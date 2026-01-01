सच कहूँ तो, मैंने हमेशा यह कल्पना की है कि प्रोफेसर और व्याख्याता आसान शैक्षणिक जीवन जीते हैं। वे लेक्चर हॉल में आते हैं और एक प्रथम श्रेणी का व्याख्यान दे देते हैं। वे गलियारों में घूमते हुए अन्य संकाय सदस्यों के साथ मज़ाक करते हैं। वे अपने कुछ पसंदीदा छात्रों के साथ अनौपचारिक रूप से पेय साझा करते हैं, जबकि पोस्टमॉडर्निज़्म की भूमिका के बारे में काव्यात्मक रूप से बात करते हुए फूको का झूला। फिर वे कार्यालय समय एक प्रतिभाशाली, लेकिन गलत समझी गई, बुद्धि को पोषित करने में बिताते हैं।

ठीक है, तो फैकल्टी के बारे में मेरा बहुत कुछ दृष्टिकोण रॉबिन विलियम्स के 'गुड विल हंटिंग' में निभाए गए किरदार पर आधारित है। पहली बार नहीं है कि ऐसा लगता है कि हॉलीवुड थोड़ा गलत हो सकता है। अनुसंधान बोइज़ स्टेट में वर्षों तक किए गए एक अध्ययन से पता चला कि संकाय सदस्य औसतन प्रति सप्ताह 60 घंटे से अधिक काम करते हैं, जिसमें शनिवार और रविवार को मिलाकर 10 घंटे शामिल हैं। इस समय का आधे से भी कम हिस्सा शिक्षण में व्यतीत होता है, जबकि अन्य प्रशासनिक कार्यों का बोझ बढ़ता जा रहा है।

यह बोइज़ की या अमेरिकी समस्या भी नहीं है। आधे से अधिक चीनी विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों में महत्वपूर्ण व्यावसायिक तनाव देखा जाता है, जिसमें सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर टेन्योर प्राप्त प्रोफेसरों की तुलना में और भी अधिक तनावग्रस्त हैं।

प्राध्यापक व्याख्यानों, समूहों, कार्यालय समय, प्रशासनिक बैठकों, तैयारी, उत्तरपुस्तिका जांचने, अपने शोध का प्रकाशन करने और पेशेवर कार्यक्रमों में भाग लेने के समुद्र में डूब रहे हैं। तो वे इस बोझ को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं?

1: अपने समय की योजना बनाने में समय व्यतीत करें

प्रोफेसर हर सप्ताह व्याख्यानों और कक्षाओं की तैयारी में घंटों बिताते हैं। उन्हें अपनी कार्यसूचियों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए।

हर सप्ताहांत एक घंटा अपने आने वाले सप्ताह की योजना बनाने में लगाएँ।

टाइम ब्लॉकिंग से दोस्ती करें। हर दिन अपने कैलेंडर में ईमेल, लंच, कॉफ़ी ब्रेक, ऑफिस आवर और अन्य ज़रूरी कामों के लिए समय आरक्षित करें।

निजी समय, विश्राम और व्यक्तिगत विकास को भी समान प्राथमिकता दें और इनके लिए भी अपने कैलेंडर में समय आरक्षित करें।

दिन, सप्ताह और सेमेस्टर के लिए एक विस्तृत कार्य-सूची बनाए रखें।

इन समय स्लॉट्स को शेड्यूल करने और ब्लॉक करने से आपकी समय को अन्य मांगों से सुरक्षित रखने में मदद मिलती है और कम हो जाता है निर्णय थकान नए, अप्रत्याशित कार्यों के अनुसार लगातार खुद को ढालने से प्राप्त होने वाला अनुभव।

2: समूहों पर ध्यान केंद्रित करें

एक विस्तृत कार्यक्रम का एक लाभ यह है कि यह आपको पिछले कुछ हफ्तों पर वापस देखने और सटीक रूप से विश्लेषण करने की अनुमति देता है कि आपने अपना समय कैसे व्यतीत किया। उदाहरण के लिए, आपने कितने घंटे बिताए एक-से-एक बैठकेंचाहे स्नातकोत्तर छात्रों के साथ हो या अन्य संकाय सदस्यों के साथ? क्या उन बैठकों में से कुछ को छोटे समूहों में समूहीकृत किया जा सकता है?

कार्यालय समय कॉलेज जीवन का एक मानक हिस्सा बन गया है। फिर भी, बढ़ते सबूत हैं कि छोटे समूह वे एक-से-एक सत्रों के समान कई लाभ प्रदान करते हैं और वे अधिक चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं। यदि संकाय सदस्य सक्रिय रूप से आयोजन करते हैं समूह सत्र पाँच से आठ छात्रों के साथ, वे एक-एक करके पढ़ाने में लगने वाले अधिकांश समय और दोहराव से बच सकते हैं।

यह तर्क अन्य संकाय सदस्यों के साथ होने वाली बैठकों पर भी लागू होता है। क्या एक छोटी, नियमित विभागीय बैठक या सप्ताह में एक बार दोपहर के भोजन के दौरान होने वाली साप्ताहिक चर्चा सप्ताह के दौरान होने वाली कई अनौपचारिक व्यक्तिगत मुलाकातों और अचानक मिलने-जुलने से बच सकती है?

