La reunión previa a la sesión del consejo entre el presidente y el director general es una reunión individual periódica que se celebra en los días previos a cada sesión del consejo, y que ofrece al presidente y al director general un canal privado para ponerse de acuerdo sobre las prioridades del orden del día, identificar los riesgos emergentes y acordar el mensaje que se transmitirá antes de que se reúna el pleno del consejo. Cuando ambos tienen agendas ocupadas en un 80 %, incluso un hueco de 60 minutos se convierte en una negociación. La página de reservas de Doodle solo muestra los huecos en los que el presidente está realmente libre, por lo que el asistente del director general puede reservar una franja horaria en menos de un minuto. El resultado: la reunión de coordinación previa a la sesión de la junta directiva queda fijada en ambos calendarios antes de que la semana se les escape a ambos.

🎯 ¿Por qué la sincronización previa al embarque sigue fallando?

La reunión de coordinación previa a la reunión del consejo entre el presidente del consejo y el director general se sitúa en el punto de colisión de dos de las agendas más apretadas de cualquier organización. El presidente del consejo tiene que compaginar las reuniones de los comités, las conversaciones con los inversores y los viajes. El director general tiene una carga de trabajo igualmente intensa, entre reuniones del equipo directivo, relaciones con los inversores y revisiones operativas. Cuando el asistente ejecutivo del presidente intenta encontrar un hueco común por correo electrónico, el hilo de conversación puede llegar a tener una docena de mensajes repartidos en tres husos horarios antes de que se confirme una franja horaria, y para entonces, a menudo solo quedan 48 horas para la reunión previa a la junta.

El problema es estructural, no personal. Ninguno de los dos directores está poniendo pegas. El asistente ejecutivo del presidente simplemente no dispone de una visión fiable y en tiempo real de cuándo el presidente está realmente libre y cuándo tiene una agenda provisionalmente ocupada. Enviar una lista de horarios propuestos significa que el asistente está haciendo conjeturas, y cada conjetura errónea obliga a otra ronda de respuestas. La coordinación previa a la reunión entre el presidente del consejo y el director general merece un mecanismo mejor que una cadena de correos electrónicos.

También existe un problema de coherencia. Cuando la reunión de coordinación se retrasa o se reduce a 20 minutos, el presidente y el director general llegan a la sesión del consejo menos coordinados. Las sorpresas en el orden del día, las tensiones sin resolver y los momentos improvisados en la sala del consejo suelen tener su origen en una reunión de coordinación previa que nunca se celebró o se celebró demasiado tarde. Para el asistente ejecutivo del presidente, velar por el buen desarrollo de esta reunión no es una simple cuestión administrativa, sino una responsabilidad de gobernanza.

🛠 El enfoque de Doodle para este caso concreto

La herramienta ideal para la coordinación previa a la reunión del consejo entre el presidente del consejo y el director general es la página de reservas de Doodle. El asistente ejecutivo del presidente crea una página de reservas en la cuenta de este, la configura para que solo muestre franjas horarias de 60 minutos durante los intervalos libres confirmados del presidente y comparte el enlace directamente con el asistente ejecutivo del director general. El asistente del director general abre el enlace, ve las franjas horarias disponibles en su propia zona horaria (la detección automática de zona horaria de Doodle se encarga de la conversión automáticamente) y reserva la franja horaria. Sin cadenas de correos electrónicos. Sin hojas de cálculo. Sin llamadas perdidas.

La página de reservas de Doodle se conecta con Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar, por lo que los compromisos actuales del presidente se actualizan en tiempo real. Una franja horaria que parezca libre a las 9 de la mañana del martes desaparecerá de la página de reservas en el momento en que se programe otra reunión en ese horario. El asistente ejecutivo del presidente no tiene que actualizar nada manualmente; la integración con el calendario mantiene la página actualizada las 24 horas del día.

