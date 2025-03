Comment pratiquer la pleine conscience au travail

La pleine conscience est l'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour réduire et gérer le stress lié au travail. C'est une stratégie que de plus en plus d'entreprises adoptent, avec des résultats encourageants. Pratique souple fondée sur la méditation, la pleine conscience est "un état d'attention active et ouverte sur le présent. Lorsque nous sommes attentifs, nous observons attentivement nos pensées et nos sentiments sans les juger comme bons ou mauvais". Essentiellement, être attentif signifie prendre l'habitude d'observer ses propres émotions et son monologue interne, ainsi que son environnement.

Parmi les avantages de la pratique de la pleine conscience au travail figurent une augmentation des niveaux de concentration et de créativité, une amélioration de la communication sur le lieu de travail et un plus grand bien-être des employés. C'est plutôt bien, non ? Si vous avez envie d'essayer des techniques de pleine conscience sur votre lieu de travail mais ne savez pas par où commencer, nous avons rassemblé quelques moyens faciles d'intégrer la pleine conscience dans votre journée de travail.

Maîtrisez les principes de base

Commencez par vous familiariser avec les techniques de base de la pleine conscience. Commencez par respirer profondément, en inspirant et en expirant. Puis, "Lorsque votre esprit vagabonde, remarquez où il va (par exemple, les courses, une conversation pénible, etc.), puis ramenez votre attention sur votre respiration. Ne résistez pas à la tendance naturelle de votre esprit à vagabonder, mais entraînez-le à revenir au présent. En vous installant dans votre corps et en remarquant ce qu'il ressent, vous vous centrez aussi dans le moment que vous vivez.'' L'idée est que la concentration et l'attention que vous cultivez pendant votre pratique de la pleine conscience devraient, au fil du temps, s'appliquer à d'autres domaines de votre travail et de votre vie. En vous entraînant à vous recentrer sur l'instant présent, vous éviterez de vous enfermer dans des schémas de pensée improductifs et générateurs de panique. Cela vous intéresse ? [Pourquoi ne pas essayer ? (https://www.nytimes.com/guides/well/be-more-mindful-at-work) ?)

Une fois que vous êtes à l'aise avec la technique de base, vous êtes prêt à l'appliquer dans un contexte professionnel.

Ne vous laissez pas aspirer par votre boîte de réception

Même si vous commencez votre journée de travail par une méditation de pleine conscience de deux minutes à votre bureau, il y a une tâche matinale qui est presque garantie de perturber votre sentiment de calme et de concentration : la consultation de vos e-mails. L'idée d'une boîte de réception surchargée peut provoquer une anxiété immédiate. De plus, le fait de vérifier constamment vos messages et d'y répondre rend presque impossible l'accomplissement de tâches qui exigent une attention soutenue. Essayez de ne consulter vos e-mails qu'à des heures fixes - trois fois par jour, c'est l'idéal - et utilisez des techniques de pleine conscience pour combattre l'envie d'actualiser constamment votre boîte de réception. Chaque fois que vous allez automatiquement consulter vos e-mails, essayez de reconnaître cette impulsion et de la laisser passer.

Essayez les réunions en pleine conscience

Imaginez à quel point vos réunions pourraient être plus productives - sans parler de moins de stress - si tous les invités étaient pleinement présents et se concentraient activement sur le sujet abordé. Nous vous avons déjà donné quelques conseils pour vous assurer que tout le monde participe à vos réunions, par exemple en réduisant le nombre d'invités, mais l'intégration de techniques de pleine conscience pourrait faire passer vos réunions au niveau supérieur ! Essayez de commencer vos réunions par un check-in de groupe. Au début de la réunion, demandez à chaque participant d'évaluer honnêtement son degré de "présence" : est-il complètement concentré sur la réunion ? Ou sont-ils encore en train de traiter mentalement un e-mail qu'ils viennent de recevoir ? Accordez quelques minutes à chacun pour faire ce qu'il doit faire afin d'être pleinement présent à la réunion, qu'il s'agisse de répondre rapidement à une question, de faire quelques étirements ou simplement de faire un exercice de respiration rapide.

Écoutez votre corps

La pleine conscience ne consiste pas seulement à s'écouter mentalement, mais aussi à prêter attention aux besoins physiques de votre corps et à y répondre de manière réfléchie. Vos yeux vous font-ils mal ? Votre tête vous fait mal ? Ne restez pas les yeux rivés sur l'écran de votre ordinateur - passez au travail sur papier, ou allez discuter avec un collègue en personne au lieu d'échanger des courriels. Vous avez faim ou soif ? Arrêtez-vous pour prendre une collation saine ou un verre d'eau. Vous vous sentez fatigué et léthargique ? Ne poussez pas à bout ! Faites une pause réparatrice : prenez l'air, lisez un livre, faites ce dont vous avez besoin pour recharger vos batteries.

La lenteur et la régularité font gagner la course

Nous pensons que tous ces conseils sont excellents (si nous le disons nous-mêmes). Mais ne vous découragez pas si vous ne parvenez pas à les maîtriser tous en même temps. Bien sûr, un jour, vous atteindrez peut-être un niveau de zen tel que vous ne serez plus jamais paniqué lorsque vous ouvrirez votre boîte de réception le matin et que vous ne penserez même plus à consulter vos e-mails au travail une fois la journée terminée, mais pour l'instant, allez-y doucement. Choisissez une technique de pleine conscience qui vous convient et adoptez-en progressivement d'autres. Bientôt, vous serez capable de noyer les distractions et d'arrêter les schémas de pensée stressants comme un pro !

*Par Jessica Miller