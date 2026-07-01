5 mötesmallar som varje arkitekt bör använda

Som arkitekt tillbringar du dina dagar med att jonglera mellan kunder, konsulter, entreprenörer och kommunala tjänstemän. Din kalender fylls snabbt. Ett felaktigt möte vid fel tidpunkt kan fördröja ett projekt, leda till omarbetningar och gå ut över de fakturerbara timmarna.

Lösningen är enkel: använd ett litet antal återanvändbara mötesmallar. Varje mall bör ha ett tydligt syfte, en kort dagordning, förberedelsesteg och ett enhetligt sätt att boka in möten. I den här guiden får du fem praktiska mötesmallar för arkitekter, samt tips på hur du kan använda dem tillsammans med Doodle för att spara tid och minska antalet fram- och tillbaka-meddelanden.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Den utmaning som arkitekter står inför

Arkitekter samordnar många olika roller och faser under ett projekts gång:

Samtal om intag till bostäder

Granskning av koncept och design

Kontroller av konflikter mellan konsulter

Platsbesök och CA-möten

Samråd om tillstånd och planering

Utan en fast struktur blir varje möte ett specialuppdrag som tar tid i anspråk.

Vanliga problemområden

Oändliga e-posttrådar för att hitta en tid

Uteblivna besök på grund av otydliga påminnelser eller otydliga platsangivelser

Dagordningar som glider iväg och beslut som försvinner

Förseningar som får konsekvenser för ritningar, inlämnade handlingar och avgifter

Timmar som ägnats åt obetalda konsultuppdrag istället för fakturerbart arbete

Varför detta är viktigt för arkitekter

Mötena ligger till grund för kravspecifikationer, designriktlinjer och byggbeslut. En välstrukturerad mötesprocess skyddar ditt arvode och din tidsplan.

Överskådliga mallar hjälper dig att:

Förkorta projektets tidsramar genom att minska oklarheterna

Stärk kundernas förtroende genom konsekventa kontaktpunkter

Få fram beslut som håller i längden och minska behovet av omarbetningar

Se till att ditt team är fokuserat, effektivt och fakturerbart

Nedan hittar du fem färdiga mallar för arkitekter med dagordningar och Doodle-inställningar som du kan börja använda redan idag.

Mall 1: Kundkartläggning och intag

Syfte: Att utvärdera en potentiell kund, fastställa mål och fastställa ett preliminärt omfattning

Längd: 30–45 minuter

Deltagare: Arkitekt, beslutsfattare hos beställaren, eventuella delägare eller partner

Dagordning

Mål och vision (2 minuter per person) Plats + begränsningar Budget- och tidsramar Beslutsfattare + godkännandeprocess Nästa steg

Förberedelse-checklista

Granska kontaktformuläret, webbplatsadressen och grundläggande uppgifter

Välj 1–2 relevanta projektexempel

Förbered frågor som du absolut måste ställa

Inställningar för Doodle

Använd en Booking Page så att potentiella kunder själva kan boka utifrån din faktiska tillgänglighet

Anslut Google-/Outlook-/Apple-kalendern

Lägg till automatiska påminnelser + videokonferenser

Anslut Stripe om du tar betalt för betalda konsultationer

Exempel på inbjudan

Titel: Inledande samtal med kunden angående [Projekt/Adress]

Beskrivning: Vi kommer att gå igenom målen, platsens förutsättningar, budgeten och tidsplanen. Var vänlig och ha eventuella länkar till undersökningar eller annonser till hands.

