Jak zaplanować spotkanie koordynacyjne przed posiedzeniem zarządu z udziałem prezesa zarządu / dyrektora generalnego: poradnik dla asystenta wykonawczego

Spotkanie koordynacyjne przewodniczącego rady nadzorczej z dyrektorem generalnym przed posiedzeniem rady to cykliczne spotkanie w cztery oczy, odbywające się na kilka dni przed każdym posiedzeniem rady, które zapewnia przewodniczącemu i dyrektorowi generalnemu prywatną platformę do uzgodnienia priorytetów porządku obrad, zidentyfikowania pojawiających się zagrożeń oraz uzgodnienia komunikatów przed zebraniem się pełnego składu rady. Kiedy kalendarze obu osób są zapełnione w 80%, nawet 60-minutowy termin staje się przedmiotem negocjacji. Booking Page w serwisie Doodle pokazuje wyłącznie naprawdę wolne terminy przewodniczącego, dzięki czemu asystent dyrektora generalnego może zarezerwować spotkanie w mniej niż minutę. W rezultacie: uzgodnienia przed posiedzeniem zarządu trafiają do kalendarzy obu osób, zanim tydzień dobiegnie końca w którymkolwiek z biur.

🎯 Dlaczego synchronizacja przed wejściem na pokład ciągle się opóźnia

Spotkanie koordynacyjne przed posiedzeniem zarządu z udziałem prezesa zarządu / dyrektora generalnego odbywa się na styku dwóch najbardziej napiętych harmonogramów w każdej organizacji. Prezes zarządu musi pogodzić rozmowy telefoniczne z komisjami, spotkania z inwestorami oraz podróże służbowe. Dyrektor generalny ma równie napięty harmonogram, obejmujący spotkania zespołu kierowniczego, relacje z inwestorami oraz przeglądy operacyjne. Kiedy asystent wykonawczy prezesa próbuje znaleźć wspólny termin za pośrednictwem poczty elektronicznej, wymiana wiadomości może sięgać nawet tuzina wiadomości w trzech strefach czasowych, zanim termin zostanie potwierdzony, a do tego momentu do spotkania przed posiedzeniem zarządu pozostaje często zaledwie 48 godzin.

Problem ma charakter strukturalny, a nie osobisty. Żadna z tych osób nie stwarza trudności. Asystent wykonawczy prezesa po prostu nie ma wiarygodnego, aktualnego wglądu w to, kiedy prezes jest rzeczywiście wolny, a kiedy tylko wstępnie zajęty. Wysyłanie listy proponowanych terminów oznacza, że asystent zgaduje, a każda nietrafiona prognoza wymusza kolejną rundę odpowiedzi. Koordynacja działań prezesa zarządu / dyrektora generalnego przed posiedzeniem zarządu zasługuje na lepszy mechanizm niż łańcuch wiadomości e-mailowych.

Istnieje również problem spójności. Gdy spotkanie koordynacyjne się opóźnia lub zostaje skrócone do 20 minut, przewodniczący i dyrektor generalny przybywają na posiedzenie zarządu mniej zgrani. Niespodziewane punkty porządku obrad, nierozwiązane napięcia i sytuacje odbiegające od scenariusza w sali posiedzeń zarządu często wynikają z tego, że spotkanie koordynacyjne przed posiedzeniem zarządu nigdy się nie odbyło lub odbyło się zbyt późno. Dla asystenta wykonawczego prezesa dbanie o to spotkanie nie jest tylko administracyjną uprzejmością; jest to obowiązek związany z zarządzaniem.

🛠 Podejście Doodle w tym konkretnym przypadku zastosowania

Idealnym narzędziem do koordynacji spotkań przed posiedzeniem zarządu między przewodniczącym zarządu a dyrektorem generalnym jest Booking Page serwisu Doodle. Asystent wykonawczy przewodniczącego zakłada Booking Page na koncie przewodniczącego, konfiguruje ją tak, by wyświetlała wyłącznie 60-minutowe przedziały czasowe w potwierdzonych wolnych terminach przewodniczącego, a następnie udostępnia link bezpośrednio asystentowi wykonawczemu dyrektora generalnego. Asystent dyrektora generalnego otwiera link, sprawdza dostępne terminy w swojej strefie czasowej (funkcja automatycznego wykrywania strefy czasowej serwisu Doodle automatycznie dokonuje przeliczenia) i rezerwuje termin. Bez wymiany e-maili. Bez arkuszy kalkulacyjnych. Bez nieudanych prób nawiązania kontaktu telefonicznego.

Booking Page w serwisie Doodle jest połączona z Kalendarzem Google, programem Microsoft Outlook oraz Kalendarzem Apple, dzięki czemu istniejące zobowiązania przewodniczącego są odczytywane w czasie rzeczywistym. Przedział czasowy, który we wtorek o godz. 9:00 wydaje się wolny, zniknie z Booking Page w momencie, gdy zostanie w nim zaplanowane kolejne spotkanie. Asystent wykonawczy prezesa nie musi niczego ręcznie aktualizować; integracja z kalendarzem zapewnia aktualność strony przez całą dobę.

