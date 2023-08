O que é um evento de equipe?

Isto parece uma pergunta carregada, mas um evento em equipe pode ser uma série de coisas diferentes. Pode ser qualquer coisa, desde uma sessão de planejamento trimestral para estabelecer suas prioridades até um evento fora do local para elevar o moral da equipe.

Os eventos em equipe têm uma série de vantagens. Do ponto de vista comercial, eles são ótimos para colocar todos na mesma página. Isto significa que os projetos podem ser entregues às expectativas e quaisquer bloqueios identificados rapidamente.

Em um nível mais pessoal, dá à sua equipe a oportunidade de se conhecer um pouco melhor. Dependendo de sua empresa, sua equipe pode estar sediada em diferentes locais. Organizar um evento específico da equipe significa que você tem a chance de colocar todos na mesma sala e criar laços de uma forma que pode ser difícil via e-mail ou vídeo.

Como planejar uma reunião de equipe

Primeiro, descubra que tipo de evento você deseja. Organizar uma sessão de planejamento em equipe vai ser muito diferente de um evento externo. Não deixe de pensar nas coisas que você quer fazer, de quem você precisa lá e se você quer que todos estejam lá pessoalmente.

Um quadro branco digital é uma ótima maneira de planejar o que você precisa. Não apenas você pode fixar todas as suas idéias e pontos de discussão, mas sua equipe também pode fornecer feedback e ajuda para juntar tudo.

Independente do que você esteja encontrando, um quebra-gelo é uma necessidade para o evento de sua equipe. Alguns colegas podem se conhecer melhor do que outros, portanto, algumas atividades no início de sua sessão são uma ótima maneira de garantir que todos se sintam à vontade.

Certifique-se de fazer muitas pausas - mesmo que seu evento seja divertido. As sessões em equipe, como qualquer outra reunião, podem ser mentalmente tributárias. Certifique-se de dar a todos muito tempo para se afastar e recolher seus pensamentos. Você obterá resultados muito melhores do que forçar todos a passar no poder.

Agendando sua próxima reunião de equipe

Não importa se sua equipe é grande ou pequena - encontrar um tempo para reunir todos pode ser um desafio. É aí que Doodle pode ajudar.

Com Group Poll você pode facilmente encontrar algo na agenda de todos em minutos. Tudo o que você faz é selecionar uma série de vezes que gostaria de receber seu evento e enviá-lo para as pessoas que você precisa. Elas decidirão o que funciona para elas e em pouco tempo você terá o lugar perfeito.

Com Doodle Professional é ainda mais fácil estar sempre lá para sua equipe. Não só você pode se livrar de anúncios, estabelecer prazos e enviar lembretes, mas com páginas de reserva ilimitadas e reuniões 1:1, você pode sempre estar lá para eles quando eles precisarem de você.

Deseja organizar o evento de sua equipe on-line? Isso também é fácil. Adicione sua ferramenta favorita de videoconferência e seus links serão automaticamente adicionados a qualquer convite que você enviar.

Doodle facilita a organização de qualquer tipo de evento de equipe, seja ele uma reunião regular ou uma única vez. Não mais ping pong por e-mail, apenas mais tempo livre para as coisas importantes. Experimente-o gratuitamente hoje mesmo.