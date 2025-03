Wie man Achtsamkeit am Arbeitsplatz praktiziert

Achtsamkeit ist eine der einfachsten und wirksamsten Methoden, um arbeitsbedingten Stress abzubauen und zu bewältigen. Und es ist eine Strategie, der sich immer mehr Unternehmen zuwenden - mit ermutigenden Ergebnissen. Achtsamkeit ist eine flexible, auf Meditation basierende Praxis (https://www.psychologytoday.com/intl/basics/mindfulness) und bedeutet "ein Zustand aktiver, offener Aufmerksamkeit auf die Gegenwart. Wenn wir achtsam sind, beobachten wir unsere Gedanken und Gefühle sorgfältig, ohne sie als gut oder schlecht zu bewerten". Im Wesentlichen bedeutet Achtsamkeit, dass man sich angewöhnt, seine eigenen Emotionen und seinen inneren Monolog sowie seine Umgebung zu beobachten.

Zu den Vorteilen der Achtsamkeitspraxis am Arbeitsplatz gehören ein höheres Maß an Konzentration und Kreativität, eine bessere Kommunikation am Arbeitsplatz und ein größeres Wohlbefinden der Mitarbeiter. Klingt ziemlich gut, oder? Wenn Sie Achtsamkeitstechniken an Ihrem Arbeitsplatz ausprobieren möchten, aber nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, haben wir einige einfache Möglichkeiten zusammengestellt, wie Sie Achtsamkeit in Ihren Arbeitsalltag einbauen können.

Beherrschen Sie die Grundlagen

Machen Sie sich zunächst mit den grundlegenden Achtsamkeitstechniken vertraut. Beginnen Sie damit, tief ein- und auszuatmen. Dann, "Wenn Ihre Gedanken abschweifen, bemerken Sie, wohin sie gehen (z. B. Besorgungen, ein beunruhigendes Gespräch usw.) und lenken Sie dann Ihre Aufmerksamkeit wieder auf Ihren Atem. Widerstehen Sie dem natürlichen Drang Ihres Geistes, abzuschweifen, nicht, sondern trainieren Sie ihn, in die Gegenwart zurückzukehren. Indem Sie sich in Ihren Körper hineinversetzen und wahrnehmen, wie er sich anfühlt, zentrieren Sie sich auch in dem Moment, in dem Sie leben. Die Idee ist, dass die Konzentration und Aufmerksamkeit, die Sie während Ihrer Achtsamkeitspraxis kultivieren, mit der Zeit auch in andere Bereiche Ihrer Arbeit und Ihres Lebens einfließen sollten. Wenn Sie sich darin üben, sich wieder auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren, können Sie verhindern, dass Sie in panikauslösenden, unproduktiven Gedankenmustern stecken bleiben. Interessiert? Warum nicht ausprobieren?

Sobald Sie mit der grundlegenden Technik vertraut sind, können Sie damit beginnen, sie im beruflichen Kontext anzuwenden.

Lassen Sie sich nicht von Ihrem Posteingang einlullen

Selbst wenn Sie Ihren Arbeitstag mit einer 2-minütigen Achtsamkeitsmeditation am Schreibtisch beginnen, gibt es eine morgendliche Aufgabe, die Ihr Gefühl der Ruhe und Konzentration fast garantiert stört: das Überprüfen Ihrer E-Mails. Der Gedanke an einen überfüllten Posteingang kann sofortige Unruhe auslösen. Außerdem macht es das ständige Abrufen und Beantworten von Nachrichten fast unmöglich, Aufgaben zu erledigen, die eine intensive, konzentrierte Aufmerksamkeit erfordern. Versuchen Sie, Ihre E-Mails nur zu bestimmten Zeiten abzurufen - optimal sind drei Mal am Tag - und wenden Sie Achtsamkeitstechniken an, um den Drang zu bekämpfen, Ihren Posteingang ständig zu aktualisieren. Jedes Mal, wenn Sie automatisch Ihre E-Mails abrufen wollen, versuchen Sie, diesen Impuls anzuerkennen und ihn loszulassen.

Versuchen Sie achtsame Meetings

Stellen Sie sich vor, wie viel produktiver - und vor allem weniger stressig - Ihre Besprechungen sein könnten, wenn alle Teilnehmer voll und ganz anwesend wären und sich aktiv auf das jeweilige Thema konzentrieren würden. Wir haben Ihnen bereits einige Tipps gegeben, wie Sie sicherstellen können, dass alle Teilnehmer an Ihren Besprechungen teilnehmen, z. B. indem Sie die Liste der Eingeladenen kürzen, aber die Einbeziehung von Achtsamkeitstechniken könnte Ihre Besprechungen auf die nächste Stufe heben! Versuchen Sie, Ihre Besprechungen mit einem Gruppen-Check-in zu beginnen. Bitten Sie zu Beginn der Sitzung jeden Teilnehmer, ehrlich einzuschätzen, wie "präsent" er ist - ist er ganz auf die Sitzung konzentriert? Oder sind sie noch damit beschäftigt, eine E-Mail zu bearbeiten, die sie gerade erhalten haben? Geben Sie allen ein paar Minuten Zeit, um das zu tun, was sie tun müssen, um in der Besprechung voll präsent zu sein, sei es eine schnelle Antwort auf eine Frage, ein paar Dehnübungen oder einfach eine kurze Atemübung.

Hören Sie auf Ihren Körper

Bei der Achtsamkeit geht es nicht nur darum, geistig bei sich zu bleiben, sondern auch auf die körperlichen Bedürfnisse zu achten und achtsam darauf zu reagieren. Tun Ihre Augen weh? Tut Ihr Kopf weh? Starren Sie nicht ständig auf Ihren Computerbildschirm - arbeiten Sie lieber auf Papier oder unterhalten Sie sich persönlich mit einem Kollegen, anstatt E-Mails hin und her zu schicken. Sind Sie hungrig oder durstig? Machen Sie eine Pause für einen gesunden Snack oder ein Glas Wasser. Fühlen Sie sich müde und träge? Strengen Sie sich nicht an! Machen Sie eine erholsame Pause: Gehen Sie an die frische Luft, lesen Sie ein Buch, tun Sie, was immer Sie tun müssen, um Ihre Batterien wieder aufzuladen.

Langsam und stetig gewinnt man das Rennen

Wir finden, das sind alles ziemlich gute Tipps (wenn wir das selbst sagen). Aber lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie sie nicht alle auf einmal umsetzen können. Sicherlich werden Sie eines Tages ein Niveau erreichen, bei dem Sie nicht mehr in Panik geraten, wenn Sie morgens Ihren Posteingang öffnen, und nicht einmal mehr daran denken, Ihre Arbeits-E-Mails zu checken, nachdem Sie Feierabend gemacht haben - aber für den Moment sollten Sie es langsam angehen lassen. Wählen Sie eine Achtsamkeitstechnik, die Ihren Bedürfnissen entspricht, und arbeiten Sie sich nach und nach an weitere heran. Schon bald werden Sie Ablenkungen ausblenden und stressige Gedankenmuster unterbrechen können - wie ein Profi!

von Jessica Miller