Booking Page Doodle obsługuje również czasy buforowe między spotkaniami, co ma znaczenie dla osoby na stanowisku kierowniczym, której harmonogram nie przewiduje naturalnych przerw. Asystent wykonawczy prezesa może ustawić 15-minutowy bufor przed i po spotkaniu przygotowawczym przed posiedzeniem zarządu, dzięki czemu prezes nigdy nie wychodzi z jednej rozmowy i nie przechodzi od razu do rozmowy z dyrektorem generalnym bez chwili na przygotowanie się. Gdy asystent dyrektora generalnego zarezerwuje spotkanie, obie strony otrzymują e-mail z potwierdzeniem, a spotkanie pojawia się w kalendarzach obu stron z już osadzonym linkiem do wideokonferencji. Doodle obsługuje Google Meet, Zoom, Webex i Microsoft Teams, więc niezależnie od tego, z jakiej platformy korzysta organizacja, jest ona obsługiwana.

W przypadku kont Premium asystent wykonawczy prezesa może dodać logo prezesa oraz jego główny kolor do Booking Page, nadając zaproszeniu elegancki wygląd zgodny z wizerunkiem marki, który odpowiada rangi zaangażowanych osób.

⚙️ Szczegóły dotyczące zakresu obowiązków asystenta wykonawczego przewodniczącego

Pierwsze skonfigurowanie Booking Page na spotkanie przygotowawcze przed posiedzeniem zarządu z udziałem prezesa zarządu / dyrektora generalnego zajmuje około dziesięciu minut. Oto praktyczna instrukcja postępowania.

Najpierw asystent wykonawczy przewodniczącego zakłada konto w serwisie Doodle (konto w serwisie Doodle jest niezbędne do utworzenia Booking Page i zarządzania nią) oraz łączy je z kalendarzem przewodniczącego. Serwis Doodle odczytuje istniejące wydarzenia i automatycznie blokuje te terminy.

Po drugie, asystent ustawia czas trwania przedziału na 60 minut i określa okno dostępności tak, aby odzwierciedlało preferowane godziny spotkań przewodniczącego – zazwyczaj w połowie poranka w ciągu dwóch lub trzech dni przypadających w tygodniu poprzedzającym każde posiedzenie zarządu. Ograniczenie tego przedziału czasowego zmniejsza zmęczenie decyzyjne asystenta dyrektora generalnego i sygnalizuje, że koordynacja przed posiedzeniem zarządu jest priorytetem, a nie prośbą o nieokreślonym terminie.

Po trzecie, asystent dodaje niestandardowe pytanie wstępne, korzystając z funkcji pytań wstępnych na Booking Page serwisu Doodle. Proste pytanie, takie jak „Proszę potwierdzić datę posiedzenia zarządu, której dotyczy ta synchronizacja”, stanowi dla biura przewodniczącego natychmiastowy punkt odniesienia podczas przeglądania wpisu w kalendarzu.

Po czwarte, asystent kopiuje link do Booking Page i wysyła go do asystenta wykonawczego prezesa wraz z krótką notatką wyjaśniającą, że link ten pokazuje aktualną dostępność prezesa. Od tego momentu za proces rezerwacji odpowiada biuro prezesa. Asystent wykonawczy prezesa nie musi już samodzielnie inicjować każdego cyklu planowania; link ten można ponownie wykorzystać przy każdej synchronizacji przed posiedzeniem zarządu w kalendarzu spotkań.

Przypomnienia e-mailowe serwisu Doodle są automatycznie wysyłane do obu stron przed spotkaniem, co zmniejsza ryzyko, że spotkanie koordynacyjne przewodniczącego zarządu lub dyrektora generalnego przed posiedzeniem zarządu zostanie przyćmione przez pilną sprawę dodaną do porządku obrad. Przypomnienia są wysyłane pocztą elektroniczną i nie wymagają dodatkowej konfiguracji ze strony asystenta wykonawczego przewodniczącego.

Gotowe szablony Group Poll do wykorzystania podczas spotkań przygotowawczych przewodniczącego zarządu / dyrektora generalnego przed posiedzeniem zarządu

Skorzystaj z dowolnego z poniższych szablonów, aby jednym kliknięciem uruchomić Group Poll dla tego scenariusza. Tytuł, opis i czas trwania są już wypełnione przez link — wystarczy kliknąć, a Group Poll będzie gotowa.

Kwartalna telekonferencja dotycząca koordynacji przygotowań do posiedzenia zarządu Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę Prezes i dyrektor generalny uzgadniają priorytety porządku obrad przed kwartalnym posiedzeniem zarządu.

