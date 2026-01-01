दूर से काम करते समय उत्पादकता को अधिकतम करना

अगर आप 2000 के दशक की शुरुआत के किसी व्यक्ति से काम करने के तरीकों के बारे में बात करें, तो लगभग पक्का है कि वे इस बात पर हँसेंगे कि ज़्यादातर ऑफ़िस का काम दूर से किया जा सकता है। हालाँकि, यह सच है। COVID ने इस प्रक्रिया को तेज़ कर दिया होगा, लेकिन कई कंपनियाँ पहले से ही इस राह पर थीं।

द 2010 अमेरिकी जनगणना यह खुलासा हुआ कि लगभग 9.5 प्रतिशत लोग दूर से काम करते थे। 2020 में, यह बढ़कर लगभग 44 प्रतिशत हो गया - लगभग 364 प्रतिशत की वृद्धि। इतने अधिक लोगों के घर से काम करने के साथ, व्यवसायों ने खुद को अनुकूलित करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली बदल दी। लेकिन काम करने वालों का क्या? आप कार्यालय से दूर से काम करने में कैसे जाते हैं और उत्पादकता बनाए रखते हैं? आइए पता लगाते हैं।

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दूर से काम करने के लाभ

दूरस्थ कार्य कई वर्षों से बढ़ रहा है और यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों। जब आप इसे सही ढंग से लागू कर लेते हैं, तो यह कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

सबसे पहले, केवल लचीलापन ही कर्मचारी संतुष्टि में सुधार करने में चमत्कार कर देता है। घर से काम करने से आपके कर्मचारी अपनी समय-सारिणी खुद बना सकते हैं और अपनी इच्छानुसार काम कर सकते हैं - जब तक कि वे मिलने का समय निकालें सहकर्मियों और ग्राहकों से आवश्यकतानुसार संपर्क कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे तब काम कर सकते हैं जब वे सबसे अधिक उत्पादक हों, चाहे वह सुबह जल्दी हो या देर रात।

इसका यह भी मतलब है कि वे जैसे ही व्यक्तिगत काम सामने आते हैं, उन्हें निपटा सकते हैं, बिना छुट्टी लेने की चिंता किए। उदाहरण के लिए, एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर सुबह घर से काम कर सकता है, दिन में कुछ जरूरी काम निपटा सकता है और फिर शाम को जब बच्चे सो रहे हों, तब फिर से काम कर सकता है। वे समय निकाल सकते हैं ग्राहकों से मिलना दूसरी चीजें करने के इर्द-गिर्द।

जब हम लचीलेपन की बात कर रहे हों, तो इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि घर से काम करने से आम तौर पर किसी व्यक्ति का कार्य-जीवन संतुलन बेहतर होता है। फ्लेक्सजॉब्स द्वारा एक सर्वेक्षण , 73 प्रतिशत लोगों ने कहा कि दूरस्थ कार्य ने उन्हें काम और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के बीच बेहतर संतुलन बनाने की अनुमति दी।

जब आपके कर्मचारी घर से काम कर पाते हैं, तो वे आने-जाने में लगने वाला समय और तनाव समाप्त कर सकते हैं। वे कम महत्वपूर्ण चीजों से लगातार विचलित भी नहीं होते, जिसका मतलब है कि वे महत्वपूर्ण कार्य जल्दी पूरा कर लेते हैं। इससे उन्हें परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने, शौक पूरे करने के लिए अधिक समय मिलता है, बर्नआउट से बचें और अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखें।

यह नियोक्ता के रूप में आपके लिए भी बहुत अच्छा है। बड़े शहर के केंद्र में कार्यालय की आवश्यकता न होने से आप लागतें कम कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसा भी होता है कि घर से काम करने वाले लोग जल्दी लॉग इन करते हैं, देर तक रहते हैं और अधिक नियमित रूप से संपर्क में रहें . इससे परियोजनाएँ तेज़ी से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी हो सकती हैं, क्योंकि आपके कर्मचारी दिन के अंत में व्यक्तिगत काम निपटाने के लिए बाहर भाग नहीं रहे होते।

दूर से काम करने की चुनौतियाँ

हमने लाभों के बारे में बात की है, इसलिए हमें निष्पक्ष होकर यह भी विचार करना चाहिए कि इससे क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

आपको जिन सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उनमें से एक है क्षमता को उत्पादक बैठकें निर्धारित करें . जब सभी लोग अलग-अलग स्थानों पर होते हैं, तो यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है कि हर कोई संलग्न रहे। लोग लगातार विचलित होंगे, एक-दूसरे की बात काटेंगे और उपस्थित नहीं अन्य सहकर्मियों से आने वाले संदेशों का जवाब देंगे।