La página de reservas de Doodle también permite establecer tiempos de margen entre reuniones, algo importante para un directivo cuya agenda no deja margen natural para respirar. El asistente ejecutivo del presidente puede establecer un margen de 15 minutos antes y después de la franja horaria de coordinación previa a la reunión de la junta directiva, de modo que el presidente nunca tenga que salir de una llamada y entrar directamente en la conversación con el director general sin un momento para prepararse. Una vez que el asistente del director general realiza la reserva, ambas partes reciben un correo electrónico de confirmación y la reunión aparece en ambos calendarios con el enlace a la videoconferencia ya incluido. Doodle es compatible con Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams, por lo que cubre cualquier plataforma que utilice la organización.

En el caso de las cuentas Premium, el asistente ejecutivo del presidente puede añadir el logotipo y el color principal del presidente a la página de reservas, lo que confiere a la invitación un aspecto elegante y acorde con la imagen de marca, en consonancia con el rango de los responsables implicados.

⚙️ Detalles operativos para el asistente ejecutivo del presidente

Configurar la página de reservas para la reunión previa a la reunión de la junta directiva del presidente de la junta directiva o del director general lleva unos diez minutos la primera vez. A continuación se detalla el procedimiento a seguir.

En primer lugar, el asistente ejecutivo del presidente crea una cuenta en Doodle (se necesita una cuenta en Doodle para crear y gestionar una página de reservas) y vincula el calendario del presidente. Doodle lee los eventos existentes y bloquea automáticamente esas franjas horarias.

En segundo lugar, el asistente configura la duración de la franja horaria en 60 minutos y establece el horario de disponibilidad para que se ajuste a las horas de reunión preferidas por el presidente, normalmente a media mañana durante los dos o tres días que caen en la semana anterior a cada reunión del consejo de administración. Mantener un margen de tiempo reducido disminuye la fatiga decisoria del asistente del director general y deja claro que la reunión previa a la del consejo es una prioridad, no una solicitud sin plazo definido.

En tercer lugar, el asistente añade una pregunta de registro personalizada utilizando la función de preguntas de registro de la página de reservas de Doodle. Una sencilla indicación como «Por favor, confirma la fecha de la sesión de la junta a la que se refiere esta sincronización» proporciona a la oficina del presidente un punto de referencia inmediato a la hora de revisar la entrada del calendario.

En cuarto lugar, el asistente copia el enlace de la página de reservas y se lo envía al asistente ejecutivo del director general con una breve nota en la que explica que el enlace muestra la disponibilidad en tiempo real del presidente. A partir de ese momento, la oficina del director general se encarga del proceso de reserva. El asistente ejecutivo del presidente ya no tiene que iniciar cada ciclo de programación; el enlace se puede reutilizar para cada sincronización previa a la reunión del consejo en el calendario de gobernanza.

Los recordatorios por correo electrónico de Doodle se envían automáticamente a ambas partes antes de la reunión, lo que reduce la probabilidad de que la reunión previa entre el presidente del consejo y el director general quede relegada a un segundo plano debido a un punto de última hora en el orden del día. Los recordatorios se envían por correo electrónico y no requieren ninguna configuración adicional por parte del asistente ejecutivo del presidente.

Plantillas de encuestas grupales listas para usar para la reunión previa a la reunión de la junta directiva del presidente de la junta directiva o del director general

Utiliza cualquiera de las plantillas que aparecen a continuación para poner en marcha una encuesta de grupo para este caso con un solo clic. El enlace ya incluye el título, la descripción y la duración; solo tienes que hacer clic y tu encuesta estará lista.

Reunión trimestral de coordinación para la preparación de la junta directiva Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta El presidente y el consejero delegado acuerdan las prioridades del orden del día antes de la sesión trimestral del consejo de administración.

Revisión previa a la incorporación de los riesgos y los mensajes Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta El presidente y el director general analizan los riesgos clave y acuerdan el mensaje que transmitirá el consejo antes de la reunión.

Sesión informativa sobre situaciones de emergencia antes del embarque Encuesta de grupo preconfigurada, 30 min Iniciar esta encuesta Reunión informativa urgente para el presidente y el director general sobre cuestiones de última hora antes de que se reúna el consejo de administración.