Wstępna ocena ryzyka i przegląd komunikatów Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę Przewodniczący i dyrektor generalny analizują kluczowe ryzyka i uzgadniają treść komunikatu zarządu przed posiedzeniem.

Odprawa dotycząca sytuacji awaryjnych przed wejściem na pokład Wstępnie wypełniona Group Poll, 30 min Rozpocznij tę ankietę Pilna odprawa dla prezesa i dyrektora generalnego dotycząca najświeższych spraw przed posiedzeniem zarządu.

Coroczna dogłębna analiza strategii przed posiedzeniem zarządu Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę Wydłużone posiedzenie prezesa i dyrektora generalnego w celu uzgodnienia strategii rocznej przed jej rozpatrzeniem przez cały zarząd.

Spotkanie przygotowawcze przed posiedzeniem zarządu dotyczące wdrożenia nowego dyrektora Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę Przewodniczący i dyrektor generalny uzgadniają przed posiedzeniem sposób wdrażania nowych członków zarządu.

✅ Jakie funkcje oferuje Doodle w zakresie koordynacji przedposiedzeniowej dla przewodniczących zarządu / dyrektorów generalnych

Możliwości Doodle Uwagi Booking Page z kalendarzem dostępności na żywo 🟩 Łączy się z Kalendarzem Google, programem Microsoft Outlook oraz Kalendarzem Apple Automatyczne wykrywanie strefy czasowej w przypadku synchronizacji między lokalizacjami 🟩 Automatycznie przelicza godziny dla asystentki dyrektora generalnego Link do wideokonferencji w wiadomości potwierdzającej 🟩 Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams Czas na odpoczynek między spotkaniami 🟩 Możliwość konfiguracji na Booking Page Pytania niestandardowe dotyczące rezerwacji na Booking Page 🟩 Przydatne do rejestrowania dat posiedzeń zarządu Booking Page z elementami identyfikacji wizualnej marki (logo i kolor dominujący) ⚠️ Dostępne w wersji Premium Group Polls organized together 🔜 W planie działania

❓ Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Czy asystent wykonawczy przewodniczącego może skonfigurować Booking Page w imieniu przewodniczącego, bez konieczności wielokrotnego logowania się przez niego? O: Tak. Asystent wykonawczy przewodniczącego tworzy Booking Page i zarządza nią za pośrednictwem konta przewodniczącego w serwisie Doodle. Po podłączeniu integracji z kalendarzem i skonfigurowaniu przedziałów czasowych dostępności strona działa bez konieczności dalszego udziału przewodniczącego. Asystent kontroluje wszystkie ustawienia i może w dowolnym momencie aktualizować dostępne przedziały czasowe.

Pytanie: Co się stanie, jeśli kalendarz przewodniczącego zapełni się po tym, jak link do Booking Page został już wysłany do biura dyrektora generalnego? O: Ponieważ Booking Page odczytuje kalendarz szefa w czasie rzeczywistym, każde nowe wydarzenie dodane do kalendarza szefa automatycznie usuwa ten termin z listy dostępnych opcji. Asystent dyrektora generalnego widzi wyłącznie terminy, które są faktycznie wolne, więc nie ma ryzyka podwójnej rezerwacji.

Pytanie: Czy spotkanie koordynacyjne przed posiedzeniem zarządu z udziałem prezesa zarządu / dyrektora generalnego musi być ręcznie przeplanowywane w każdym cyklu zarządzania? O: Niekoniecznie. Asystent wykonawczy przewodniczącego może skorzystać z funkcji automatycznego powtarzania wydarzeń w serwisie Doodle, aby skonfigurować synchronizację przed posiedzeniem zarządu zgodnie z cyklicznym harmonogramem. W przypadku organizacji posiadających stały kalendarz posiedzeń zarządu oznacza to, że synchronizacja odbywa się automatycznie, bez konieczności ponownego wysyłania przez asystenta linku do Booking Page za każdym razem.

Pytanie: Które platformy wideo obsługują synchronizację przed wejściem na pokład w ramach potwierdzeń spotkań? O: Booking Page w serwisie Doodle obsługuje platformy Google Meet, Zoom, Webex i Microsoft Teams. Asystent wykonawczy przewodniczącego wybiera preferowaną platformę podczas konfiguracji, a link do konferencji jest automatycznie dołączany do wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłanej zarówno do przewodniczącego, jak i do biura dyrektora generalnego.

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Powyższe szablony stanowią dla asystenta wykonawczego prezesa gotowy punkt wyjścia dla każdego scenariusza uzgodnień przed posiedzeniem zarządu — od standardowego 60-minutowego spotkania kwartalnego po 90-minutową dogłębną analizę strategii. Wystarczy raz skonfigurować Booking Page, udostępnić link biuru prezesa i pozwolić obu stronom skupić się na rozmowie, a nie na koordynacji. Wypróbuj to już dziś za darmo.