbeten till hands
Inställningar för Doodle
Använd en Booking Page så att GC endast bokar återkommande möten på plats när du är tillgänglig
Lägg till webbadress + information om parkering
Använd Doodle 1:1 för engångsmöten med vikarier
Bästa praxis på arbetsplatsen
Koppla foton till åtgärdspunkter
Använd en enkel mall för fältrapporter
Skicka sammanfattningar samma dag för att minska antalet tvister
Mall 5: Möte inför ansökan om bygglov och planering
Syfte: Att klargöra frågor om koden och minska antalet omlämningar
Längd: 45 minuter
Deltagare: Arkitekt, plan- och byggnadsansvarig, ibland uppdragsgivare eller anläggningsingenjör
Dagordning
Projektöversikt + detaljplan
Frågor om nyckelkoder
Obligatoriska undersökningar + inlämnade handlingar
Tidslinje + granskningsflöde
Nästa steg
Förberedelse-checklista
Tvåsidig sammanfattning med platsplan + volymskiss
Lista med kodfrågor (med källhänvisningar)
Ta med tidigare godkännanden om det är till hjälp
Inställningar för Doodle
(Korrekt: Många resebyråer kräver fortfarande att bokningen görs via e-post.)
Använd Doodle 1:1 för att föreslå några tidsintervall som passar båda kalendrarna
Bifoga dagordningen i inbjudan; beskrivningar av AI kan vara till hjälp
Vid möten där flera avdelningar deltar, skicka en Group Poll för att samordna tillgängligheten
Bästa praxis
Begär skriftlig bekräftelse av tolkningarna
Registrera deltagarnas namn och titlar
Skicka en kort skriftlig sammanfattning
Vanliga misstag som man bör undvika
För många mål under ett möte – håll dig till ett huvudmål
Långa e-posttrådar – dela en länk till schemaläggningen istället
Inget förberedelsematerial – skicka ritningar/modeller minst en dag i förväg
Inga påminnelser – aktivera automatiska påminnelser för att undvika uteblivna besök
Ingen beslutsprotokoll – avsluta varje möte med uppgifter om deltagare och datum
Verktyg och lösningar för snabbare schemaläggning
Booking Page
Perfekt för kundsamtal, betalda konsultationer och besök på plats
Visar din faktiska tillgänglighet
Lägger till videolänkar
Stöder Stripe för betalningar
Anpassningsbara arbetstider, buffertar och arbetsplatser
1:1
Perfekt för samtal med en enda person (kommunala tjänstemän, underleverantörer, snabba uppföljningar)
Erbjud en noggrant utvald lista över tider
Förhindrar dubbelbokningar
Group Poll
Perfekt för designgranskningar och samordning med konsulter
Bjud in upp till 1 000 deltagare
Ställ in tidsfrister och påminnelser
Dölj deltagaruppgifter
Sign-up Sheets
Användbart vid workshops, kritikrundor i ateljén och produktdemonstrationer
Skapa tidsintervall med begränsat antal platser
Deltagarna väljer själva en tidpunkt
Användbara integrationer
Google, Outlook och Apple Kalender
Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams
Zapier → utlösa uppgifter i Asana, Trello eller Slack
Doodle Pro / Fördelar för team
AI-genererade dagordningar
Skräddarsydd varumärkesprofilering + logotyp
En reklamfri upplevelse
Dölj deltagaruppgifter
Säkerhet i företagsklass
Exempel från verkligheten
Bostadsateljé
Använder en betald 30-minuterskonsultation via Booking Page (Stripe) → högre uppmötande
Använder Group Poll för att diskutera olika koncept med par
GC Books-webbplatsen erbjuder endast visningar på fredagsmorgnar via en anpassad Booking Page
Medelstor affärsbyrå
Använder Group Poll varje kvartal för att fastställa veckovisa samordningsmöten med konsulterna
Används i förhållandet 1:1 med två utvalda tidsfönster för samtal om tillstånd
Använder Sign-up Sheets under CD-möten för genomgångar vid överlämning mellan konsulter
Samhällsprojekt
Skapar en Sign-up Sheet med 8 tidsluckor × 10 platser för ett öppet hus
Doodle döljer deltagarnas uppgifter av integritetsskäl
Viktiga slutsatser
Använd fem grundläggande mötesmallar för att spara tid och minska friktionen
Koppla ihop varje mall med rätt Doodle-verktyg
Skicka förberedelsefiler och använd automatiska påminnelser för att undvika uteblivna besök
Notera godkännanden, ansvariga och datum vid varje möte
Ta emot betalningar för betalda konsultationer med Stripe
Kom igång med bättre schemaläggning
Du behöver inte fler möten – du behöver bättre möten.
Börja använda dessa fem mötesmallar för arkitekter, lägg in dem i din kalender och låt Doodle sköta bokningen, påminnelserna och videolänkarna.
Är du redo att förenkla schemaläggningen? Skapa din första mall och skicka länken redan idag.
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