L'assemblée générale annuelle (AGA) d'un club sportif est la réunion qui se tient une fois par an et au cours de laquelle les membres cotisants votent le budget, élisent les membres du bureau et définissent les orientations du club pour la saison à venir. Pour le trésorier d'un club, parvenir à mettre d'accord 60 membres sur une seule date est souvent plus difficile que de boucler les comptes. Le sondage de groupe de Doodle prend en charge jusqu'à 1 000 participants, ce qui lui permet de gérer sans difficulté même les listes de membres les plus actives.

🎯 Pourquoi organiser l'assemblée générale d'un club sportif est plus difficile qu'il n'y paraît

Tout trésorier d'association connaît bien le scénario : vous envoyez un e-mail à l'ensemble des adhérents, et la moitié des réponses vous parviennent avec deux semaines de retard, un quart ne vous parvient jamais, et le quart restant contient des disponibilités contradictoires. Le temps que vous ayez comptabilisé manuellement les réponses, trois des dates que vous aviez proposées sont déjà passées.

Le problème principal réside dans le fait que les 60 membres cotisants ont rarement tous accès à un même fil de discussion par e-mail au même moment. Les membres utilisent différents clients de messagerie, différents appareils et ont des habitudes différentes. Certains consultent les e-mails du club quotidiennement ; d’autres ne les ouvrent qu’une fois par mois. Un simple e-mail d’annonce concernant l’assemblée générale annuelle du club de sport ne parvient tout simplement pas à tout le monde avec la même urgence, et le trésorier du club n’a aucun moyen fiable de savoir qui a répondu et qui n’a pas répondu sans créer un tableau Excel manuellement.

Si l'on ajoute à cela le fait que l'assemblée générale annuelle doit respecter les conditions de quorum (généralement un pourcentage fixe des adhérents, tel que prévu dans les statuts du club), les conséquences d'un faible taux de participation deviennent bien réelles. Une assemblée générale annuelle peu fréquentée peut invalider les votes sur les budgets et les élections des dirigeants, ce qui engendre des problèmes de gouvernance qui retombent directement sur les épaules du trésorier.

🛠 Comment Doodle résout le problème de la planification des assemblées générales des clubs sportifs

L'outil idéal pour un trésorier de club est le sondage de groupe de Doodle, qui repose sur deux fonctionnalités spécifiques : les rappels automatiques par e-mail et les événements récurrents automatiques.

Les rappels automatiques par e-mail relancent automatiquement les personnes qui n'ont pas répondu. Une fois que le trésorier du club a créé un sondage de groupe proposant plusieurs dates possibles pour l'assemblée générale annuelle, Doodle envoie des rappels par e-mail aux membres qui n'ont pas encore voté. Cela permet d'éliminer la partie la plus chronophage du processus : le suivi manuel des réponses et les relances individuelles. Le trésorier configure le sondage une seule fois ; Doodle se charge ensuite d'envoyer les rappels.

Le suivi en temps réel des confirmations de présence et du quorum permet au trésorier de rester informé. La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle permet de voir en temps réel qui a répondu et quelles dates remportent le plus de suffrages. Le trésorier d'un club peut ainsi voir d'un seul coup d'œil si un nombre suffisant de membres a voté pour prendre une décision en toute confiance, sans avoir à exporter des données ni à compter les lignes dans un tableur.

Grâce à la fonction de récurrence automatique, le sondage de l'année prochaine est déjà programmé. Une fois la date de l'assemblée générale annuelle du club sportif confirmée, le trésorier peut configurer l'événement pour qu'il se répète automatiquement. La fonctionnalité de répétition automatique de Doodle crée le sondage de planification de l'année suivante selon le même rythme, ce qui évite d'avoir à recréer le processus annuel à partir de zéro chaque mois de septembre.

Les intégrations avec le calendrier et les vidéos permettent de tout synchroniser. Doodle s'intègre à Google Agenda, Microsoft Outlook et Apple Agenda, ce qui permet aux dates confirmées de l'assemblée générale annuelle d'apparaître directement dans les agendas des membres. Pour les clubs qui organisent une assemblée générale hybride ou entièrement à distance, Doodle s'intègre à Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams, couvrant ainsi toutes les plateformes susceptibles d'être utilisées par les membres du club.

Le trésorier d'un club n'a pas besoin d'utiliser plusieurs outils distincts pour la planification, les rappels et les invitations à l'agenda. Le sondage de groupe de Doodle regroupe ces trois fonctionnalités en un seul processus.

⚙️ Informations pratiques à l'attention du trésorier du club

Voici comment le trésorier d'un club gère de A à Z le processus de planification de l'assemblée générale annuelle d'un club sportif à l'aide de Doodle.

Étape 1 : Créer le sondage de groupe. Connectez-vous à votre compte Doodle (un compte Doodle est nécessaire pour créer des sondages) et lancez un nouveau sondage de groupe. Saisissez un titre clair, tel que « Assemblée générale annuelle 2026 », puis proposez trois à cinq dates possibles, espacées d’au moins deux semaines afin de laisser aux membres le temps de répondre.

Étape 2 : Ajoutez une description en précisant le contexte du quorum. Utilisez le champ « Description » pour rappeler aux membres pourquoi leur vote est important. Par exemple : « Nous avons besoin d'un quorum pour approuver le budget 2026 et élire les membres du bureau. Merci de voter avant le [date limite]. » Ce contexte permet d'augmenter les taux de réponse, car les membres comprennent l'enjeu.

