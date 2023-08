Hvad er et teamevent?

Det føles som et meget indviklet spørgsmål, men en teamevent kan være mange forskellige ting. Det kan være alt fra et kvartalsvis planlægningsmøde, hvor I fastlægger jeres prioriteter, til en begivenhed uden for huset, der skal øge holdets moral.

Teamarrangementer har en række fordele. Set fra et forretningsperspektiv er de gode til at få alle til at være på samme side. Det betyder, at projekter kan gennemføres i overensstemmelse med forventningerne, og at eventuelle blokeringer hurtigt kan identificeres.

På et mere personligt plan giver det dit team en chance for at lære hinanden lidt bedre at kende. Afhængigt af din virksomhed kan dit team være baseret på forskellige steder. Ved at arrangere et specifikt teamevent har du mulighed for at få alle i samme rum og knytte bånd på en måde, som kan være vanskelig via e-mail eller video.

Sådan planlægger du et teamevent-møde

Først skal du finde ud af, hvilken type arrangement du ønsker. Det vil være meget anderledes at arrangere et teamplanlægningsmøde end et offsite-møde. Sørg for at tænke over de ting, du ønsker at gøre, hvem du har brug for at deltage, og om du ønsker, at alle skal være til stede personligt.

En digital whiteboardtavle er en god måde at planlægge det, du har brug for. Ikke alene kan du fastgøre alle dine idéer og samtalepunkter, men dit team kan også give feedback og hjælpe med at få det hele til at hænge sammen.

Uanset hvad du mødes til, er en icebreaker et must til dit teamevent. Nogle kolleger kender måske hinanden bedre end andre, så et par aktiviteter i starten af dit møde er en god måde at sikre, at alle føler sig godt tilpas.

Sørg for at holde masser af pauser - også selv om dit arrangement er sjovt. Teamsessioner kan ligesom alle andre møder være mentalt anstrengende. Sørg for at give alle masser af tid til at gå væk og samle deres tanker. Du vil få langt bedre resultater end at tvinge alle til at køre igennem.

Planlægning af dit næste teameventmøde

Uanset om dit team er stort eller lille - det kan være en udfordring at finde et tidspunkt, hvor alle kan samles. Det er her Doodle kan hjælpe.

Med Group Poll kan du nemt finde noget i alles kalendere på få minutter. Det eneste du skal gøre er at vælge en række tidspunkter, hvor du gerne vil afholde dit arrangement, og sende det til de personer, du har brug for. De beslutter, hvad der passer dem bedst, og på ingen tid har du det perfekte tidsrum.

Med Doodle Professional er det endnu nemmere at være der altid for dit team. Ikke alene kan du slippe af med annoncer, sætte deadlines og sende påmindelser, men med ubegrænsede bookingsider og 1:1-møder kan du altid være der for dem, når de har brug for dig.

Vil du være vært for dit teamevent online? Det er også nemt. Tilføj dit foretrukne videokonferenceværktøj, og dets links vil automatisk blive tilføjet til alle invitationer, du sender.

Doodle gør det nemt for dig at arrangere enhver type teamevent, uanset om det er et regelmæssigt møde eller et engangsarrangement. Ikke mere e-mail ping pong, bare mere fritid til de vigtige ting. Prøv det gratis i dag.