Si tu centro de estudios no proporciona plantillas para notas didácticas, presentaciones o tareas de ajuste, dedica unas horas antes de cada semestre a crear las tuyas propias. Después, utilízalas fielmente a lo largo del año.

No te lo pienses demasiado. Si ya has impartido un curso antes, o incluso tienes materiales de otro profesor que haya dado esa clase, utiliza los materiales existentes con orgullo. No hace falta que reinventes sólo por parecer original.