बेशक एक सुविधाजनक समय ढूँढना सभी को एक समूह बैठक में शामिल करवाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर इन सत्रों की योजना जल्दी और आसानी से बनाने में मदद कर सकता है।

3: तकनीक का सहारा लें

ऑनलाइन टूल्स की बात करें तो, जो प्रोफेसर तकनीक को अपनाते हैं, वे अपने समय का दायरा काफी बढ़ा पाएंगे।

एक-एक और समूह बैठकों को सरल 'सेट-एंड-फॉरगेट' तरीके से आयोजित करने के लिए शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें, ताकि सबसे सीधी बैठक आयोजित करने में भी होने वाले सामान्य ईमेल पिंग-पोंग में बर्बाद होने वाले घंटों से बचा जा सके।

कोरोनावायरस लॉकडाउन ने कई तरीकों को सामने लाया, और एक बार जब हम सामान्य स्थिति में लौट भी आते हैं, तब भी इन्हें शैक्षणिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उदाहरण के लिए, बड़ी संकाय बैठकें निर्धारित करना तब आसान होता है जब उपस्थित लोगों को भौतिक रूप से मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं होती और एक बैठक स्थल से दूसरे तक दौड़ने में समय बर्बाद नहीं होता।

Slack जैसे संचार प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करें, ताकि आप अपने विभिन्न छात्र समूहों और संकाय समूहों के साथ बातचीत कर सकें और आवश्यक संदेश भेज सकें। सभी के देखने योग्य तरीके से प्रश्नों का उत्तर देने का मतलब है कि आपसे समयसीमा के लिए नहीं पूछा जाएगा। कि कागज 40 गुना। छात्र और प्रोफेसर के बीच एक खुले वास्तविक-समय संचार लिंक होने का मतलब है कि लंबी एक-से-एक बैठकों की तुलना में ऑनलाइन अधिक प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना होती है, जबकि छात्र जब भी उन्हें आवश्यकता होती है, उत्तर प्राप्त कर लेते हैं।

अपने मुख्य सत्रों को रिकॉर्ड करें ताकि छात्र परीक्षा की तैयारी करते समय उन्हें दोबारा देख सकें, यदि वे पहली बार चूक गए हों तो उन सत्रों को पूरा कर सकें, और भविष्य के समूहों के लिए भी रिकॉर्डिंग का उपयोग कर सकें, बजाय इसके कि पुराने विषयों को फिर से दोहराया जाए।

एक चेतावनी: तकनीक का अत्यधिक उपयोग न करें या विभिन्न उपकरणों की जटिलताओं को समझने में घंटों न बिताएँ – इससे मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। समय की बचत के मामले में तुरंत लाभ देने वाले उपयोगकर्ता-अनुकूल उपकरणों की तलाश करें।

4: अपने समय के जालों की पहचान करें

कुछ हफ्तों के लिए Toggl या Clockify जैसे फ्रीमियम ऐप में ईमानदारी से अपना सारा समय लॉग करने की कोशिश करें, ताकि आप ठीक से पहचान सकें कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं, इसकी तुलना में कि आप इसे कैसे बिताना सोचते या योजना बनाते हैं। इससे सामान्य समय चोरों को पहचानने और उन्हें खत्म करने की रणनीतियाँ बनाने में मदद मिलेगी, जैसे:

हर बार कॉफ़ी पर जाने पर घुलना-मिलना

फ़ोन उठाना

टालमटोल करना

खराब व्यवस्था के कारण वस्तुओं, पुस्तकों या फ़ाइलों (भौतिक और आभासी) की तलाश

व्याख्यानों और कक्षाओं के बाद प्रश्न उत्तर देना

अचानक आए मेहमानों से निपटना

5: प्राथमिकताएँ तय करना सीखें

उद्यमी रयान ब्लेयर को इंस्टाग्राम पर शेयर किए जाने योग्य इस उद्धरण का श्रेय दिया जाता है: "अगर यह महत्वपूर्ण है, तो आप रास्ता निकाल लेंगे। अगर नहीं, तो आप बहाना ढूंढ लेंगे।" बड़ी घिसल-पिटी बात में भी बड़ी सच्चाई होती है।

आप प्राथमिकताएँ तय करने में कितने अच्छे हैं? अनुसंधान से पता चलता है कि हममें से अधिकांश लोग प्रवृत्त होते हैं। ज़रूरी चीज़ों को प्राथमिकता दें महत्वपूर्ण चीज़ों के बजाय। यदि आप में स्वाभाविक प्रतिभा नहीं है प्राथमिकता तय करने की कलाइन दोनों के बीच प्राथमिकता तय करने के लिए एक प्रणाली होना बेहद जरूरी है। प्राथमिकताओं के बिना सब कुछ आवश्यक हो जाता है, और इस तरह तनाव का स्तर बढ़ जाता है और कार्य-जीवन संतुलन अतीत की बात बन जाता है।

