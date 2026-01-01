¿Qué es una reunión de equipo?

¿Qué es un evento de equipo?

Parece una pregunta capciosa, pero un evento de equipo puede ser muchas cosas diferentes. Puede ser cualquier cosa, desde una sesión de planificación trimestral para establecer las prioridades hasta un acto fuera de las instalaciones para levantar la moral del equipo.

Los eventos de equipo tienen varias ventajas. Desde el punto de vista empresarial, son excelentes para poner a todo el mundo de acuerdo. Esto significa que los proyectos pueden llevarse a cabo de acuerdo con las expectativas y que cualquier obstáculo puede detectarse rápidamente.

Desde un punto de vista más personal, ofrecen a su equipo la oportunidad de conocerse un poco mejor. Dependiendo de su empresa, su equipo puede estar ubicado en distintos lugares. Organizar un evento de equipo específico significa que tienes la oportunidad de reunir a todo el mundo en la misma sala y estrechar lazos de una forma que puede resultar difícil por correo electrónico o vídeo.

Crear una encuesta de grupo

Cómo planificar una reunión de equipo

En primer lugar, determine el tipo de evento que desea. Organizar una sesión de planificación de equipo va a ser muy diferente de una reunión fuera de la empresa. Piensa bien qué quieres hacer, a quién necesitas y si quieres que todos estén presentes.

Una pizarra digital es una forma estupenda de planificar lo que necesitas. No sólo puedes anclar todas tus ideas y temas de conversación, sino que tu equipo también puede darte su opinión y ayudarte a organizarlo todo.

Independientemente del motivo de la reunión, no puede faltar un rompehielos. Puede que algunos compañeros se conozcan mejor que otros, así que unas cuantas actividades al principio de la sesión son una forma estupenda de asegurarse de que todo el mundo se siente cómodo.

Asegúrate de hacer muchos descansos, aunque tu evento sea divertido. Las sesiones de equipo, como cualquier otra reunión, pueden ser mentalmente agotadoras. Asegúrate de que todo el mundo dispone de tiempo suficiente para descansar y reflexionar. Obtendrás mejores resultados que si obligas a todo el mundo a esforzarse al máximo.

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Programar su próxima reunión de equipo

No importa si tu equipo es grande o pequeño - encontrar un momento para reunir a todos puede ser un reto. Ahí es donde Doodle puede ayudar.

Crear una encuesta de grupo

Con Encuesta en grupo puedes encontrar fácilmente algo en la agenda de todos en cuestión de minutos. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar un rango de horas en las que te gustaría celebrar tu evento y enviárselo a las personas que necesitas. Ellos decidirán qué les conviene y en un abrir y cerrar de ojos tendrás el hueco perfecto.

Con Doodle Professional es aún más fácil estar siempre ahí para tu equipo. No solo puedes deshacerte de los anuncios, establecer plazos y enviar recordatorios, sino que con las ilimitadas Páginas de reserva y las reuniones 1:1, siempre podrás estar ahí para ellos cuando te necesiten.

¿Quieres organizar tu evento de equipo en línea? También es muy fácil. Añade tu herramienta de videoconferencia favorita y sus enlaces se añadirán automáticamente a las invitaciones que envíes.

Doodle te lo pone fácil para organizar cualquier tipo de evento de equipo, ya sea una reunión periódica o algo puntual. Se acabó el ping pong de correos electrónicos, más tiempo libre para las cosas importantes. Pruébelo gratis hoy mismo.