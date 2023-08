Maximizando a produtividade enquanto trabalha remotamente

Se você fosse falar com alguém do início dos anos 00 sobre práticas de trabalho, é quase uma garantia de que eles ririam de você por dizer que a maioria dos trabalhos de escritório pode ser feita remotamente. No entanto, é verdade. A COVID pode ter acelerado o processo, mas muitas empresas já estavam em viagem.

O censo americano de 2010 revelou que cerca de 9,5% das pessoas trabalhavam remotamente. Em 2020, isso aumentou para cerca de 44% - um aumento de quase 364%. Com muito mais pessoas trabalhando em casa, as empresas mudaram as práticas para se adequarem. Mas o que dizer dos trabalhadores? Como se passa de um escritório para remoto e se mantém a produtividade? Vamos descobrir.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Os benefícios de trabalhar remotamente

O trabalho remoto está em ascensão há anos e não é difícil ver por quê. Quando você pode fazer com que funcione corretamente, pode ser uma mudança de jogo tanto para os empregados quanto para os empregadores.

Para começar, só a flexibilidade faz maravilhas para melhorar a satisfação dos funcionários. Trabalhar em casa permite que seu pessoal crie seus próprios horários e trabalhe como eles querem - desde que eles se encontre tempo para se encontrar com os colegas e clientes, conforme a necessidade. Isto significa que eles podem trabalhar quando são mais produtivos, seja de manhã cedo ou à noite.

Isso também significa que eles podem cuidar de coisas pessoais à medida que surgem, sem ter que se preocupar em tirar um tempo livre. Por exemplo, um designer gráfico freelance pode trabalhar de manhã em casa, fazer alguns recados durante o dia e depois trabalhar de novo à noite quando as crianças estão dormindo. Eles podem levar tempo para meetar com os clientes em torno de fazer outras coisas.

Enquanto falamos de flexibilidade, não podemos perder o fato de que trabalhar em casa geralmente melhora o equilíbrio entre a vida profissional e familiar de uma pessoa. Em uma pesquisa da FlexJobs, 73% das pessoas disseram que o trabalho à distância lhes permitia um melhor equilíbrio entre trabalho e compromissos pessoais.

Quando seus funcionários são capazes de trabalhar em casa, eles podem eliminar o tempo e o estresse da viagem de ida e volta. Eles também não se distraem constantemente com coisas menos importantes, o que significa que eles conseguem realizar tarefas importantes mais rapidamente. Isto lhes dá mais tempo para passar com a família e amigos, perseguir passatempos, evitar o esgotamento e cuidar de sua saúde física e mental.

Também é ótimo para você como empregador. Sem a necessidade de um grande escritório no centro da cidade - você pode reduzir os custos. Também é comum que as pessoas que trabalham em casa façam o login mais cedo, fiquem mais tarde e check in more regularly. Isto pode fazer com que os projetos sejam concluídos mais rapidamente e com maior qualidade, já que seus funcionários não estão correndo para fora da porta para fazer coisas pessoais no final do dia.

Os desafios de trabalhar remotamente

Já falamos dos benefícios, portanto, precisamos ser justos e considerar os desafios que isso pode causar.

Uma das maiores dificuldades que você provavelmente encontrará é a capacidade de agendar reuniões produtivas. Com todos em locais diferentes, pode ser difícil garantir que todos estejam engajados. As pessoas terão constantemente distrações, conversarão umas sobre as outras e responderão a mensagens que surgirem de outros colegas, não presentes.

Você também conta com funcionários para ter uma boa configuração de tecnologia doméstica. Isso não é apenas o material comercial, como seu laptop, que você fornece, mas uma forte conexão à internet e uma compreensão de ferramentas, como quadros brancos virtuais, para collaborar efetivamente.

Mesmo se você conseguir que tudo isso funcione, há sempre um risco maior de má comunicação. Quando todos estão em locais diferentes, pode ser difícil ter certeza todos estão na mesma página.

Como ser tão produtivo quanto você puder

Pesando os aspectos positivos e negativos, como você e sua equipe podem maximizar sua produtividade quando trabalham remotamente?

Comece certificando-se de ter uma rotina no lugar. Quando você vai de um escritório para trabalhar de casa, pode ser fácil se distrair. Não se sinta tentado a ficar o dia todo no sofá. Em vez disso, crie um plano que o ajude stay focus e on-task. Por exemplo, defina um horário de início e fim para seu dia de trabalho e seja rigoroso quanto a se manter fiel a ele.

Evite, tanto quanto puder, trabalhar do sofá ou mesmo da cama. Crie um espaço de trabalho designado que ajude a evitar distrações. Por exemplo, monte um escritório em casa com uma escrivaninha, uma cadeira e todas as ferramentas que você precisa para realizar seu trabalho. Não precisa ser seu próprio quarto se você não tiver o espaço, apenas certifique-se de que é em algum lugar que seu trabalho tenha prioridade. Deve também permitir-lhe agendar reuniões e realizá-las sem ser interrompido.

Aproveite ao máximo a tecnologia. Há uma tonelada de ferramentas e aplicativos que podem ajudá-lo a permanecer produtivo enquanto trabalha remotamente. Por exemplo, usar Doodle é uma ótima maneira de organizar reuniões remotas com colegas porque se integra nativamente com ferramentas de videoconferência. Tente não ser muito definido na forma como você fez as coisas no escritório. Agora você está trabalhando em casa, portanto, como você trabalha será diferente.

Navegando em reuniões remotas

Com reuniões remotas provavelmente será seu maior obstáculo para o trabalho remoto, vamos ver como você pode mitigar o risco e ser mais produtivo.

A preparação é fundamental. Isso pode ser dito para a maioria das coisas na vida, mas quando se trata de reuniões, particularmente se elas são remotas, é essencial. Não deixe de reservar algum tempo em seu dia para planejar com antecedência e pense nas reuniões que você tem, que informações você precisa para elas e que preparação precisa ser feita.

Certifique-se de permanecer engajado e encoraje aqueles que estão na reunião com você a fazer isso também. A tentação em uma reunião remota é ainda maior para simplesmente sentar e deixar os outros conversarem. Isso não vai levar a reuniões produtivas. Em vez disso, não deixe de fazer perguntas, contribuir para a conversa e se manter concentrado na tarefa em mãos.

Possuir seus seguintes. É improvável que você saia de uma reunião sem ter que fazê-las de alguma forma ou forma. Certifique-se de anotar qualquer coisa que precise de uma explicação maior ou qualquer item de ação que lhe tenha sido designado.

Trabalhar remotamente não tem que significar que você é menos produtivo. Esteja consciente de que você trabalhará de forma diferente, planeje com antecedência e controle com sua equipe regularmente para ter certeza de que tudo está no caminho certo. A maior flexibilidade para você e sua equipe deve levar a alguns grandes resultados.