एक लोकप्रिय विधि आइज़ेनहॉवर मैट्रिक्स है, जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइज़ेनहॉवर ने लोकप्रिय बनाया। इस विधि में, सभी कार्य चार श्रेणियों में से एक में आते हैं:

महत्वपूर्ण समय-सीमा के साथ: इनका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और इन्हें पहले निपटाया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण बिना समयसीमा के: साथ ही महत्वपूर्ण प्रभाव, एक समयरेखा बनाएँ और इन्हें पूरा करने के लिए समय निर्धारित करें।

अंतिम तिथि के साथ महत्वपूर्ण नहीं: इन कार्यों को किसी और को सौंपने की कोशिश करें।

एक और शानदार तरकीब, जिसे पूरी तरह से सीख लेने के बाद आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं, और भी सरल है। 'नहीं' कहना सीखें।

6: अपनी योजना की दक्षता को अधिकतम करें

अध्यापक अपने सप्ताह का लगभग 12 प्रतिशत समय – सात घंटे से अधिक – व्याख्यानों और कक्षाओं की तैयारी में व्यतीत करते हैं। कुछ उत्पादकता सुधारों से हर सप्ताह उन कुछ घंटों को आसानी से बचाया जा सकता है, जिससे एक वर्ष में पूरे एक कार्य सप्ताह के 60 घंटे तक वापस मिल सकते हैं।

कक्षा की तैयारी के लिए समय सीमा निर्धारित करें। चर्चा के लिए समय शामिल करने पर, एक या दो घंटे में समा सकने वाली सामग्री सीमित होती है। अत्यधिक तैयारी खो जाने की अधिक संभावना होती है, बजाय इसके कि वह अगली कक्षा तक चली जाए।

यदि आपका स्कूल नोट्स, प्रस्तुतियों या असाइनमेंट्स के लिए टेम्पलेट्स प्रदान नहीं करता है, तो प्रत्येक सेमेस्टर से पहले कुछ घंटे लगाकर अपने स्वयं के टेम्पलेट्स तैयार करें। फिर पूरे वर्ष उन्हें नियमित रूप से उपयोग करें।

बहुत ज़्यादा मत सोचो। अगर आपने पहले कोई कोर्स पढ़ाया है, या आपके पास उस कक्षा को पढ़ाने वाले किसी अन्य प्रोफेसर की सामग्री है, तो मौजूदा सामग्री का गर्व से उपयोग करो। सिर्फ़ मौलिक दिखने के लिए आपको सब कुछ फिर से आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है।

प्रत्येक सेमेस्टर में अपने टेस्ट और पेपर्स की तारीखों को इस तरह से अलग-अलग रखें कि आप हफ्तों तक ग्रेडिंग की नरक में फंसे न रहें।

आप जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, उनमें बीच-बीच में कुछ आसान कक्षाएँ शामिल करने की योजना बनाएँ। यह आपके द्वारा पहले दिए गए व्याख्यानों की रिकॉर्डिंग, वीडियो सामग्री देखना या विषय पर सामान्य कक्षा चर्चाएँ हो सकती हैं। बीच-बीच में एक 'आसान' तैयारी सप्ताह शामिल करने से आपको कुछ सांस लेने की गुंजाइश मिलती है।

7: समय प्रबंधन में गुरु बनें

आप पहले से ही विषय विशेषज्ञ हैं, इसलिए आप उच्च शिक्षा संस्थान में संकाय सदस्य हैं। लेकिन एक और विशेषज्ञता जोड़ें: समय प्रबंधन। कुछ सरल टिप्स और ट्रिक्स से आपकी दक्षता लगभग रातों-रात बढ़ जाएगी: अधिक करें ऑनलाइन बैठकें.

शायद एक संकाय सदस्य होना हमेशा कक्षाओं, तैयारी, शोध, छात्र कल्याण और प्रशासन के बीच तालमेल बिठाने का मामला रहेगा। यहां तक कि रॉबिन विलियम्स के डॉ. शॉन मैग्विअर के लिए भी यह इतना आसान नहीं था। हालांकि, कॉर्पोरेट दुनिया से सीखे गए कुछ उत्पादकता के सबक अपनाकर, शिक्षा जगत के पेशेवर उन साप्ताहिक 60 घंटों में से कुछ समय वापस पा सकते हैं। और शायद कभी-कभार एक सप्ताहांत भी खाली मिल जाए।

हमारा श्वेतपत्र, "Doodle सक्सेस स्टोरीज़" पढ़ें। यह जानने के लिए कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने अपने समय प्रबंधन कौशल को बेहतर बनाने के लिए Doodle का उपयोग कैसे किया है।