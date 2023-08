Che cos'è un evento di squadra?

Sembra una domanda impegnativa, ma un evento di squadra può essere molte cose diverse. Può essere qualsiasi cosa, da una sessione di pianificazione trimestrale per stabilire le priorità a un evento fuori sede per aumentare il morale del team.

Gli eventi di gruppo presentano una serie di vantaggi. Dal punto di vista aziendale, sono ottimi per mettere tutti d'accordo. Ciò significa che i progetti possono essere portati a termine secondo le aspettative e che gli eventuali ostacoli possono essere identificati rapidamente.

Dal punto di vista personale, invece, offrono al team la possibilità di conoscersi meglio. A seconda della vostra azienda, il vostro team potrebbe essere dislocato in sedi diverse. Organizzare un evento specifico per il team significa avere la possibilità di riunire tutti nella stessa stanza e creare un legame che può essere difficile da raggiungere via e-mail o video.

Come pianificare una riunione di un evento di squadra

Prima di tutto, cercate di capire che tipo di evento desiderate. L'organizzazione di una sessione di pianificazione di gruppo sarà molto diversa da quella di un evento fuori sede. Pensate alle cose che volete fare, a chi vi serve e se volete che tutti siano presenti di persona.

Una lavagna digitale è un ottimo modo per pianificare ciò di cui avete bisogno. Non solo potete appuntare tutte le idee e i punti di discussione, ma anche il vostro team può fornire feedback e aiutare a mettere insieme tutto.

Indipendentemente dal motivo della riunione, un rompighiaccio è d'obbligo per un evento di gruppo. Alcuni colleghi possono conoscersi meglio di altri, quindi alcune attività all'inizio della sessione sono un ottimo modo per assicurarsi che tutti siano a proprio agio.

Assicuratevi di fare molte pause, anche se l'evento è divertente. Le sessioni di team, come qualsiasi altra riunione, possono essere mentalmente impegnative. Assicuratevi di dare a tutti il tempo di allontanarsi e raccogliere i pensieri. Otterrete risultati di gran lunga migliori che non costringendo tutti a fare il pieno di energia.

Programmare la prossima riunione di un evento di squadra

Non importa se il vostro team è grande o piccolo: trovare un momento per riunire tutti può essere una sfida. È qui che Doodle può aiutare.

Con Sondaggio di gruppo potete facilmente trovare qualcosa da inserire nell'agenda di tutti in pochi minuti. Tutto ciò che dovete fare è selezionare una serie di orari in cui vorreste organizzare il vostro evento e inviarlo alle persone di cui avete bisogno. Saranno loro a decidere cosa va bene per loro e in poco tempo avrete lo slot perfetto.

Con Doodle Professional è ancora più facile essere sempre presenti per il vostro team. Non solo potete eliminare gli annunci, impostare scadenze e inviare promemoria, ma con le Pagine di prenotazione illimitate e le riunioni 1:1, potete essere sempre presenti quando hanno bisogno di voi.

Volete organizzare il vostro evento di squadra online? Anche questo è facile. Aggiungete il vostro strumento di videoconferenza preferito e i suoi link saranno automaticamente aggiunti a tutti gli inviti che invierete.

Doodle consente di organizzare facilmente qualsiasi tipo di evento di gruppo, sia che si tratti di una riunione regolare o di un evento unico. Niente più ping pong di e-mail, solo più tempo libero per le cose importanti. Provatelo gratuitamente oggi stesso.