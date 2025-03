Honestamente, sempre imaginei que os professores e conferencistas levam uma vida acadêmica fácil. Eles aparecem em uma sala de conferências e largam uma palestra de primeira classe. Eles flutuam pelos corredores fazendo piadas com outros membros do corpo docente. Eles compartilham uma bebida informal com alguns de seus alunos favoritos, enquanto lírico sobre o papel do pós-modernismo no Pêndulo de Foucault. Depois passam horas no escritório alimentando uma mente brilhante, mas mal-entendida.

OK, portanto, muito da minha visão do corpo docente é baseada no caráter de Robin Williams em Good Will Hunting. Não é a primeira vez, parece que Hollywood pode estar um pouco errada. (https://www.insidehighered.com/news/2014/04/09/research-shows-professors-work-long-hours-and-spend-much-day-meetings#:~:text=For%20full%2Dtime%20faculty%20members,on%20administrative%20and%20other%20tasks.) realizado durante um período de anos no Boise State revelou que os membros do corpo docente trabalham mais de 60 horas por semana em média, com 10 horas disso nos sábados e domingos. Menos da metade desse tempo é dedicado ao ensino, com outras tarefas administrativas empilhadas.

Este também não é um problema de Boise ou mesmo americano. Mais da metade dos membros do corpo docente das universidades chinesas experimentam uma força ocupacional significativa, com professores assistentes e professores associados ainda mais estressados do que os que têm posse.

Os membros da faculdade estão afundando em um mar de palestras, grupos, horário comercial, reuniões administrativas, preparação, marcação de trabalhos, publicação de suas pesquisas e participação em eventos profissionais. Então o que eles podem fazer para ajudar a diminuir a carga?

1: Passe tempo planejando seu tempo

Os professores passam horas a cada semana se preparando para palestras e aulas. Eles devem fazer o mesmo com suas agendas.

Use uma hora a cada fim de semana para planejar sua próxima semana.

Faça amigos com bloqueio de tempo. Bloqueie o tempo livre em seu calendário todos os dias para e-mails, almoço, intervalos para café, horário de expediente e outras obrigações.

Dê ao tempo privado, relaxamento e desenvolvimento pessoal o mesmo nível de prioridade e bloqueie o tempo livre em seu calendário também para estes.

Mantenha uma lista detalhada de atividades para o dia, a semana e o semestre.

Programar e bloquear esses espaços de tempo ajuda a proteger seu tempo de outras demandas e reduz o cansaço da decisão experimentado, ajustando-se consistentemente a tarefas novas e inesperadas.

2: Foco em grupos

Um benefício de uma programação detalhada é que ela permite que você olhe para trás nas últimas semanas e analise precisamente como você passou seu tempo. Por exemplo, quantas horas você passou em reuniões individuais, seja com estudantes de pós-graduação ou outros membros do corpo docente? Algumas dessas reuniões poderiam ser enroladas em pequenos grupos?

O horário de expediente se tornou uma parte padrão da vida universitária. Ainda assim, há evidências crescentes de que pequenos grupos oferecem muitos dos mesmos benefícios que o individual e encorajam mais discussão. Se os membros do corpo docente organizarem proativamente sessões em grupo com cinco a oito alunos, eles podem evitar muito do tempo e a repetição de um-a-um.

A mesma lógica se aplica às reuniões com outros membros do corpo docente. Uma reunião pequena e regular do departamento ou uma reunião semanal durante o almoço poderia evitar muitos encontros individuais casuais e encontros de férias que ocorrem durante a semana?

Claro que encontrar um horário conveniente para que todos possam participar de uma reunião de grupo pode ser mais desafiador, mas o software de programação pode ajudar a planejar estas sessões de forma rápida e fácil.

3: Inclinar-se na tecnologia

Falando em ferramentas on-line, os professores que adotam a tecnologia verão seu tempo se esticar muito mais.

Use o software de agendamento para a organização simples de reuniões individuais e em grupo, evitando as horas perdidas com o habitual ping-pong por e-mail que é necessário para organizar até mesmo a reunião mais simples.

O bloqueio do coronavírus trouxe métodos à tona, e mesmo quando voltarmos à normalidade, deve continuar a desempenhar um papel significativo na vida acadêmica. Grandes reuniões de professores, por exemplo, são mais fáceis de programar quando os participantes não precisam estar fisicamente presentes e o tempo não é perdido correndo de um local de reunião para o outro.

Use uma plataforma de comunicação, como Slack, para interagir e passar mensagens essenciais para seus vários grupos de estudantes e grupos de professores. Responder às perguntas de uma maneira que todos possam ver significa que o prazo para aquele paper não lhe será perguntado 40 vezes. Ter um elo de comunicação aberto em tempo real entre aluno e professor significa que é provável que mais perguntas sejam respondidas on-line do que durante longas reuniões individuais, enquanto os alunos recebem respostas quando precisam delas.