Étape 3 : Activer les rappels par e-mail. Les rappels par e-mail de Doodle permettent d'assurer automatiquement un suivi auprès des membres qui n'ont pas répondu. Définissez une fréquence de rappel adaptée aux habitudes de vos membres, par exemple trois jours avant la date limite de vote.

Étape 4 : Partagez le lien vers le sondage avec les 60 membres. Collez le lien vers le sondage de groupe dans les canaux de communication habituels de votre club : la liste de diffusion des adhérents, la lettre d'information du club et toute plateforme de messagerie de groupe utilisée par le comité. Le sondage de groupe de Doodle peut accueillir jusqu'à 1 000 participants, ce qui permet à l'ensemble des adhérents de voter sans aucune contrainte technique.

Étape 5 : Suivez les résultats en temps réel et confirmez la date. Au fur et à mesure que les réponses arrivent, le trésorier du club consulte le compteur de réponses en temps réel. Dès qu'une date s'impose clairement comme choix majoritaire et que le quorum est atteignable, confirmez la date et envoyez les invitations directement depuis Doodle vers Google Agenda, Microsoft Outlook ou Apple Calendar.

Étape 6 : Configurez la récurrence automatique pour l'année prochaine. Avant de clôturer le sondage, activez la fonction de récurrence automatique afin que Doodle crée automatiquement le sondage pour la programmation de l'assemblée générale annuelle de l'année prochaine, selon le même rythme annuel. Le futur trésorier vous en sera reconnaissant.

Pour les clubs disposant d'un compte Premium, Doodle propose également des descriptions de réunion générées par IA (disponibles avec la formule Premium), qui peuvent aider le trésorier à rédiger en quelques secondes une description soignée de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour l'assemblée générale annuelle d'un club sportif

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe correspondant à ce scénario en un seul clic. Le titre, la description et la durée sont déjà renseignés par le lien : il vous suffit de cliquer pour que votre sondage soit prêt.

Vote sur la date de l'assemblée générale annuelle Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage Votez pour fixer la date de l'assemblée générale annuelle afin que nous puissions vérifier que le quorum est atteint et approuver le budget 2026.

Séance d'examen et d'adoption du budget Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage Choisissez une date pour examiner le budget annuel du club et voter à ce sujet avant le début de la saison.

Réunion pour l'élection des membres du bureau Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage Votez pour choisir la meilleure date pour élire les responsables du club et entériner la nouvelle équipe dirigeante.

AG hybride avec des membres à distance (90 min) : Lancer ce sondage

Bilan de fin de saison et assemblée générale annuelle (30 min) : Lancer ce sondage

✅ Ce que Doodle propose pour les assemblées générales des clubs sportifs

Capacité Gribouillage Remarques Sondage de groupe pouvant accueillir jusqu'à 1 000 participants 🟩 Couvre l'adhésion complète au club Rappels automatiques par e-mail pour les personnes n'ayant pas répondu 🟩 Par e-mail uniquement ; pas de SMS ni de notifications push Événements annuels à récurrence automatique 🟩 Définit automatiquement le sondage de l'année prochaine Synchronisation des calendriers (Google, Outlook, Apple) 🟩 Les trois ont apporté leur soutien Liens vers des réunions vidéo (Meet, Zoom, Webex, Teams) 🟩 Les quatre plateformes sont prises en charge Descriptions des réunions sur l'IA ⚠️ Disponible avec la formule Premium Personnalisation avec le logo et les couleurs du club ⚠️ Disponible avec la formule Premium Encaissement des cotisations via Stripe ❌ Indisponible Sondages organisés conjointement avec les membres de la commission 🔜 Dans la feuille de route

❓ Foire aux questions

Q : Comment puis-je m'assurer que les 60 membres répondent bien au sondage de groupe ? R : Activez les rappels automatiques par e-mail de Doodle lorsque vous créez un sondage de groupe. Doodle envoie automatiquement des e-mails de relance aux membres qui n'ont pas encore voté, ce qui évite au trésorier du club d'avoir à suivre manuellement les réponses ou à envoyer des e-mails de relance individuels. Le fait de fixer une date limite de vote claire dans la description du sondage permet également d'améliorer considérablement les taux de réponse.

Q : Puis-je utiliser Doodle pour organiser une assemblée générale hybride d'un club sportif, à laquelle certains membres assisteront en présentiel et d'autres à distance ? R : Oui. Une fois la date de l'assemblée générale annuelle confirmée via le sondage de groupe, le trésorier du club peut joindre un lien de visioconférence directement dans Doodle. Doodle s'intègre à Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams ; les membres à distance reçoivent ainsi le lien en même temps que l'invitation du calendrier.

Q : Est-ce que Doodle programme automatiquement le vote pour l'assemblée générale annuelle du club sportif de l'année prochaine ? R : Oui. La fonctionnalité de récurrence automatique de Doodle permet au trésorier du club de configurer le sondage pour la fixation de la date de l'assemblée générale annuelle (AGA) de manière à ce qu'il se répète chaque année. Une fois cette fonctionnalité activée, Doodle crée automatiquement le sondage de l'année suivante, ce qui évite au trésorier de devoir recommencer le processus depuis le début chaque année.

Q : Les membres du club doivent-ils disposer d'un compte Doodle pour voter dans le sondage de groupe ? R : Les membres n'ont pas besoin d'un compte Doodle pour voter dans un sondage de groupe ; ils peuvent répondre via le lien partagé. En revanche, le trésorier du club doit disposer d'un compte Doodle pour créer et gérer le sondage, définir des rappels et confirmer la date limite.

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