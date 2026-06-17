La Asamblea General Anual (AGA) de un club deportivo es la reunión que se celebra una vez al año en la que los socios al corriente de pago votan los presupuestos, eligen a los cargos directivos y establecen la línea de actuación del club para la próxima temporada. Para el tesorero de un club, conseguir que 60 socios se pongan de acuerdo en una única fecha suele ser más difícil que cuadrar las cuentas. La encuesta grupal de Doodle admite hasta 1.000 participantes, por lo que es más que capaz de gestionar incluso la lista de socios más activa.

🎯 Por qué organizar la asamblea general anual de un club deportivo es más difícil de lo que parece

Cualquier tesorero de un club sabe cómo va esto: envías un correo electrónico a toda la lista de socios, y la mitad de las respuestas llegan con dos semanas de retraso, una cuarta parte nunca llega y la cuarta parte restante contiene datos contradictorios sobre la disponibilidad. Para cuando has contabilizado las respuestas a mano, ya han pasado tres de las fechas que habías propuesto.

El problema fundamental es que es muy raro que los 60 socios que pagan su cuota vean todos al mismo tiempo un mismo hilo de correo electrónico. Los socios utilizan diferentes clientes de correo electrónico, diferentes dispositivos y tienen hábitos distintos. Algunos revisan los correos del club a diario; otros los abren una vez al mes. Un único correo electrónico de convocatoria para la asamblea general anual del club deportivo simplemente no llega a todo el mundo con la misma urgencia, y el tesorero del club no tiene ninguna forma fiable de saber quién ha respondido y quién no sin tener que crear una hoja de cálculo manualmente.

Si a esto le sumamos que la Asamblea General Anual debe cumplir los requisitos de quórum (normalmente, un porcentaje fijo de los socios según los estatutos del club), las consecuencias de una baja tasa de participación se hacen muy reales. Una Asamblea General Anual con escasa asistencia puede invalidar las votaciones sobre los presupuestos y las elecciones de cargos directivos, lo que genera problemas de gestión que recaen directamente sobre el tesorero.

🛠 Cómo resuelve Doodle el problema de la programación de las juntas generales anuales de los clubes deportivos

La herramienta ideal para el tesorero de un club es la encuesta de grupo de Doodle, que destaca por dos funciones concretas: los recordatorios automáticos por correo electrónico y los eventos recurrentes automáticos.

Los recordatorios automáticos por correo electrónico se envían automáticamente a quienes no han respondido. Una vez que el tesorero del club crea una encuesta de grupo con las fechas propuestas para la Asamblea General Anual, Doodle envía recordatorios por correo electrónico a los socios que aún no han votado. Esto elimina la parte más laboriosa del proceso: llevar un control manual de quién ha respondido y hacer un seguimiento individualizado. El tesorero lo configura una sola vez; Doodle se encarga de enviar los recordatorios.

El seguimiento en tiempo real de las confirmaciones de asistencia y del quórum mantiene informado al tesorero. La encuesta grupal de Doodle ofrece información en tiempo real sobre quién ha respondido y qué fechas están ganando adeptos. El tesorero de un club puede ver de un vistazo si han votado suficientes socios como para tomar una decisión con seguridad, sin necesidad de exportar datos ni contar filas en una hoja de cálculo.

Los eventos que se repiten automáticamente implican que la encuesta del año que viene ya está programada. Una vez confirmada la fecha de la asamblea general anual del club deportivo, el tesorero puede configurar el evento para que se repita automáticamente. La función de repetición automática de Doodle crea la encuesta de programación del año siguiente con la misma periodicidad, por lo que no es necesario volver a crear el proceso anual desde cero cada septiembre.

Las integraciones con el calendario y los vídeos permiten que todo esté conectado. Doodle se integra con Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar, por lo que las fechas confirmadas de la junta general anual se añaden directamente a los calendarios de los socios. Para los clubes que celebran una junta general anual híbrida o totalmente a distancia, Doodle se conecta con Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams, cubriendo todas las plataformas que es probable que utilicen los socios del club.

El tesorero de un club no tiene por qué utilizar herramientas distintas para la planificación, los recordatorios y las invitaciones de calendario. La encuesta grupal de Doodle se encarga de las tres cosas en un único flujo de trabajo.

⚙️ Detalles operativos para el tesorero del club

A continuación se explica cómo el tesorero de un club gestiona de principio a fin el proceso de programación de la asamblea general anual del club deportivo utilizando Doodle.

Paso 1: Crea la encuesta del grupo. Inicia sesión en tu cuenta de Doodle (es necesario tener una cuenta de Doodle para crear encuestas) y abre una nueva encuesta de grupo. Introduce un título claro, como «Asamblea General Anual 2026», y propone entre tres y cinco fechas posibles, con un intervalo de al menos dos semanas entre ellas, para que los miembros tengan tiempo de responder.

Paso 2: Añade una descripción con el contexto del quórum. Utiliza el campo de descripción para recordar a los socios por qué su voto es importante. Por ejemplo: «Necesitamos quórum para aprobar el presupuesto de 2026 y elegir a los cargos directivos. Por favor, vota antes del [plazo]». Este contexto aumenta las tasas de respuesta, ya que los socios comprenden lo que está en juego.

