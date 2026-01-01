Jak praktykować uważność w pracy

Uważność to jedna z najprostszych i najskuteczniejszych metod zmniejszania stresu związanego z pracą oraz radzenia sobie z nim. Jest to strategia, po którą sięga coraz więcej firm, osiągając obiecujące wyniki. Elastyczna praktyka oparta na medytacji, uważność to „stan aktywnej, otwartej uwagi skierowanej na teraźniejszość. Kiedy praktykujemy uważność, uważnie obserwujemy nasze myśli i uczucia, nie oceniając ich jako dobre czy złe”. Zasadniczo bycie uważnym oznacza wyrobienie sobie nawyku zwracania uwagi na własne emocje i wewnętrzny monolog, a także na otoczenie.

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Wśród korzyści Korzyści płynące z praktykowania uważności w pracy to wyższy poziom koncentracji i kreatywności, lepsza komunikacja w miejscu pracy oraz większe poczucie dobrego samopoczucia pracowników. Brzmi całkiem nieźle, prawda? Jeśli chcesz wypróbować techniki oparte na uważności w miejscu pracy, ale nie wiesz, od czego zacząć, zebraliśmy kilka prostych sposobów na włączenie uważności do Twojego dnia pracy.

Opanuj podstawy

Najpierw opanuj podstawowe techniki uważności. Zacznij od głębokiego oddychania – wdech i wydech. Następnie, „Kiedy twój umysł zaczyna błądzić, zauważ, dokąd się udaje (np. sprawy do załatwienia, nieprzyjemna rozmowa itp.), a następnie skieruj swoją uwagę z powrotem na oddech. Nie opieraj się naturalnej skłonności umysłu do błąkania się, ale naucz go powrotu do teraźniejszości. Skupiając się na swoim ciele i obserwując, jak się czujesz, osadzasz się również w chwili, którą właśnie przeżywasz”. Chodzi o to, że skupienie i uwaga, które rozwijasz podczas praktyki uważności, powinny z czasem przenosić się na inne obszary twojej pracy i życia. Trenowanie powrotu uwagi do chwili obecnej może zapobiec utknięciu w wywołujących panikę, nieproduktywnych schematach myślowych. Zainteresowany? Może warto spróbować??

Gdy już opanujesz podstawową technikę, będziesz gotowy, by zacząć ją stosować w pracy.

Nie daj się wciągnąć przez swoją skrzynkę odbiorczą

Nawet jeśli zaczynasz dzień pracy od dwuminutowej medytacji uważności przy biurku, istnieje jedno poranne zadanie, które niemal na pewno zakłóci twój spokój i koncentrację: sprawdzanie e-maili. Sama myśl o przepełnionej skrzynce odbiorczej może wywołać natychmiastowy niepokój. Co więcej, ciągłe sprawdzanie wiadomości i odpowiadanie na nie sprawia, że wykonanie zadań wymagających głębokiej, skupionej uwagi staje się niemal niemożliwe. Spróbuj sprawdzać pocztę elektroniczną tylko o ustalonych porach – trzy razy dziennie to optymalna częstotliwość – i stosuj techniki uważności, by opanować chęć ciągłego odświeżania skrzynki odbiorczej. Za każdym razem, gdy automatycznie sięgasz, by sprawdzić pocztę, spróbuj uświadomić sobie ten impuls i pozwól mu przeminąć.

Spróbujcie organizować spotkania z uwagą

Wyobraź sobie, o ile bardziej produktywne – nie wspominając już o mniejszym poziomie stresu – mogłyby być Twoje spotkania, gdyby wszyscy zaproszeni uczestnicy byli w pełni obecni i aktywnie skupieni na omawianym temacie. Podzieliliśmy się już kilkoma wskazówkami, jak zadbać o zaangażowanie wszystkich uczestników spotkań, np. poprzez ograniczenie listy zaproszonych osób, ale włączenie technik uważności może wynieść wasze spotkania na zupełnie nowy poziom! Spróbujcie rozpoczynać spotkania od odprawa grupowa. Na początku spotkania warto poprosić każdego uczestnika, aby szczerze ocenił, na ile jest „obecny” – czy jest w pełni skupiony na spotkaniu? A może wciąż zajmuje się przetwarzaniem w myślach wiadomości e-mail, którą właśnie otrzymał? Daj wszystkim kilka minut na zrobienie tego, co muszą, aby w pełni zaangażować się w spotkanie – niezależnie od tego, czy chodzi o udzielenie szybkiej odpowiedzi na pytanie, wykonanie kilku ćwiczeń rozciągających, czy po prostu krótkie ćwiczenie oddechowe.

Słuchaj swojego ciała

Uważność to nie tylko skupianie się na swoim stanie psychicznym – to także zwracanie uwagi na fizyczne potrzeby swojego ciała i przemyślane reagowanie na nie. Czy bolą cię oczy? Czy boli cię głowa? Nie wpatruj się ciągle w ekran komputera – przejdź do pracy na papierze albo porozmawiaj osobiście z kolegą zamiast wymieniać e-maile. Jesteś głodny lub spragniony? Zrób sobie przerwę na zdrową przekąskę lub szklankę wody. Czujesz się zmęczony i ospały? Nie zmuszaj się do dalszej pracy! Zrób sobie regenerującą przerwę: wyjdź na świeże powietrze, poczytaj książkę, zrób cokolwiek, co pomoże Ci naładować baterie.

Powoli i spokojnie wygrywa się wyścig

Uważamy, że to całkiem niezłe wskazówki (choć sami to mówimy). Nie zniechęcaj się jednak, jeśli nie uda ci się opanować ich wszystkich od razu. Oczywiście, pewnego dnia może uda wam się osiągnąć stan zen, w którym nigdy nie ogarnia was panika, gdy rano otwieracie skrzynkę odbiorczą, i nawet nie myślicie o sprawdzaniu służbowej poczty po zakończeniu dnia pracy – ale na razie spróbujcie podchodzić do tego spokojnie. Wybierzcie jedną technikę uważności, która odpowiada waszym potrzebom, i stopniowo wprowadzajcie kolejne. Wkrótce będziesz potrafił zagłuszać czynniki rozpraszające i powstrzymywać stresujące schematy myślowe na samym początku, jak prawdziwy profesjonalista!

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Autor: Jessica Miller