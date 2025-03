Sådan praktiserer du mindfulness på arbejdet

Mindfulness er en af de enkleste og mest effektive metoder til at mindske og håndtere arbejdsrelateret stress. Og det er en strategi, som flere og flere virksomheder benytter sig af, med opmuntrende resultater. Mindfulness] (https://www.psychologytoday.com/intl/basics/mindfulness) er en fleksibel, meditationsbaseret praksis, der er "en tilstand af aktiv, åben opmærksomhed på nuet". Når vi er opmærksomme, observerer vi omhyggeligt vores tanker og følelser uden at dømme dem som gode eller dårlige". At være mindful betyder i bund og grund, at man har for vane at tjekke sine egne følelser og sin indre monolog samt sine omgivelser.

Blandt fordelene ved at praktisere mindfulness på arbejdspladsen er øget koncentration og kreativitet, bedre kommunikation på arbejdspladsen og større trivsel blandt medarbejderne. Lyder ret godt, ikke? Hvis du gerne vil prøve mindfulness-teknikker på din arbejdsplads, men ikke ved, hvor du skal begynde, har vi samlet nogle nemme måder at inkorporere mindfulness i din arbejdsdag på.

Lær det grundlæggende at mestre

Først skal du få styr på de grundlæggende mindfulness-teknikker. Begynd med at trække vejret dybt ind og ud. Derefter: "Når dine tanker vandrer rundt, så læg mærke til, hvor de går hen (f.eks. ærinder, en foruroligende samtale osv.), og bring derefter din opmærksomhed tilbage til din vejrtrækning. Modstå ikke dit sinds naturlige trang til at vandre, men træn det til at vende tilbage til nuet. Ved at sætte dig ind i din krop og lægge mærke til, hvordan den føles, centrerer du også dig selv i det øjeblik, du lever. Tanken er, at det fokus og den opmærksomhed, du dyrker under din mindfulnesspraksis, med tiden skal flyde ind på andre områder af dit arbejde og liv. Ved at træne dig selv i at vende dit fokus tilbage til det nuværende øjeblik kan du forhindre, at du sidder fast i panikfremkaldende, uproduktive tankemønstre. Er du interesseret? Hvorfor ikke give det et forsøg?

Når du er fortrolig med den grundlæggende teknik, er du klar til at begynde at anvende den i en arbejdssammenhæng.

Lad dig ikke suge ind i din indbakke

Selv hvis du starter din arbejdsdag med en 2 minutters mindfulness-meditation ved dit skrivebord, er der én morgenopgave, som næsten med garanti vil forstyrre din følelse af ro og fokus: at tjekke dine e-mails. Tanken om en overfyldt indbakke kan forårsage øjeblikkelig angst. Desuden gør det næsten umuligt at udføre opgaver, der kræver dyb og fokuseret opmærksomhed, hvis man konstant tjekker og besvarer beskeder. Prøv kun at tjekke din e-mail på faste tidspunkter - tre gange om dagen er optimalt- og brug mindfulness-teknikker til at bekæmpe trangen til konstant at trykke på opdatering i din indbakke. Hver gang du automatisk går hen for at tjekke din e-mail, så prøv at anerkende impulsen og lade den passere.

Prøv mindful møder

Forestil dig, hvor meget mere produktive - for ikke at nævne mindre stressende - dine møder kunne blive, hvis alle de inviterede var fuldt ud til stede og aktivt fokuserede på det emne, der var på dagsordenen. Vi har allerede delt et par tips til at sikre, at alle er engagerede på dine møder, f.eks. ved at skære ned på listen over inviterede, men ved at indarbejde mindfulness-teknikker kan du tage dine møder til det næste niveau! Prøv at starte dine møder med et gruppetjek-in. Når du begynder mødet, kan du prøve at bede hver enkelt deltager om ærligt at vurdere, hvor "nærværende" de er - er de helt fokuseret på mødet? Eller er de stadig mentalt ved at behandle en e-mail, de lige har modtaget? Giv alle et par minutter til at gøre det, de har brug for at gøre for at være fuldt ud til stede på mødet, hvad enten det er at affyre et hurtigt svar på et spørgsmål, udføre et par strækøvelser eller blot lave en hurtig vejrtrækningsøvelse.

Lyt til din krop

Mindfulness handler ikke kun om at tjekke dig selv mentalt - det handler også om at være opmærksom på kroppens fysiske behov og reagere opmærksomt på dem. Gør dine øjne ondt? Har du ondt i hovedet? Bliv ikke ved med at stirre på din computerskærm - skift til at arbejde på papir, eller gå ud og snak med en kollega personligt i stedet for at sende e-mails frem og tilbage. Er du sulten eller tørstig? Stop op og få en sund snack eller et glas vand. Føler du dig træt og sløv? Lad være med at presse dig igennem det! Tag en genoprettende pause: få noget frisk luft, læs en bog, gør hvad du har brug for for at genoplade dine batterier.

Langsomt og stabilt vinder løbet

Vi synes, at det er gode råd (hvis vi selv skal sige det). Men bliv ikke modløs, hvis du ikke kan mestre dem alle på én gang. En dag vil du måske opnå et zen-niveau, hvor du aldrig føler dig panikslagen, når du åbner din indbakke om morgenen, og hvor du ikke engang tænker på at tjekke din arbejdsmail, når du er færdig - men indtil videre kan du prøve at gå langsomt frem. Vælg én mindfulness-teknik, der passer til dine behov, og arbejd dig gradvist op til at indføre flere. Snart vil du overdøve distraktioner og stoppe stressende tankemønstre i deres spor som en professionel!

af Jessica Miller