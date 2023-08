Was ist eine Team-Event-Sitzung?

Was ist ein Teamevent?

Diese Frage scheint überfrachtet zu sein, aber ein Teamevent kann viele verschiedene Dinge bedeuten. Es kann alles sein, von einer vierteljährlichen Planungssitzung, in der Sie Ihre Prioritäten festlegen, bis hin zu einer Veranstaltung außerhalb des Unternehmens, um die Stimmung im Team zu verbessern.

Team-Events haben eine Reihe von Vorteilen. Aus geschäftlicher Sicht sind sie hervorragend geeignet, um alle Beteiligten auf den gleichen Stand zu bringen. Das bedeutet, dass Projekte entsprechend den Erwartungen durchgeführt und etwaige Hindernisse schnell erkannt werden können.

Eine Besprechung erstellen Treffen Sie sich in wenigen Minuten mit Ihrem eigenen kostenlosen Doodle-Konto

Auf einer persönlicheren Ebene gibt es Ihrem Team die Möglichkeit, sich gegenseitig besser kennenzulernen. Je nach Unternehmen kann Ihr Team an verschiedenen Standorten tätig sein. Wenn Sie ein spezielles Teamevent organisieren, haben Sie die Möglichkeit, alle in einem Raum zu versammeln und sich auf eine Art und Weise kennenzulernen, die per E-Mail oder Video nur schwer möglich ist.

Wie plant man eine Teambesprechung?

Überlegen Sie zunächst, welche Art von Veranstaltung Sie wünschen. Die Organisation einer Teamplanungssitzung unterscheidet sich stark von einer Betriebsveranstaltung. Überlegen Sie sich, was Sie tun wollen, wer teilnehmen soll und ob alle persönlich anwesend sein sollen.

Ein digitales Whiteboard ist eine großartige Möglichkeit, um zu planen, was Sie brauchen. So können Sie nicht nur alle Ihre Ideen und Diskussionspunkte festhalten, sondern Ihr Team kann Ihnen auch Feedback geben und bei der Zusammenstellung helfen.

Unabhängig davon, wozu Sie sich treffen, ist ein Eisbrecher ein Muss für Ihr Teamevent. Einige Kollegen kennen sich vielleicht besser als andere, daher sind ein paar Aktivitäten zu Beginn der Sitzung eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass sich alle wohl fühlen.

Achten Sie darauf, dass Sie viele Pausen einlegen - auch wenn es sich um eine lustige Veranstaltung handelt. Teamsitzungen können, wie jede andere Sitzung auch, geistig anstrengend sein. Achten Sie darauf, dass alle Teilnehmer genügend Zeit haben, um sich zurückzuziehen und ihre Gedanken zu sammeln. So erzielen Sie weitaus bessere Ergebnisse, als wenn Sie alle zum Durchhalten zwingen.

Kostenlos testen Keine Kreditkarte erforderlich

Planen Sie Ihr nächstes Team-Event-Treffen

Es spielt keine Rolle, ob Ihr Team groß oder klein ist - einen Termin zu finden, an dem alle zusammenkommen, kann eine Herausforderung sein. Hier kann Doodle helfen.

Mit Gruppenumfrage können Sie in Minutenschnelle einen Termin in den Terminkalender aller Teilnehmer eintragen. Wählen Sie einfach eine Reihe von Terminen aus, an denen Sie Ihre Veranstaltung durchführen möchten, und senden Sie sie an die gewünschten Personen. Diese entscheiden dann, was für sie in Frage kommt, und im Handumdrehen haben Sie den perfekten Termin gefunden.

Mit Doodle Professional ist es noch einfacher, immer für Ihr Team da zu sein. Sie können nicht nur Anzeigen loswerden, Fristen setzen und Erinnerungen senden, sondern mit unbegrenzten Buchungsseiten und 1:1-Meetings immer für sie da sein, wenn sie Sie brauchen.

Sie möchten Ihr Teamevent online veranstalten? Auch das ist ganz einfach. Fügen Sie Ihr bevorzugtes Videokonferenz-Tool hinzu, und die entsprechenden Links werden automatisch zu allen Einladungen hinzugefügt, die Sie versenden.

Doodle macht es Ihnen leicht, jede Art von Team-Event zu organisieren, egal ob es sich um ein regelmäßiges Treffen oder eine einmalige Veranstaltung handelt. Kein E-Mail-Pingpong mehr, sondern mehr freie Zeit für die wichtigen Dinge. Testen Sie es noch heute kostenlos.