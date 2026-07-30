Mindfulness är en av de enklaste och mest effektiva metoderna för att minska och hantera arbetsrelaterad stress. Och det är en strategi som allt fler företag väljer att använda sig av, med lovande resultat. En flexibel, meditationsbaserad metod, mindfulness är ”ett tillstånd av aktiv, öppen uppmärksamhet på nuet. När vi är medvetna observerar vi noggrant våra tankar och känslor utan att bedöma dem som bra eller dåliga”. I grund och botten innebär det att vara medveten att man har för vana att hålla koll på sina egna känslor och sin inre dialog, liksom på sin omgivning.

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Bland de fördelar Fördelarna med att utöva mindfulness på arbetsplatsen är ökad koncentrationsförmåga och kreativitet, förbättrad kommunikation på arbetsplatsen samt ökat välbefinnande bland medarbetarna. Låter ganska bra, eller hur? Om du vill prova mindfulness-tekniker på din arbetsplats men inte vet var du ska börja har vi samlat några enkla tips på hur du kan integrera mindfulness i din arbetsdag.

Lär dig grunderna

Börja med att sätta dig in i de grundläggande mindfulness-teknikerna. Börja med att andas djupt, in och ut. Sedan, ”När dina tankar vandrar iväg, lägg märke till vart de tar vägen (t.ex. ärenden, ett obehagligt samtal osv.) och rikta sedan din uppmärksamhet tillbaka mot andningen. Motstå inte tankarnas naturliga benägenhet att vandra, utan träna dem att återvända till nuet. Genom att känna in din kropp och lägga märke till hur den känns centrerar du dig också i det ögonblick du lever i.” Tanken är att det fokus och den uppmärksamhet du odlar under din mindfulness-övning med tiden ska spridas till andra delar av ditt arbete och liv. Att träna dig själv att återföra fokus till nuet kan hindra dig från att fastna i panikframkallande, improduktiva tankemönster. Intresserad? Varför inte prova??

När du väl har fått kläm på grundtekniken är du redo att börja tillämpa den i arbetslivet.

Låt dig inte dras in i din inkorg

Även om du inleder din arbetsdag med en två minuter lång mindfulnessmeditation vid skrivbordet finns det en morgonuppgift som nästan garanterat stör din känsla av lugn och koncentration: att kolla din e-post. Bara tanken på en överfylld inkorg kan omedelbart väcka ångest. Dessutom gör det faktum att du ständigt kollar och svarar på meddelanden det nästan omöjligt att slutföra uppgifter som kräver djup, fokuserad uppmärksamhet. Försök att bara kolla din e-post vid bestämda tidpunkter – tre gånger om dagen är optimalt – och använd mindfulness-tekniker för att motverka lusten att hela tiden uppdatera din inkorg. Varje gång du automatiskt går in för att kolla din e-post, försök att bli medveten om impulsen och låt den passera.

Prova att hålla medvetna möten

Tänk dig hur mycket mer produktiva – för att inte tala om mindre stressiga – dina möten skulle kunna bli om alla inbjudna var fullt närvarande och aktivt fokuserade på det aktuella ämnet. Vi har redan delat med oss av några tips för att se till att alla är engagerade under era möten, till exempel att korta ner listan över inbjudna, men att införa mindfulness-tekniker kan ta era möten till en helt ny nivå! Försök att inleda era möten med en gruppincheckning. När du inleder mötet kan du be varje deltagare att ärligt bedöma hur ”närvarande” de är – är de helt fokuserade på mötet? Eller är de fortfarande mentalt upptagna med ett e-postmeddelande som de just fått? Ge alla några minuter på sig att göra vad de behöver för att kunna vara fullt närvarande i mötet, oavsett om det handlar om att skicka ett snabbt svar på en fråga, göra några stretchövningar eller helt enkelt göra en snabb andningsövning.

Lyssna på din kropp

Mindfulness handlar inte bara om att mentalt ta pulsen på sig själv – det handlar också om att vara uppmärksam på kroppens fysiska behov och bemöta dem på ett genomtänkt sätt. Gör det ont i ögonen? Har du huvudvärk? Fortsätt inte att stirra på datorskärmen – byt till att arbeta på papper, eller gå och prata med en kollega ansikte mot ansikte istället för att skicka e-post fram och tillbaka. Är du hungrig eller törstig? Ta en paus för ett hälsosamt mellanmål eller ett glas vatten. Känner du dig trött och slö? Tvinga dig inte att kämpa vidare! Ta en återhämtande paus: få lite frisk luft, läs en bok, gör vad du behöver för att ladda batterierna.

Långsamt och stadigt vinner man loppet

Vi tycker att det här är riktigt bra tips (om vi får säga det själva). Men bli inte avskräckt om du inte kan bemästra dem alla på en gång. Visst, en dag kanske du når en zen-nivå där du aldrig känner panik när du öppnar din inkorg på morgonen och inte ens tänker på att kolla din jobbrelaterade e-post efter att du har avslutat arbetsdagen – men för tillfället, försök ta det lugnt. Välj en mindfulness-teknik som passar dina behov och arbeta dig gradvis fram till att ta till dig fler. Snart kommer du att kunna stänga ute distraktioner och stoppa stressande tankemönster i sin linda som ett proffs!

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Av Jessica Miller