Bästa praxis

Håll det kort för att spara tid

Avsluta med ett tydligt nästa steg

Använd Doodle 1:1 för att erbjuda en enda potentiell kund ett fåtal noggrant utvalda tider

Mall 2: Genomgång av konceptförslag med kunden

Syfte: Komma överens om de inledande idéerna och godkänna inriktningen

Längd: 60 minuter

Deltagare: Arkitekt, projektledare, beslutsfattare hos kunden, eventuellt inredningsarkitekt

Dagordning

Sammanfattning av mål och begränsningar Presentera 2–3 alternativ med respektive för- och nackdelar Diskutera konsekvenserna vad gäller kostnader och tidsplanering Beslut och risker vid insamling Bekräfta godkännanden + nästa milstolpe

Förberedelse-checklista

Samla ritningar/bilder i en presentation

Utarbeta en enkel kostnadsredogörelse

Fastställa beslutskriterier

Inställningar för Doodle

Använd Group Poll när flera intressenter måste enas om en tidpunkt

Ställ in tidsfrister + automatiska påminnelser

Använd Doodle Pro för att skapa en tydlig mötesbeskrivning och lägga till företagets varumärke

Beslut om insamling

Lägg till en avslutande bild med en sammanställning av besluten

Skicka en sammanfattning inom 24 timmar

Bästa praxis

Begränsa till 2–3 alternativ

Sätt en tidsram för varje diskussionsblock

Spela in samtalet (med samtycke)

Mall 3: Samordning av konsulter

Syfte: Lösa konflikter, enas om ansvarsfördelningen och se till att modellerna fortsätter att utvecklas

Längd: 45–60 minuter

Deltagare: Arkitekter, byggnadsingenjörer, VVS-ingenjörer, anläggningsingenjörer, landskapsarkitekter och specialister

Dagordning

Milstolpar + kontroll av tidsplanen Granskning av ritningar/modeller Ansvarstabell Beslut + ägare Leveransdatum + nästa kontaktpunkt

Förberedelse-checklista

Publicera den senaste modellen och PDF-filerna minst 24 timmar i förväg

Identifiera de fem viktigaste konflikterna eller riskerna

Förtydliga standarderna för filnamngivning och filutbyte

Inställningar för Doodle

Använd Group Poll för samordning mellan flera företag (upp till 1 000 deltagare)

Dölj deltagaruppgifter om man föredrar att skydda integriteten mellan olika företag

Bokade möten synkroniseras automatiskt till kalendrarna tillsammans med videolänkar

Checklista för uppföljning

Skicka uppdaterade modeller + en beslutslogg på en sida

Använd en Sign-up Sheet om du behöver fasta tidsluckor för överlämning till konsulten

Bästa praxis

Håll gruppen liten och anpassad till den aktuella fasen

Veckovis i DD; varannan vecka i CD:er

Använd Doodle 1:1 för diskussionsämnen i grupperna

Mall 4: Samordning mellan entreprenörer och byggplatsmöte

Syfte: Att hålla byggarbetet igång, besvara förfrågningar om information och granska förhållandena på plats

Längd: 30–60 minuter på plats + 30 minuters genomgång

Deltagare: Arkitekt/CA-ansvarig, huvudentreprenörens projektledare, byggledare, viktiga underentreprenörer, ägarens representant

Dagordning

Säkerhet + tillgänglighet Granska befintligt arbete + prototyper Öppna förfrågningar om information (RFI) + inlämnade underlag Ändringar + godkännanden Åtgärder

Förberedelse-checklista

Ta med aktuella ritningar, RFI-loggen och kameran

Kontrollera vädret och framkomligheten till platsen

Se till att ha verktyg för att gå igenom listan över återstående arbeten till hands

Inställningar för Doodle

Använd en Booking Page så att GC endast bokar återkommande möten på plats när du är tillgänglig

Lägg till webbadress + information om parkering

Använd Doodle 1:1 för engångsmöten med vikarier

Bästa praxis på arbetsplatsen

Koppla foton till åtgärdspunkter

Använd en enkel mall för fältrapporter

Skicka sammanfattningar samma dag för att minska antalet tvister

Mall 5: Möte inför ansökan om bygglov och planering

Syfte: Att klargöra frågor om koden och minska antalet omlämningar

Längd: 45 minuter

Deltagare: Arkitekt, plan- och byggnadsansvarig, ibland uppdragsgivare eller anläggningsingenjör

Dagordning

Projektöversikt + detaljplan Frågor om nyckelkoder Obligatoriska undersökningar + inlämnade handlingar Tidslinje + granskningsflöde Nästa steg

Förberedelse-checklista

Tvåsidig sammanfattning med platsplan + volymskiss

Lista med kodfrågor (med källhänvisningar)

Ta med tidigare godkännanden om det är till hjälp

Inställningar för Doodle

(Korrekt: Många resebyråer kräver fortfarande att bokningen görs via e-post.)

