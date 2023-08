Qu'est-ce qu'une réunion d'équipe ?

Qu'est-ce qu'un événement d'équipe ?

C'est une question tendancieuse, mais un événement d'équipe peut revêtir des aspects très différents. Il peut s'agir d'une session de planification trimestrielle visant à définir vos priorités ou d'un événement hors site destiné à stimuler le moral de l'équipe.

Les événements d'équipe présentent un certain nombre d'avantages. D'un point de vue professionnel, ils permettent de mettre tout le monde d'accord. Cela signifie que les projets peuvent être menés à bien conformément aux attentes et que les obstacles peuvent être identifiés rapidement.

Créer une réunion Rassemblez-vous en quelques minutes grâce à votre propre compte Doodle gratuit

D'un point de vue plus personnel, ils permettent à votre équipe d'apprendre à mieux se connaître. En fonction de votre entreprise, votre équipe peut être basée à différents endroits. En organisant un événement d'équipe spécifique, vous avez la possibilité de réunir tout le monde dans la même pièce et de nouer des liens d'une manière qui peut s'avérer difficile par le biais d'un courrier électronique ou d'une vidéo.

Comment organiser une réunion d'équipe

Tout d'abord, déterminez le type d'événement que vous souhaitez organiser. L'organisation d'une session de planification d'équipe sera très différente de celle d'une réunion hors site. Pensez à ce que vous voulez faire, aux personnes dont vous avez besoin et si vous voulez que tout le monde soit présent en personne.

Un tableau blanc numérique est un excellent moyen de planifier ce dont vous avez besoin. Non seulement vous pouvez épingler toutes vos idées et tous vos sujets de discussion, mais votre équipe peut également vous faire part de ses commentaires et vous aider à tout mettre en place.

Quel que soit l'objet de votre réunion, un brise-glace est indispensable pour votre événement d'équipe. Certains collègues se connaissent mieux que d'autres, c'est pourquoi quelques activités au début de la session sont un excellent moyen de s'assurer que tout le monde se sent à l'aise.

Veillez à faire de nombreuses pauses, même si votre événement est amusant. Les sessions d'équipe, comme toute autre réunion, peuvent être mentalement éprouvantes. Veillez à laisser à chacun le temps de s'éloigner et de reprendre ses esprits. Vous obtiendrez de bien meilleurs résultats qu'en forçant tout le monde à passer en force.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Planifier votre prochaine réunion d'équipe

Que votre équipe soit petite ou grande, trouver un moment pour réunir tout le monde peut être un défi. C'est là que Doodle peut vous aider.

Avec Group Poll, vous pouvez facilement trouver quelque chose dans l'agenda de chacun en quelques minutes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner une plage horaire pour votre événement et de l'envoyer aux personnes dont vous avez besoin. Elles décideront de ce qui leur convient et, en un rien de temps, vous aurez trouvé le créneau idéal.

Avec Doodle Professional, il est encore plus facile d'être toujours présent pour votre équipe. Non seulement vous pouvez vous débarrasser des publicités, fixer des délais et envoyer des rappels, mais avec un nombre illimité de pages de réservation et de réunions 1:1, vous pouvez toujours être là pour eux lorsqu'ils ont besoin de vous.

Vous souhaitez organiser un événement d'équipe en ligne ? Rien de plus simple. Ajoutez votre outil de vidéoconférence préféré et ses liens seront automatiquement ajoutés à toutes les invitations que vous enverrez.

Doodle vous permet d'organiser facilement tout type d'événement d'équipe, qu'il s'agisse d'une réunion régulière ou d'un événement ponctuel. Fini le ping-pong d'emails, plus de temps libre pour les choses importantes. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.