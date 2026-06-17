En idrætsklubs generalforsamling (AGM) er det årlige møde, hvor betalende medlemmer stemmer om budgettet, vælger bestyrelsesmedlemmer og fastlægger klubbens retning for den kommende sæson. For en klubkasserer er det ofte sværere at få 60 medlemmer til at blive enige om en enkelt dato end at få regnskabet til at gå op. Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere, hvilket gør den mere end i stand til at håndtere selv den mest aktive medlemsliste.

🎯 Hvorfor det er sværere at planlægge en generalforsamling i en sportsklub, end det ser ud til

En klubkasserer kender rutinen: Man sender en e-mail til hele medlemslisten, og halvdelen af svarene kommer tilbage to uger for sent, en fjerdedel dukker slet ikke op, og den resterende fjerdedel indeholder modstridende oplysninger om, hvornår man kan deltage. Når man endelig har talt svarene sammen manuelt, er tre af de foreslåede datoer allerede gået.

Kerneproblemet er, at de 60 kontingentbetalende medlemmer sjældent alle ser den samme e-mail-tråd på samme tid. Medlemmerne bruger forskellige e-mail-klienter, forskellige enheder og har forskellige vaner. Nogle tjekker klubbens e-mails dagligt, mens andre åbner dem en gang om måneden. En enkelt e-mail med meddelelse om sportsklubbens generalforsamling når simpelthen ikke ud til alle med samme hastighed, og en klubkasserer har ingen pålidelig måde at vide, hvem der har svaret, og hvem der ikke har, uden at oprette et manuelt regneark.

Hertil kommer, at generalforsamlingen skal opfylde kravene til beslutningsdygtighed (typisk en fast procentdel af medlemmerne i henhold til klubbens vedtægter), og dermed bliver konsekvenserne af en lav deltagelsesprocent meget konkrete. En generalforsamling med lavt fremmøde kan gøre afstemninger om budgetter og valg af bestyrelsesmedlemmer ugyldige, hvilket skaber ledelsesmæssige problemer, der ender lige på kassererens bord.

🛠 Sådan løser Doodle problemet med planlægningen af sportsforeningers generalforsamlinger

Det rette værktøj for en klubkasserer er Doodles »Group Poll«, der bygger på to specifikke funktioner: automatiske påmindelser via e-mail og automatisk tilbagevendende begivenheder.

Automatiske påmindelser via e-mail følger automatisk op på dem, der ikke har svaret. Når klubbens kasserer opretter en gruppeafstemning med foreslåede datoer for generalforsamlingen, sender Doodle e-mail-påmindelser til de medlemmer, der endnu ikke har stemt. Det fjerner den mest tidskrævende del af processen: manuelt at holde styr på, hvem der har svaret, og følge op på hver enkelt. Kassereren indstiller det én gang; Doodle tager sig af påmindelserne.

Opløbende tilmeldingsoversigt og overvågning af beslutningsdygtighed holder kassereren orienteret. Doodles gruppeafstemning giver et realtidsindblik i, hvem der har svaret, og hvilke datoer der vinder frem. En klubkasserer kan med et enkelt blik se, om der er stemt af nok medlemmer til at træffe en sikker beslutning, uden at skulle eksportere data eller tælle rækker i et regneark.

Automatisk tilbagevendende begivenheder betyder, at næste års afstemning allerede er planlagt. Når datoen for sportsklubbens generalforsamling er bekræftet, kan kassereren indstille begivenheden til at gentage sig automatisk. Doodles funktion til automatisk gentagelse opretter næste års afstemning om tidsplanen med samme hyppighed, så den årlige proces ikke behøver at blive opbygget fra bunden hver september.

Kalender- og videointegrationer sikrer, at alt hænger sammen. Doodle integreres med Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender, så de bekræftede datoer for generalforsamlingen automatisk føres ind i medlemmernes kalendere. For klubber, der afholder en hybrid eller fuldstændig virtuel generalforsamling, integreres Doodle med Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams, hvilket dækker alle de platforme, som klubbens medlemmer sandsynligvis vil benytte.

En klubkasserer behøver ikke at bruge forskellige værktøjer til planlægning, påmindelser og kalenderinvitationer. Doodles gruppeafstemning klarer alle tre dele i én arbejdsgang.

⚙️ Praktiske oplysninger til klubbens kasserer

Her kan du se, hvordan en klubkasserer fra start til slut styrer planlægningen af en idrætsklubs generalforsamling ved hjælp af Doodle.

Trin 1: Opret en gruppeafstemning. Log ind på din Doodle-konto (du skal have en Doodle-konto for at kunne oprette afstemninger), og opret en ny gruppeafstemning. Indtast en tydelig titel, f.eks. »Årsmøde 2026«, og foreslå tre til fem mulige datoer med mindst to ugers mellemrum, så medlemmerne får tid til at svare.

Trin 2: Tilføj en beskrivelse med kvorum-kontekst. Brug beskrivelsesfeltet til at minde medlemmerne om, hvorfor deres stemme er vigtig. For eksempel: »Vi skal have beslutningsdygtighed for at kunne godkende budgettet for 2026 og vælge bestyrelsesmedlemmer. Stem venligst inden [frist].« Denne kontekst øger svarprocenten, fordi medlemmerne forstår, hvad der står på spil.

Trin 3: Aktivér e-mail-påmindelser. Doodles e-mail-påmindelser følger automatisk op på medlemmer, der ikke har svaret. Indstil en hyppighed for påmindelserne, der passer til dine medlemmers vaner, for eksempel tre dage før afstemningsfristen.