Grave suas sessões chave para que os alunos possam revisitá-las ao revisar para exames, colocá-las em dia se perderam da primeira vez e até mesmo usar as gravações para grupos futuros em vez de reler o terreno antigo.

Uma palavra de advertência: não use em demasia a tecnologia ou passe horas escolhendo através dos meandros de diferentes ferramentas - isso desafia a questão. Procure as ferramentas fáceis de usar com um ROI imediato em termos de economia de tempo.

4: Identifique suas armadilhas de tempo

Tente (honestamente) registrar todo seu tempo em um aplicativo freemium como Toggl ou Clockify por algumas semanas para identificar precisamente como você gasta seu tempo, em comparação com como você pensa ou planeja gastar seu tempo. Isso ajudará a identificar e criar estratégias para eliminar os ladrões de tempo típicos, como por exemplo:

Socializando cada vez que você vai tomar um café

Atender chamadas

Procrastinando

Procura de itens, livros ou arquivos (reais e virtuais) devido à má organização

Respondendo perguntas após palestras e aulas

Lidando com os visitantes que chegam

5: Aprenda a priorizar

O empresário Ryan Blair é creditado com a citação Instagrammable: "Se for importante, você encontrará uma maneira. Se não, você encontrará uma desculpa". Em grande corniness está a grande verdade.

Qual é a sua prioridade? As pesquisas mostram que a maioria de nós tende a dar prioridade ao que é urgente em vez do que é importante. Se você não é natural na arte da priorização, é crucial ter um sistema para priorizar entre os dois. Sem prioridades, tudo se torna necessário, e é assim que os níveis de estresse aumentam e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal se torna uma coisa do passado.

Um método popular é a Matriz Eisenhower, popularizada pelo ex-presidente americano Dwight D Eisenhower. Neste método, todas as tarefas se enquadram em uma das quatro categorias:

Importante com um prazo:

Importante sem prazo limite:

Não é importante com um prazo:

Um outro truque que lhe poupará uma vez totalmente dominado é ainda mais simples. Aprenda a dizer "não".

6: Maximize a eficiência de seu planejamento

Os membros da faculdade passam cerca de 12% de sua semana - mais de sete horas - se preparando para palestras e aulas. Alguns ajustes de produtividade podem facilmente economizar algumas dessas horas a cada semana, somando até 60 horas de uma semana completa de trabalho ao longo de um ano.

Estabelecer um limite de tempo para a preparação de uma aula. Com o tempo para a discussão considerado, há uma quantidade limitada de conteúdo que pode caber em uma ou duas horas. Qualquer preparação excessiva tem mais probabilidade de ser perdida do que atropelada para a próxima aula.

Se sua escola não fornecer modelos para notas de ensino, apresentações ou tarefas de configuração, passe algumas horas antes de cada semestre criando o seu próprio. Então, use-os fielmente durante todo o ano.

Não pense demais. Se você já lecionou um curso antes, ou mesmo se tiver materiais de outro professor, que já lecionou essa classe, use os materiais existentes com orgulho. Você não precisa reinventar só para parecer original.

Adiante as datas de seus testes e trabalhos ao longo de cada semestre, para que você não fique preso ao inferno da classificação durante semanas.

Planeje incluir algumas aulas sem dor ao longo de todos os cursos que você leciona. Isso poderia ser gravações de palestras anteriores que você tenha feito, assistindo a materiais em vídeo ou discussões gerais sobre o tema. Construir em uma semana de preparação 'fácil' aqui e ali lhe dá algum espaço para respirar.

7: Torne-se um guru de gerenciamento de tempo

Você já é um especialista no assunto, e é por isso que você é membro do corpo docente de um estabelecimento de ensino superior. Mas acrescente outra especialidade: a gestão do tempo. Algumas dicas e truques simples verão sua eficiência aumentar quase da noite para o dia: Faça mais reuniões on-line.

Faça mais reuniões online . Geralmente são mais sucintos e você economiza o tempo que muitas vezes passaria caminhando entre as reuniões.

Ao executar tarefas que precisam de um foco profundo, desligue todas as suas notificações e alertas por e-mail. Use aplicativos como Freedom Mindful Browsing ou RescueTime para bloquear sites não relevantes ou empurrá-lo de volta ao trabalho.

Faça reuniões de standup , especialmente as improvisadas. Isso vai mantê-los mais curtos.

Minimize suas viagens. Nestes tempos pós-COVID, muitas conferências estão oferecendo versões on-line.

Talvez ser membro do corpo docente seja sempre uma questão de malabarismo, preparação, pesquisa, bem-estar dos estudantes e administração. Nem mesmo o Dr. Sean Maguire, de Robin Williams, teve tudo isso tão fácil. Entretanto, com algumas poucas lições de produtividade transferidas do mundo corporativo, os acadêmicos podem começar a recuperar algumas dessas 60 horas por semana. E talvez até mesmo ter um fim de semana livre ocasionalmente.

Leia nosso white paper, "Doodle Success Stories, " para saber como as faculdades e universidades têm usado o Doodle para melhorar suas habilidades de gerenciamento de tempo.