A atenção é um dos métodos mais simples e eficazes para diminuir e lidar com o estresse relacionado ao trabalho. E é uma estratégia para a qual cada vez mais empresas estão se voltando, com resultados encorajadores. Uma prática flexível, baseada na meditação, mindfulness é 'um estado de atenção ativa e aberta sobre o presente'. Quando estamos atentos, observamos cuidadosamente nossos pensamentos e sentimentos sem julgá-los como bons ou ruins". Essencialmente, estar atento significa ter o hábito de verificar suas próprias emoções e monólogos internos, assim como seu ambiente.

Entre os benefícios da prática da atenção no trabalho estão o aumento dos níveis de concentração e criatividade, melhoria da comunicação no local de trabalho e maior bem-estar dos funcionários. Sons muito bons, certo? Se você está interessado em experimentar técnicas de cuidado em seu local de trabalho, mas não sabe por onde começar, nós reunimos algumas maneiras fáceis de incorporar o cuidado em seu dia de trabalho.

Dominar o básico

Em primeiro lugar, controle as técnicas básicas de cuidado. Comece respirando profundamente, dentro e fora. Depois, 'Quando sua mente vagueia, note para onde ela vai (por exemplo, recados, uma conversa angustiante, etc.) e depois traga sua atenção de volta para sua respiração'. Não resista ao impulso natural de sua mente de vagar, mas treine-a para voltar ao presente. Instalando-se em seu corpo e percebendo como ele se sente, você também se centraliza no momento em que está vivendo'. A idéia é que o foco e a atenção que você cultiva durante sua prática da mente deve, com o tempo, fluir para outras áreas de seu trabalho e de sua vida. Treinar-se para retornar seu foco ao momento presente pode evitar que você fique preso a padrões de pensamento indutores de pânico e improdutivos. Interessado? Por que não experimentar?

Uma vez que você esteja confortável com a técnica básica, você está pronto para começar a aplicá-la em um contexto de trabalho.

Não seja sugado por sua caixa de entrada

Mesmo que você inicie seu dia de trabalho com uma meditação de 2 minutos de atenção em sua mesa, há uma tarefa matinal que quase que garante a interrupção de seu senso de calma e foco: verificar seus e-mails. A idéia de uma caixa de entrada superlotada pode causar ansiedade instantânea. Além disso, a constante verificação e resposta às mensagens torna quase impossível completar tarefas que requerem atenção profunda e focalizada. Tente verificar seus e-mails apenas em horários determinados - três vezes ao dia é ótimo- e use técnicas de atenção para combater a necessidade de atualizar constantemente a sua caixa de entrada. Toda vez que você for verificar automaticamente seu e-mail, tente reconhecer o impulso e deixá-lo passar.

Tente reuniões de atenção

Imagine o quanto mais produtivo - para não mencionar menos estressante - suas reuniões poderiam ser se todos os convidados estivessem totalmente presentes e ativamente focados no tema em questão. Já compartilhamos algumas dicas para garantir que todos estejam engajados em suas reuniões, como cortar a lista de convidados, mas a incorporação de técnicas de cuidado poderia levar suas reuniões a um próximo nível! Tente iniciar suas reuniões com um check-in em grupo. Ao iniciar a reunião, tente pedir a cada participante que avalie honestamente o quão 'presentes' eles estão - eles estão completamente concentrados na reunião? Ou eles ainda estão processando mentalmente um e-mail que acabaram de receber? Dê alguns minutos para que todos façam o que precisam fazer para estar totalmente presentes na reunião, seja dando uma resposta rápida a uma pergunta, fazendo alguns alongamentos, ou simplesmente fazendo um exercício respiratório rápido.

Ouça o seu corpo

A atenção não se resume a se verificar mentalmente - trata-se de prestar atenção também às necessidades físicas de seu corpo, e responder a elas com ponderação. Seus olhos doem? Sua cabeça está doendo? Não fique olhando para a tela de seu computador - mude para trabalhar em papel, ou vá conversar pessoalmente com um colega em vez de bater e-mails para frente e para trás. Você está com fome ou com sede? Pare para um lanche saudável ou um copo de água. Você está se sentindo cansado e preguiçoso? Não empurre através dele! Faça uma pausa restauradora: tome um pouco de ar fresco, leia um livro, faça o que for preciso para recarregar suas baterias.

Slow and Steady Wins the Race (Lento e Firme)

Achamos que todas estas são boas dicas (se nós mesmos o dissermos). Mas não desanime se não conseguir dominá-las todas de uma só vez. Claro, um dia você poderá atingir um nível de zen onde nunca se sinta em pânico quando abrir sua caixa de entrada pela manhã e nem pense em checar seu e-mail de trabalho depois de ter ligado um dia - mas por enquanto, tente ir devagar. Escolha uma técnica de cuidado que se adapte às suas necessidades e gradualmente trabalhe até adotar mais. Em breve, você estará afogando as distrações e parando com os padrões de pensamento estressantes em seus rastros como um profissional!

Por Jessica Miller