Sesión de análisis en profundidad previa a la reunión de la junta directiva sobre la estrategia anual (90 min): Iniciar esta encuesta Sesión ampliada del presidente y el consejero delegado para acordar la estrategia anual antes de la revisión por parte del consejo en pleno.

Reunión previa a la incorporación de un nuevo consejero Encuesta de grupo preconfigurada, 90 min Iniciar esta encuesta El presidente y el director general coordinan el proceso de incorporación de los nuevos consejeros antes de la sesión.

✅ Funciones que ofrece Doodle para la coordinación previa a la reunión del consejo de administración entre el presidente del consejo y el director general

Capacidad Garabato Notas Página de reservas con calendario de disponibilidad en tiempo real 🟩 Se conecta con Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar Detección automática de la zona horaria para la sincronización entre distintas ubicaciones 🟩 Convierte las horas automáticamente para la asistente del director general Enlace a la videoconferencia en el correo de confirmación 🟩 Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams Tiempos de margen entre reuniones 🟩 Configurable en la página de reservas Preguntas personalizadas en la página de reservas 🟩 Útil para registrar las fechas de referencia de las sesiones del consejo de administración Página de reservas con la imagen de marca (logotipo y color principal) ⚠️ Disponible con la versión Premium Encuestas de grupo organizadas conjuntamente 🔜 En la hoja de ruta Recordatorios por SMS o notificaciones push ❌ Solo recordatorios por correo electrónico

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Puede el asistente ejecutivo del presidente configurar la página de reservas en nombre de este sin que el presidente tenga que iniciar sesión una y otra vez? R: Sí. El asistente ejecutivo del presidente crea y gestiona la página de reservas desde la cuenta de Doodle del presidente. Una vez conectada la integración con el calendario y configurados los horarios disponibles, la página funciona sin necesidad de que el presidente tenga que intervenir. El asistente controla todos los ajustes y puede actualizar los horarios disponibles en cualquier momento.

P: ¿Qué ocurre si la agenda del presidente se llena después de que ya se haya enviado el enlace a la página de reservas a la oficina del director general? R: Dado que la página de reservas consulta el calendario vinculado del presidente en tiempo real, cualquier nuevo evento que se añada al calendario del presidente elimina automáticamente esa franja horaria de las opciones disponibles. El asistente del director general solo verá horarios que estén realmente libres, por lo que no hay riesgo de que se produzca una doble reserva.

P: ¿Es necesario reprogramar manualmente la reunión de coordinación previa a la reunión del consejo de administración del presidente del consejo o del director general en cada ciclo de gobernanza? R: No necesariamente. El asistente ejecutivo del presidente puede utilizar la función de eventos recurrentes automáticos de Doodle para configurar la sincronización previa a la reunión del consejo según un calendario recurrente. Para las organizaciones con un calendario fijo del consejo, esto significa que la sincronización se repite automáticamente sin que el asistente tenga que volver a enviar el enlace a la página de reserva cada vez.

P: ¿Con qué plataformas de vídeo son compatibles las confirmaciones de reuniones para la sincronización previa al inicio de la sesión? R: La página de reservas de Doodle es compatible con Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams. El asistente ejecutivo del presidente selecciona la plataforma preferida durante la configuración, y el enlace a la videoconferencia se incluye automáticamente en el correo electrónico de confirmación que se envía tanto al presidente como a la oficina del director general.

👉 ¿Estás listo para simplificar la reunión previa a la reunión de la junta directiva como presidente del consejo o director general?

Las plantillas anteriores ofrecen al asistente ejecutivo del presidente un punto de partida ya preparado para cualquier situación de coordinación previa a la reunión de la junta directiva, desde una reunión trimestral estándar de 60 minutos para poner en común hasta un análisis estratégico en profundidad de 90 minutos. Configura la página de reservas una sola vez, comparte el enlace con la oficina del director general y deja que ambas partes se centren en la conversación en lugar de en la coordinación. Pruébalo gratis hoy mismo.