आप यह भी मानकर चल रहे हैं कि कर्मचारियों के पास घर पर एक अच्छा तकनीकी सेटअप है। यह केवल वे व्यावसायिक सामग्री नहीं है, जैसे उनका लैपटॉप, जो आप प्रदान करते हैं, बल्कि एक मजबूत इंटरनेट कनेक्शन और टूल्स, जैसे वर्चुअल व्हाइटबोर्ड, की समझ भी है, ताकि प्रभावी ढंग से सहयोग करें बिंदु

भले ही आप इन सबको काम कराने में सफल हो जाएँ, फिर भी गलतफहमी का खतरा हमेशा अधिक रहता है। जब हर कोई अलग-अलग स्थानों पर होता है, तो यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है। सब एकमत हैं। .

आप यथासंभव उत्पादक कैसे बन सकते हैं

सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करते हुए, आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि दूरस्थ कार्य के दौरान आप और आपकी टीम अपनी उत्पादकता को अधिकतम करें?

सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक नियमित दिनचर्या हो। जब आप कार्यालय से घर से काम करने के लिए जाते हैं, तो ध्यान भटकना आसान हो सकता है। पूरे दिन सोफे पर आराम करने के लिए प्रलोभित न हों। इसके बजाय, एक ऐसा योजना बनाएँ जो आपकी मदद करे। ध्यान केंद्रित रखें और कार्य पर केंद्रित रहें। उदाहरण के लिए, अपने कार्यदिवस के लिए एक आरंभ और समाप्ति समय निर्धारित करें और उसका सख्ती से पालन करें।

जितना हो सके सोफे या बिस्तर से काम करने से बचें। एक निर्धारित कार्यक्षेत्र बनाएं जो आपको ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रखे। उदाहरण के लिए, एक डेस्क, कुर्सी और अपने काम को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों के साथ एक होम ऑफिस स्थापित करें। यदि आपके पास जगह नहीं है तो यह एक अलग कमरा होना जरूरी नहीं है, बस यह सुनिश्चित करें कि यह ऐसी जगह हो जहाँ आपके काम को प्राथमिकता मिले। इसे आपको यह भी सक्षम करना चाहिए कि बैठकें निर्धारित करें और बिना रुके उन्हें पकड़े रखें।

प्रौद्योगिकी का अधिकतम लाभ उठाएँ। दूरस्थ रूप से काम करते समय उत्पादक बने रहने में आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे उपकरण और ऐप्स हैं। उदाहरण के लिए, का उपयोग करके Doodle सहकर्मियों के साथ दूरस्थ बैठकों को व्यवस्थित करने का एक शानदार तरीका है क्योंकि यह मूल रूप से के साथ एकीकृत होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण . ऑफिस में आप जो तरीके अपनाते थे, उन पर बहुत ज़्यादा अड़े रहने की कोशिश न करें। अब आप घर से काम कर रहे हैं, इसलिए आपका काम करने का तरीका अलग होगा।

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दूरस्थ बैठकों का संचालन

के साथ दूरस्थ बैठकें रिमोट वर्किंग के लिए यह आपकी सबसे बड़ी अड़चन होने की संभावना है, आइए देखें कि आप जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं और अधिक उत्पादक बन सकते हैं।

तैयारी ही कुंजी है। यह जीवन की अधिकांश चीज़ों के लिए कहा जा सकता है, लेकिन जब बैठकें हों, विशेषकर यदि वे दूरस्थ हों, तो यह अनिवार्य है। सुनिश्चित करें कि आप अपने दिन में कुछ समय निकालें ताकि पहले से योजना बनाएँ और अपनी बैठकों के बारे में सोचें, कि आपको उनके लिए किन जानकारियों की आवश्यकता है और क्या तैयारी करनी होगी।

सुनिश्चित करें कि आप जुड़े रहें और बैठक में मौजूद लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। एक में प्रलोभन दूरस्थ बैठक बस आराम से बैठकर दूसरों को बोलने देना और भी बेहतर है। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उत्पादक बैठकें . इसके बजाय, प्रश्न पूछना सुनिश्चित करें, बातचीत में योगदान दें और यह सुनिश्चित करें कि आप वर्तमान कार्य पर केंद्रित रहें।

अपने का मालिक बनें अनुवर्ती कार्रवाई यह संभावना कम ही है कि आप किसी बैठक से बिना कुछ कार्रवाई किए निकलेंगे। सुनिश्चित करें कि आप उन सभी बातों को नोट कर लें जिनके बारे में आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए या जिन्हें आपको पूरा करना है।