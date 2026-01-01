काम पर माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे करें

माइंडफुलनेस काम से संबंधित तनाव को कम करने और उससे निपटने के लिए सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से एक है। और यह एक ऐसी रणनीति है, जिसकी ओर अधिक से अधिक कंपनियाँ उत्साहजनक परिणामों के साथ रुख कर रही हैं। एक लचीली, ध्यान-आधारित अभ्यास, सचेतनता यह वर्तमान पर सक्रिय, खुले ध्यान की एक अवस्था है। जब हम सचेत होते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना उन्हें अच्छा या बुरा माने सावधानीपूर्वक देखते हैं। मूलतः, सचेत होने का अर्थ है अपनी भावनाओं और आंतरिक संवाद के साथ-साथ अपने परिवेश की जाँच करने की आदत रखना।

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के बीच लाभ कार्यस्थल पर माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लाभों में एकाग्रता और रचनात्मकता का बढ़ना, कार्यस्थल पर संचार में सुधार, और कर्मचारियों की बेहतर भलाई शामिल हैं।बिंदु बहुत अच्छा लगता है, है ना? अगर आप अपने कार्यस्थल में माइंडफुलनेस तकनीकों को आज़माने के लिए उत्सुक हैं लेकिन यह नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें, तो हमने आपके कार्यदिवस में माइंडफुलनेस शामिल करने के कुछ आसान तरीके इकट्ठा किए हैं।

बुनियादी बातों में महारत हासिल करें

सबसे पहले, बुनियादी माइंडफुलनेस तकनीकों को समझें। गहरी साँस लेकर और छोड़कर शुरुआत करें। फिर, 'जब आपका मन भटकता है, तो ध्यान दें कि वह कहाँ जाता है (जैसे, रोज़मर्रा के काम, कोई परेशान करने वाली बातचीत, आदि) और फिर अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लाएँ। अपने मन की स्वाभाविक भटकने की प्रवृत्ति का विरोध न करें, बल्कि उसे वर्तमान में लौटने के लिए प्रशिक्षित करें। अपने शरीर में स्थिर होकर और यह महसूस करके कि वह कैसा महसूस कर रहा है, आप भी उस क्षण में स्वयं को केंद्रित करते हैं जिसमें आप जी रहे हैं। विचार यह है कि आपके माइंडफुलनेस अभ्यास के दौरान जो एकाग्रता और ध्यान आप विकसित करते हैं, वह समय के साथ आपके काम और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी प्रवाहित होना चाहिए। अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में वापस लाने का प्रशिक्षण आपको घबराहट पैदा करने वाले, अनुत्पादक विचार पैटर्न में फंसने से रोक सकता है। रुचि है? क्यों न इसे आज़माया जाएक्या?

एक बार जब आप मूल तकनीक में सहज हो जाते हैं, तो आप इसे कार्य संदर्भ में लागू करना शुरू करने के लिए तैयार हैं।

अपने इनबॉक्स के चक्कर में न पड़ें।

भले ही आप अपने कार्यदिवस की शुरुआत डेस्क पर दो मिनट के माइंडफुलनेस ध्यान से करें, एक सुबह का काम है जो लगभग निश्चित रूप से आपकी शांति और एकाग्रता को भंग कर देगा: ईमेल की जाँच करना। भीड़-भाड़ वाले इनबॉक्स का विचार तुरंत चिंता पैदा कर सकता है। इसके अलावा, लगातार संदेशों की जाँच और उन पर प्रतिक्रिया देना गहन एकाग्रता वाले कार्यों को पूरा करना लगभग असंभव बना देता है। केवल निर्धारित समय पर ही अपना ईमेल चेक करने का प्रयास करें – दिन में तीन बार करना सर्वोत्तम है। – और अपने इनबॉक्स को लगातार रिफ्रेश करने की इच्छा से लड़ने के लिए माइंडफुलनेस तकनीकों का उपयोग करें। हर बार जब आप स्वचालित रूप से अपना ईमेल चेक करने जाते हैं, तो उस आवेग को स्वीकार करने और उसे जाने देने का प्रयास करें।

सचेत बैठकों को आजमाएँ

कल्पना कीजिए कि आपकी बैठकें कितनी अधिक उत्पादक—और कम तनावपूर्ण—हो सकती हैं यदि सभी आमंत्रित पूरी तरह उपस्थित हों और विषय पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हों। हमने पहले ही आपकी बैठकों में सभी को संलग्न रखने के लिए कुछ सुझाव साझा किए हैं, जैसे निमंत्रितों की सूची को कम करना, लेकिन माइंडफुलनेस तकनीकों को शामिल करने से आपकी बैठकें अगले स्तर पर पहुंच सकती हैं! अपनी बैठकों की शुरुआत एक के साथ करने का प्रयास करें समूह चेक-इन. बैठक शुरू करते समय, प्रत्येक प्रतिभागी से ईमानदारी से यह आकलन करने के लिए कहें कि वे कितने 'उपस्थित' हैं – क्या वे पूरी तरह से बैठक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? या क्या वे अभी भी हाल ही में प्राप्त हुए ईमेल को मानसिक रूप से संसाधित कर रहे हैं? सभी को पूरी तरह से बैठक में उपस्थित होने के लिए जो कुछ भी करना हो, करने के लिए कुछ मिनट दें, चाहे वह किसी प्रश्न का त्वरित उत्तर देना हो, कुछ खिंचाव करना हो, या बस एक सरल श्वास-प्रश्वास अभ्यास करना हो।

अपने शरीर की सुनें

माइंडफुलनेस सिर्फ मानसिक रूप से खुद को जाँचने के बारे में नहीं है – यह आपके शरीर की शारीरिक जरूरतों पर भी ध्यान देने और उन पर विचारपूर्वक प्रतिक्रिया करने के बारे में है। क्या आपकी आँखों में दर्द हो रहा है? क्या आपका सिर दर्द कर रहा है? अपने कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते न रहें – कागज पर काम करने पर स्विच करें, या ईमेल का आदान-प्रदान करने के बजाय किसी सहकर्मी से व्यक्तिगत रूप से बात करने जाएँ। क्या आपको भूख या प्यास लग रही है? एक स्वस्थ नाश्ता या एक गिलास पानी के लिए रुकें। क्या आप थके और सुस्त महसूस कर रहे हैं? खुद को ज़बरदस्ती न करें! एक आरामदायक ब्रेक लें: कुछ ताजी हवा लें, कोई किताब पढ़ें, अपनी ऊर्जा फिर से भरने के लिए जो भी करना ज़रूरी हो, करें।

धीमी और स्थिर गति से ही दौड़ जीती जाती है।

हम सोचते हैं कि ये सभी काफी अच्छे टिप्स हैं (अगर हम खुद कहें तो)। लेकिन अगर आप इन्हें एक ही बार में पूरी तरह से नहीं सीख पाते हैं तो निराश न हों। बेशक, एक दिन आप ज़ेन की उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ सुबह इनबॉक्स खोलते समय आपको कभी घबराहट नहीं होती और दिन भर काम करने के बाद आप अपने वर्क ईमेल को चेक करने का सोचते भी नहीं – लेकिन फिलहाल, धीरे-धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपनी ज़रूरतों के मुताबिक एक माइंडफुलनेस तकनीक चुनें और धीरे-धीरे और तकनीकें अपनाएँ। जल्द ही, आप एक पेशेवर की तरह ध्यान भटकाने वाली चीज़ों पर काबू पा लेंगे और तनावपूर्ण सोच के पैटर्न को उनके जन्म में ही रोक देंगे!

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जेसिका मिलर द्वारा