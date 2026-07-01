Vad är ett möte inför en lagtävling?

Vad är en lagtävling?

Det här känns som en knepig fråga, men en teambuildingaktivitet kan innebära många olika saker. Det kan handla om allt från ett kvartalsmöte för att fastställa prioriteringar till en utflykt för att stärka lagandan.

Teamtävlingar har en rad fördelar. Ur ett affärsmässigt perspektiv är de utmärkta för att få alla att dra åt samma håll. Det innebär att projekt kan genomföras enligt förväntningarna och att eventuella hinder snabbt kan identifieras.

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På ett mer personligt plan ger det ditt team en möjlighet att lära känna varandra lite bättre. Beroende på vilket företag det gäller kan ditt team vara utspritt på olika orter. Att anordna ett särskilt teamevenemang innebär att du får chansen att samla alla i samma rum och knyta band på ett sätt som kan vara svårt via e-post eller videokonferens.

Hur man planerar ett teammöte

Börja med att fundera ut vilken typ av evenemang du vill ha. Att anordna ett planeringsmöte för teamet skiljer sig avsevärt från en utflykt. Tänk noga igenom vad ni vill göra, vilka som behöver vara med och om ni vill att alla ska vara på plats fysiskt.

En digital whiteboard är ett utmärkt sätt att planera det du behöver. Du kan inte bara fästa alla dina idéer och diskussionspunkter där, utan ditt team kan också ge feedback och hjälpa till att sammanfatta allt.

Oavsett vad ni samlas för är en isbrytare ett måste vid ert teamevenemang. Vissa kollegor kanske känner varandra bättre än andra, så några aktiviteter i början av mötet är ett utmärkt sätt att se till att alla känner sig bekväma.

Se till att ta gott om pauser – även om evenemanget är roligt. Teammöten kan, precis som alla andra möten, vara mentalt påfrestande. Se till att ge alla gott om tid att ta en paus och samla tankarna. Du kommer att få betydligt bättre resultat än om du tvingar alla att kämpa vidare.

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Planera ert nästa möte inför lagaktiviteten

Det spelar ingen roll om ditt team är stort eller litet – det kan vara svårt att hitta en tid då alla kan samlas. Det är där Doodle kan hjälpa till.

Med Group Poll Du kan enkelt hitta en tid som passar alla i deras kalendrar på bara några minuter. Allt du behöver göra är att välja ett tidsintervall då du vill anordna ditt evenemang och skicka det till de personer du behöver. De väljer sedan vad som passar dem bäst, och på nolltid har du hittat den perfekta tiden.

Med Doodle Professional Det blir ännu enklare att alltid finnas där för ditt team. Du kan inte bara ta bort annonser, sätta deadlines och skicka påminnelser, utan tack vare obegränsat antal Booking Pages och 1:1-möten kan du alltid finnas där för dem när de behöver dig.

Vill du anordna ditt teamevenemang online? Det är också enkelt. Lägg till ditt favoritverktyg för videokonferenser så läggs länkarna automatiskt till i alla inbjudningar du skickar.