Honnêtement, j'ai toujours imaginé que les professeurs et les conférenciers menaient une vie académique facile. Ils entrent dans un amphithéâtre et donnent une conférence de premier ordre. Ils flottent dans les couloirs en faisant des blagues avec les autres membres de la faculté. Ils partagent un verre informel avec certains de leurs étudiants préférés, tout en s'époumonant sur le rôle du postmodernisme dans le "Pendule de Foucault", puis ils passent leurs heures de bureau à s'occuper d'un esprit brillant, mais incompris.

OK, donc une grande partie de ma vision du corps enseignant est basée sur le personnage de Robin Williams dans Good Will Hunting. Ce n'est pas la première fois qu'il semble que Hollywood se trompe un peu. Des recherches menées sur plusieurs années à Boise State ont révélé que les membres du corps enseignant travaillent en moyenne plus de 60 heures par semaine, dont 10 heures le samedi et le dimanche. Moins de la moitié de ce temps est consacré à l'enseignement, les autres tâches administratives s'accumulant.

Ce n'est pas non plus un problème propre à Boise ou même aux États-Unis. Plus de la moitié des membres du corps enseignant des universités chinoises sont soumis à une forte pression professionnelle, les professeurs adjoints et les professeurs associés étant encore plus stressés que ceux qui sont titularisés.

Les membres du corps professoral s'enfoncent dans une mer de conférences, de groupes, d'heures de bureau, de réunions administratives, de préparation, de correction de travaux, de publication de leurs recherches et de participation à des événements professionnels. Que peuvent-ils donc faire pour alléger leur charge ?

1 : Passez du temps à planifier votre temps

Les professeurs passent des heures chaque semaine à préparer leurs conférences et leurs cours. Ils devraient faire de même avec leurs agendas.

Utilisez une heure chaque week-end pour planifier votre semaine à venir.

Faites-vous des amis avec le blocage du temps. Bloquez du temps dans votre agenda chaque jour pour les e-mails, le déjeuner, les pauses café, les heures de bureau et autres obligations.

Accordez le même niveau de priorité à la vie privée, à la relaxation et au développement personnel et réservez également du temps dans votre agenda pour ces activités.

Dressez une liste détaillée des tâches à accomplir pour la journée, la semaine et le semestre.

En prévoyant et en bloquant ces créneaux horaires, vous protégez votre temps contre d'autres demandes et réduisez la fatigue de la décision que vous ressentez en vous adaptant constamment à des tâches nouvelles et inattendues.

N° 2 : Concentrez-vous sur les groupes

L'un des avantages d'un planning détaillé est qu'il vous permet de revenir sur les semaines passées et d'analyser précisément la façon dont vous avez passé votre temps. Par exemple, combien d'heures avez-vous consacrées aux réunions individuelles, que ce soit avec des étudiants diplômés ou d'autres membres du corps enseignant ? Certaines de ces réunions pourraient-elles être regroupées en petits groupes ?

Les heures de bureau font désormais partie intégrante de la vie universitaire. Pourtant, il est de plus en plus évident que les petits groupes offrent les mêmes avantages que les réunions individuelles et qu'ils favorisent la discussion. Si les membres du corps enseignant organisent de manière proactive des sessions de groupe avec cinq à huit étudiants, ils peuvent éviter une grande partie du temps et des répétitions des sessions individuelles.

La même logique s'applique aux réunions avec d'autres membres du corps enseignant. Une petite réunion régulière du département ou une rencontre hebdomadaire autour d'un déjeuner pourrait-elle éviter les nombreuses rencontres individuelles et les visites occasionnelles qui ont lieu pendant la semaine ?

Bien sûr, trouver un moment opportun pour que tout le monde participe à une réunion de groupe peut être plus difficile, mais un logiciel de planification peut aider à planifier ces sessions rapidement et facilement.

N° 3 : S'appuyer sur la technologie

En parlant d'outils en ligne, les professeurs qui adoptent la technologie verront leur temps s'étirer beaucoup plus.

Utilisez un logiciel de planification pour organiser des réunions en tête-à-tête ou en groupe. Vous éviterez ainsi de perdre des heures à envoyer des courriels pour organiser une réunion, même la plus simple.

Le verrouillage dû au coronavirus a mis les méthodes au premier plan et, même une fois que nous serons revenus à la normale, elles devraient continuer à jouer un rôle important dans la vie universitaire. Les grandes réunions d'enseignants, par exemple, sont plus faciles à organiser lorsque les participants n'ont pas besoin d'être physiquement présents et que le temps n'est pas perdu à courir d'un lieu de réunion à l'autre.

Utilisez une plateforme de communication, comme Slack, pour interagir et transmettre les messages essentiels à vos différents groupes d'étudiants et de professeurs. En répondant aux questions d'une manière visible par tous, vous éviterez de vous faire demander 40 fois la date limite de cette communication. Le fait de disposer d'un lien de communication ouvert en temps réel entre l'étudiant et le professeur signifie que davantage de questions sont susceptibles d'être répondues en ligne que lors de longues réunions en tête-à-tête, tandis que les étudiants obtiennent des réponses quand ils en ont besoin.

Enregistrez vos sessions clés afin que les étudiants puissent les revoir lorsqu'ils révisent pour les examens, les rattraper s'ils les ont manquées la première fois et même utiliser les enregistrements pour de futurs groupes plutôt que de ressasser de vieilles histoires.

Un mot d'avertissement : ne faites pas un usage excessif de la technologie et ne passez pas des heures à chercher les subtilités des différents outils - cela va à l'encontre du but recherché. Recherchez les outils conviviaux offrant un retour sur investissement immédiat en termes de gain de temps.