Använd Doodle 1:1 för att föreslå några tidsintervall som passar båda kalendrarna

Bifoga dagordningen i inbjudan; beskrivningar av AI kan vara till hjälp

Vid möten där flera avdelningar deltar, skicka en Group Poll för att samordna tillgängligheten

Bästa praxis

Begär skriftlig bekräftelse av tolkningarna

Registrera deltagarnas namn och titlar

Skicka en kort skriftlig sammanfattning

Vanliga misstag som man bör undvika

För många mål under ett möte – håll dig till ett huvudmål

Långa e-posttrådar – dela en länk till schemaläggningen istället

Inget förberedelsematerial – skicka ritningar/modeller minst en dag i förväg

Inga påminnelser – aktivera automatiska påminnelser för att undvika uteblivna besök

Ingen beslutsprotokoll – avsluta varje möte med uppgifter om deltagare och datum

Verktyg och lösningar för snabbare schemaläggning

Booking Page

Perfekt för kundsamtal, betalda konsultationer och besök på plats

Visar din faktiska tillgänglighet

Lägger till videolänkar

Stöder Stripe för betalningar

Anpassningsbara arbetstider, buffertar och arbetsplatser

1:1

Perfekt för samtal med en enda person (kommunala tjänstemän, underleverantörer, snabba uppföljningar)

Erbjud en noggrant utvald lista över tider

Förhindrar dubbelbokningar

Group Poll

Perfekt för designgranskningar och samordning med konsulter

Bjud in upp till 1 000 deltagare

Ställ in tidsfrister och påminnelser

Dölj deltagaruppgifter

Sign-up Sheets

Användbart vid workshops, kritikrundor i ateljén och produktdemonstrationer

Skapa tidsintervall med begränsat antal platser

Deltagarna väljer själva en tidpunkt

Användbara integrationer

Google, Outlook och Apple Kalender

Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams

Zapier → utlösa uppgifter i Asana, Trello eller Slack

Doodle Pro / Fördelar för team

AI-genererade dagordningar

Skräddarsydd varumärkesprofilering + logotyp

En reklamfri upplevelse

Dölj deltagaruppgifter

Säkerhet i företagsklass

Exempel från verkligheten

Bostadsateljé

Använder en betald 30-minuterskonsultation via Booking Page (Stripe) → högre uppmötande

Använder Group Poll för att diskutera olika koncept med par

GC Books-webbplatsen erbjuder endast visningar på fredagsmorgnar via en anpassad Booking Page

Medelstor affärsbyrå

Använder Group Poll varje kvartal för att fastställa veckovisa samordningsmöten med konsulterna

Används i förhållandet 1:1 med två utvalda tidsfönster för samtal om tillstånd

Använder Sign-up Sheets under CD-möten för genomgångar vid överlämning mellan konsulter

Samhällsprojekt

Skapar en Sign-up Sheet med 8 tidsluckor × 10 platser för ett öppet hus

Doodle döljer deltagarnas uppgifter av integritetsskäl

Viktiga slutsatser

Använd fem grundläggande mötesmallar för att spara tid och minska friktionen

Koppla ihop varje mall med rätt Doodle-verktyg

Skicka förberedelsefiler och använd automatiska påminnelser för att undvika uteblivna besök

Notera godkännanden, ansvariga och datum vid varje möte

Ta emot betalningar för betalda konsultationer med Stripe

Kom igång med bättre schemaläggning

Du behöver inte fler möten – du behöver bättre möten.

Börja använda dessa fem mötesmallar för arkitekter, lägg in dem i din kalender och låt Doodle sköta bokningen, påminnelserna och videolänkarna.

Är du redo att förenkla schemaläggningen? Skapa din första mall och skicka länken redan idag.