Trin 4: Del linket til afstemningen med alle 60 medlemmer. Indsæt linket til gruppeafstemningen i jeres klubs sædvanlige kommunikationskanaler: e-mail-listen til medlemmerne, klubbladet og eventuelle gruppebeskedplatforme, som bestyrelsen bruger. Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere, så alle medlemmer kan stemme uden tekniske begrænsninger.

Trin 5: Følg resultaterne i realtid og bekræft datoen. Efterhånden som svarene kommer ind, følger klubbens kasserer med på live-oversigten over tilmeldinger. Så snart der tegner sig et klart flertal for en dato, og der kan opnås beslutningsdygtighed, skal datoen bekræftes, og kalenderinvitationer sendes direkte fra Doodle til Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender.

Trin 6: Indstil automatisk gentagelse til næste år. Inden du lukker afstemningen, skal du aktivere funktionen »automatisk gentagelse«, så Doodle automatisk opretter næste års afstemning om planlægningen af generalforsamlingen med samme årlige hyppighed. Kassererens fremtidige jeg vil takke dig for det.

For klubber med Premium-konti understøtter Doodle også AI-genererede mødebeskrivelser (tilgængeligt med Premium), som kan hjælpe kassereren med at udarbejde en velformuleret beskrivelse af dagsordenen til generalforsamlingen på få sekunder.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til idrætsklubbers generalforsamling

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titel, beskrivelse og varighed er alle udfyldt på forhånd via linket — du skal bare klikke, så er din afstemning klar.

Afstemning om datoen for den ordinære generalforsamling Forudfyldt gruppeafstemning, 90 minutter Start denne afstemning Stem om datoen for generalforsamlingen, så vi kan fastslå, om der er beslutningsdygtighed, og godkende budgettet for 2026.

Møde om gennemgang og godkendelse af budgettet Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning Vælg et tidspunkt, hvor I kan gennemgå og stemme om klubbens årsbudget, inden sæsonen starter.

Valgmøde for bestyrelsesmedlemmer Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning Stem på den bedste dato for valg af klubbestyrelsen og godkendelse af det nye udvalg.

Hybrid-AGM med deltagere på afstand (90 min): Start denne afstemning

Opsummering af sæsonen og generalforsamling (30 min): Start denne afstemning

✅ Hvad Doodle tilbyder til idrætsforeningers generalforsamling

Kapacitet Doodle Noter Gruppespørgeundersøgelse med op til 1.000 deltagere 🟩 Omfatter fuldt klubmedlemskab Automatiske e-mail-påmindelser til dem, der ikke har svaret 🟩 Kun e-mail; ingen SMS eller push-beskeder Automatisk tilbagevendende årlige begivenheder 🟩 Indstiller næste års afstemning automatisk Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple) 🟩 Alle tre støttede Videolinks (Meet, Zoom, Webex, Teams) 🟩 Alle fire platforme understøttes Beskrivelser af AI-møder ⚠️ Fås med Premium Individuel branding med klublogo og -farver ⚠️ Fås med Premium Indbetaling af kontingent via Stripe ❌ Ikke tilgængelig Afstemninger afholdt i samarbejde med udvalgsmedlemmerne 🔜 I køreplanen

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Hvordan sikrer jeg, at alle 60 medlemmer rent faktisk deltager i gruppeafstemningen? A: Aktiver Doodles automatiske e-mail-påmindelser, når du opretter en gruppeafstemning. Doodle sender automatisk opfølgende e-mails til medlemmer, der endnu ikke har stemt, så klubbens kasserer ikke behøver at holde styr på svarene manuelt eller sende individuelle påmindelsesmails. At angive en klar frist for afstemningen i beskrivelsen af afstemningen øger også svarprocenten betydeligt.

Spørgsmål: Kan jeg bruge Doodle til at planlægge en hybrid generalforsamling i en sportsklub, hvor nogle medlemmer deltager fysisk, mens andre deltager online? A: Ja. Så snart datoen for generalforsamlingen er bekræftet via gruppeafstemningen, kan klubbens kasserer vedhæfte et link til videokonferencen direkte i Doodle. Doodle er integreret med Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams, så medlemmer, der deltager på afstand, modtager linket sammen med kalenderinvitationen.

Spørgsmål: Planlægger Doodle automatisk afstemningen til næste års generalforsamling i sportsklubben? A: Ja. Med Doodles funktion til automatisk gentagelse kan klubbens kasserer indstille afstemningen om planlægningen af den årlige generalforsamling til at gentage sig hvert år. Når funktionen er aktiveret, opretter Doodle automatisk næste års afstemning, så kassereren ikke behøver at starte forfra hvert år.

Spørgsmål: Skal klubmedlemmer have en Doodle-konto for at kunne stemme i gruppeafstemningen? A: Medlemmerne behøver ikke en Doodle-konto for at stemme i en gruppeafstemning; de kan svare via det delte link. Klubbens kasserer skal dog have en Doodle-konto for at kunne oprette og administrere afstemningen, indstille påmindelser og bekræfte den endelige dato.

👉 Er du klar til at gøre din sportsklubs generalforsamling nemmere?

Ovenstående skabeloner giver en klubkasserer et forspring i alle situationer i forbindelse med generalforsamlingen, lige fra den fulde generalforsamling til en hurtig opsummering efter sæsonen. Opret din gruppeafstemning, aktiver automatiske e-mail-påmindelser, og lad Doodle følge op på dem, der ikke har svaret, mens du koncentrerer dig om dagsordenen. Prøv det gratis i dag.