4 : Identifiez vos pièges à temps

Essayez (honnêtement) d'enregistrer tout votre temps dans une application gratuite comme Toggl ou Clockify pendant quelques semaines pour identifier précisément comment vous passez votre temps, par rapport à la façon dont vous pensez ou prévoyez de le passer. Cela vous aidera à identifier et à créer des stratégies pour éliminer les voleurs de temps typiques, tels que :

Socialiser chaque fois que vous allez prendre un café

Prendre des appels

Procrastiner

Chercher des objets, des livres ou des fichiers (réels ou virtuels) en raison d'une mauvaise organisation.

Répondre aux questions après les conférences et les cours

Traiter avec des visiteurs de passage

5 : Apprendre à établir des priorités

C'est à l'entrepreneur Ryan Blair que l'on doit cette citation Instagrammable : "Si c'est important, vous trouverez un moyen. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez une excuse." Dans la grande corne d'abondance se cache une grande vérité.

Êtes-vous doué pour établir des priorités ? Les recherches montrent que la majorité d'entre nous a tendance à donner la priorité à ce qui est urgent plutôt qu'à ce qui est important. Si vous n'êtes pas naturellement doué pour l'art d'établir des priorités, il est crucial de disposer d'un système permettant d'établir des priorités entre les deux. En l'absence de priorités, tout devient nécessaire, et c'est ainsi que le niveau de stress augmente et que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée disparaît.

Une méthode populaire est la matrice d'Eisenhower, popularisée par l'ancien président américain Dwight D Eisenhower. Dans cette méthode, toutes les tâches entrent dans l'une des quatre catégories suivantes :

Important avec une date limite:

Important Sans Date Limite:

Pas important avec une date limite:

Une autre astuce qui vous fera gagner beaucoup de temps une fois maîtrisée est encore plus simple. Apprenez à dire "non".

6 : Maximisez l'efficacité de votre planification

Les membres du corps enseignant passent environ 12 % de leur semaine - soit plus de sept heures - à préparer des conférences et des cours. Quelques améliorations de la productivité peuvent facilement permettre d'économiser quelques heures chaque semaine, ce qui représente jusqu'à 60 heures d'une semaine de travail complète au cours d'une année.

Fixez une limite de temps pour la préparation d'un cours. Si l'on tient compte du temps consacré à la discussion, il y a une quantité limitée de contenu qui peut tenir dans une heure ou deux. Toute préparation excessive a plus de chances d'être perdue que d'être reportée au cours suivant.

Si votre école ne fournit pas de modèles de notes d'enseignement, de présentations ou de devoirs, passez quelques heures avant chaque semestre à créer les vôtres. Puis utilisez-les fidèlement tout au long de l'année.

Ne réfléchissez pas trop. Si vous avez déjà enseigné un cours auparavant, ou même si vous disposez de matériel d'un autre professeur qui a enseigné ce cours, utilisez fièrement le matériel existant. Il n'est pas nécessaire de réinventer pour avoir l'air original.

Décalez les dates de vos tests et devoirs tout au long du semestre, afin de ne pas rester coincé dans l'enfer de la notation pendant des semaines.

Prévoyez d'inclure quelques cours sans douleur dans tous les cours que vous enseignez. Il peut s'agir d'enregistrements de cours antérieurs, de visionnage de matériel vidéo ou de discussions générales en classe sur le sujet. En prévoyant une semaine de préparation "facile" ici et là, vous vous donnez un peu de répit.

7 : Devenez un gourou de la gestion du temps

Vous êtes déjà un expert en la matière, c'est pourquoi vous êtes membre du corps enseignant d'un établissement d'enseignement supérieur. Mais ajoutez une autre spécialité : la gestion du temps. Quelques conseils et astuces simples vous permettront d'augmenter votre efficacité presque du jour au lendemain : faites plus de réunions en ligne.

Faites plus de réunions en ligne . Elles sont généralement plus succinctes et vous économisez le temps que vous passeriez souvent à marcher entre les réunions.

Lorsque vous effectuez des tâches qui nécessitent une grande concentration, désactivez toutes vos notifications et vos alertes e-mail. Utilisez des applications comme Freedom Mindful Browsing ou RescueTime pour bloquer les sites Web non pertinents ou vous ramener vers le travail.

Faites des réunions debout]( https://doodle.com/en/resources/research-and-reports/state-of-meetings-in-q2-2020/ ), surtout les réunions impromptues. Elles seront ainsi plus courtes.

Minimisez vos déplacements. En ces temps post-COVID, de nombreuses conférences proposent des versions en ligne.

Peut-être qu'être membre du corps enseignant sera toujours une question de jongler entre les cours, la préparation, la recherche, le bien-être des étudiants et l'administration. Même le Dr Sean Maguire de Robin Williams n'a pas eu la vie aussi facile. Cependant, grâce à quelques leçons de productivité tirées du monde de l'entreprise, les universitaires peuvent commencer à récupérer une partie de ces 60 heures par semaine. Et peut-être même se libérer un week-end de temps en temps.

[Lisez notre livre blanc "Histoires de réussites de Doodle" (https://assets.ctfassets.net/p24lh3qexxeo/1nWuMEm4RSoMEyYkQT3gRz/eef765a229d68fb4c506933c91d91fd7/Doodle_Success_Stories.pdf) pour découvrir comment des écoles et des universités ont utilisé Doodle pour améliorer leur gestion du temps.