Paso 3: Activar los recordatorios por correo electrónico. Los recordatorios por correo electrónico de Doodle se envían automáticamente a los socios que no han respondido. Establece una frecuencia de recordatorios que se adapte a los hábitos de tus socios; por ejemplo, tres días antes de que finalice el plazo de votación.

Paso 4: Comparte el enlace de la encuesta con los 60 miembros. Pega el enlace de la encuesta grupal en los canales habituales de comunicación de tu club: la lista de correo de los socios, el boletín del club y cualquier plataforma de mensajería grupal que utilice la junta directiva. La encuesta grupal de Doodle admite hasta 1.000 participantes, por lo que todos los socios podrán votar sin ningún tipo de limitación técnica.

Paso 5: Sigue los resultados en directo y confirma la fecha. A medida que van llegando las respuestas, el tesorero del club consulta el contador de confirmaciones de asistencia en tiempo real. Una vez que se perfila una fecha con clara mayoría y se puede alcanzar el quórum, confirma la fecha y envía las invitaciones de calendario directamente desde Doodle a Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar.

Paso 6: Configura la renovación automática para el año que viene. Antes de cerrar la encuesta, activa la opción de repetición automática para que Doodle cree automáticamente la encuesta para programar la Junta General Anual del año que viene con la misma periodicidad anual. El tesorero del futuro te lo agradecerá.

Para los clubes con cuentas Premium, Doodle también ofrece descripciones de reuniones generadas por IA (disponibles con la versión Premium), lo que puede ayudar al tesorero a redactar una descripción impecable del orden del día de la junta general anual en cuestión de segundos.

Plantillas de encuestas grupales listas para usar para la junta general anual de un club deportivo

Utiliza cualquiera de las plantillas que aparecen a continuación para iniciar una encuesta de grupo para este caso con un solo clic. El enlace ya incluye el título, la descripción y la duración; solo tienes que hacer clic y tu encuesta estará lista.

Votación sobre la fecha de la Junta General Anual Encuesta de grupo preconfigurada, 90 min Iniciar esta encuesta Vota la fecha de la Junta General Anual para que podamos comprobar si hay quórum y aprobar el presupuesto de 2026.

Sesión de revisión y aprobación del presupuesto Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta Elige una fecha para revisar y votar el presupuesto anual del club antes de que empiece la temporada.

Reunión para la elección de la junta directiva Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta Vota por la mejor fecha para elegir a los cargos del club y ratificar la nueva junta directiva.

Reunión híbrida AGM con participantes remotos (90 min): Iniciar esta encuesta

Resumen de fin de temporada y Asamblea General Anual (30 min): Iniciar esta encuesta

✅ Qué ofrece Doodle para la junta general anual de un club deportivo

Capacidad Garabato Notas Encuesta de grupo con hasta 1.000 participantes 🟩 Incluye la afiliación completa al club Recordatorios automáticos por correo electrónico para quienes no responden 🟩 Solo por correo electrónico; sin SMS ni notificaciones push Eventos anuales que se repiten automáticamente 🟩 Configura automáticamente la encuesta del año que viene Sincronización del calendario (Google, Outlook, Apple) 🟩 Los tres lo apoyaron Enlaces a videoconferencias (Meet, Zoom, Webex, Teams) 🟩 Compatible con las cuatro plataformas Descripciones de las reuniones sobre IA ⚠️ Disponible con la versión Premium Personalización con el logotipo y los colores del club ⚠️ Disponible con la versión Premium Cobro de cuotas mediante Stripe ❌ No disponible Encuestas organizadas conjuntamente con los miembros de la comisión 🔜 En la hoja de ruta

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo puedo asegurarme de que los 60 miembros respondan realmente a la encuesta del grupo? R: Activa los recordatorios automáticos por correo electrónico de Doodle al crear la encuesta de grupo. Doodle envía automáticamente correos electrónicos de seguimiento a los miembros que aún no han votado, por lo que el tesorero del club no tiene que hacer un seguimiento manual de las respuestas ni enviar correos electrónicos individuales para recordárselo. Establecer una fecha límite clara para la votación en la descripción de la encuesta también mejora significativamente las tasas de respuesta.

P: ¿Puedo utilizar Doodle para organizar una asamblea general anual híbrida de un club deportivo en la que algunos socios asistan en persona y otros participen a distancia? R: Sí. Una vez confirmada la fecha de la Junta General Anual a través de la encuesta del grupo, el tesorero del club puede adjuntar un enlace de videoconferencia directamente en Doodle. Doodle se integra con Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams, por lo que los socios que no puedan asistir presencialmente recibirán el enlace junto con la invitación del calendario.

P: ¿Programa Doodle automáticamente la votación para la asamblea general anual del club deportivo del año que viene? R: Sí. La función de repetición automática de Doodle permite al tesorero del club configurar la encuesta para la convocatoria de la Asamblea General Anual (AGA) de modo que se repita con periodicidad anual. Una vez activada, Doodle crea automáticamente la encuesta del año siguiente, por lo que el tesorero no tiene que volver a iniciar el proceso desde cero cada año.

P: ¿Los socios del club necesitan una cuenta de Doodle para votar en la encuesta del grupo? R: Los socios no necesitan una cuenta de Doodle para votar en una encuesta de grupo; pueden responder a través del enlace compartido. Sin embargo, el tesorero del club sí necesita una cuenta de Doodle para crear y gestionar la encuesta, configurar recordatorios y confirmar la fecha definitiva.

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