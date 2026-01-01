बोर्ड अध्यक्ष / सीईओ प्री-बोर्ड सिंक कैसे शेड्यूल करें: एक ईए की गाइड

बोर्ड अध्यक्ष / सीईओ प्री-बोर्ड सिंक प्रत्येक बोर्ड सत्र से पहले के दिनों में आयोजित होने वाली नियमित एक-एक बैठक है, जो अध्यक्ष और सीईओ को एजेंडा की प्राथमिकताओं पर सहमत होने, उभरते जोखिमों को सामने लाने, और पूरे बोर्ड की बैठक से पहले संदेश पर सहमति बनाने के लिए एक निजी चैनल प्रदान करती है। जब दोनों प्रमुखों का कैलेंडर 80% तक पहले से ही व्यस्त हो, तो 60 मिनट का स्लॉट भी एक बातचीत बन जाता है। Doodle का बुकिंग पेज केवल अध्यक्ष के वास्तव में खाली समय ही दिखाता है, इसलिए सीईओ का सहायक एक मिनट से भी कम समय में स्लॉट बुक कर सकता है। परिणाम: बोर्ड-पूर्व समन्वय दोनों कैलेंडरों पर उस सप्ताह के शुरू होने से पहले ही तय हो जाता है।

🎯 प्री-बोर्ड सिंक बार-बार क्यों फिसल जाता है

बोर्ड अध्यक्ष/सीईओ की प्री-बोर्ड सिंक किसी भी संगठन में दो सबसे व्यस्त कार्यक्रमों के टकराव बिंदु पर होती है। अध्यक्ष समिति की कॉल्स, निवेशक वार्तालापों और यात्रा को एक साथ संभालते हैं। सीईओ के पास नेतृत्व टीम की बैठकों, निवेशक संबंधों और परिचालन समीक्षाओं का समान रूप से घना भार होता है। जब अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक ईमेल के माध्यम से एक साझा समय खोजने की कोशिश करते हैं, तो तीन समय क्षेत्रों में एक दर्जन संदेशों तक यह प्रक्रिया चल सकती है, इससे पहले कि कोई समय तय हो, और तब तक प्री-बोर्ड विंडो अक्सर केवल 48 घंटे दूर रह जाती है।

समस्या संरचनात्मक है, व्यक्तिगत नहीं। दोनों में से कोई भी पक्ष मुश्किल नहीं कर रहा है। अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक के पास बस यह विश्वसनीय, वास्तविक समय का दृश्य नहीं है कि अध्यक्ष वास्तव में कब मुक्त हैं और कब अस्थायी रूप से व्यस्त हैं। प्रस्तावित समयों की सूची भेजने का मतलब है कि सहायक अनुमान लगा रहा है, और हर चूकने वाला अनुमान जवाबों का एक और दौर लाता है। बोर्ड अध्यक्ष/सीईओ की पूर्व-बोर्ड समन्वय प्रक्रिया ईमेल श्रृंखला से बेहतर किसी तंत्र की हकदार है।

एक सुसंगतता की समस्या भी है। जब समन्वय चूक जाता है या 20 मिनट तक संकुचित हो जाता है, तो अध्यक्ष और सीईओ बोर्ड सत्र में कम समन्वित होकर पहुंचते हैं। एजेंडा में आश्चर्यजनक बदलाव, अनसुलझी तनावपूर्ण स्थितियाँ, और बोर्डरूम में स्क्रिप्ट से हटकर क्षण अक्सर उस पूर्व-बोर्ड समन्वय की ओर ले जाते हैं जो कभी नहीं हुआ या बहुत देर से हुआ। अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक के लिए, इस बैठक की रक्षा करना कोई प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है; यह शासन की जिम्मेदारी है।

🛠 इस विशिष्ट उपयोग-मामले के लिए Doodle दृष्टिकोण

बोर्ड चेयर / सीईओ की प्री-बोर्ड सिंक के लिए सही टूल Doodle का बुकिंग पेज है। चेयर के एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट चेयर के अकाउंट पर एक बुकिंग पेज सेटअप करते हैं, इसे केवल चेयर की पुष्टि की गई खाली समय-खिड़कियों के दौरान 60 मिनट के स्लॉट दिखाने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, और लिंक सीधे सीईओ के एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ शेयर करते हैं। सीईओ का सहायक लिंक खोलता है, अपनी समय-क्षेत्र में उपलब्ध समय देखता है (Doodle का समय-क्षेत्र स्वचालित-पहचान रूपांतरण को स्वचालित रूप से संभालता है), और स्लॉट बुक कर लेता है। कोई ईमेल थ्रेड नहीं। कोई स्प्रेडशीट नहीं। कोई फोन टैग नहीं।

Doodle का बुकिंग पेज Google Calendar, Microsoft Outlook, और Apple Calendar से जुड़ता है, इसलिए अध्यक्ष की मौजूदा प्रतिबद्धताएँ वास्तविक समय में पढ़ी जाती हैं। मंगलवार सुबह 9 बजे जो स्लॉट खाली दिख रहा है, वह जैसे ही उस पर कोई दूसरी मीटिंग निर्धारित होगी, बुकिंग पेज से तुरंत गायब हो जाएगा। अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक को मैन्युअल रूप से कुछ भी अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है; कैलेंडर एकीकरण पेज को चौबीसों घंटे सटीक बनाए रखता है।

Doodle का बुकिंग पेज मीटिंग्स के बीच बफ़र समय का भी समर्थन करता है, जो एक ऐसे प्रमुख के लिए महत्वपूर्ण है जिनके शेड्यूल में कोई स्वाभाविक ब्रेक नहीं होता है। अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक प्री-बोर्ड सिंक स्लॉट से पहले और बाद में 15 मिनट का बफ़र सेट कर सकते हैं ताकि अध्यक्ष एक कॉल से बाहर निकलते ही सीधे सीईओ की बातचीत में बिना तैयारी के न जाएँ। एक बार सीईओ के सहायक द्वारा बुकिंग हो जाने पर, दोनों पक्षों को एक ईमेल पुष्टिकरण प्राप्त होता है, और बैठक दोनों कैलेंडर पर पहले से ही एम्बेड किए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के साथ दिखाई देती है। Doodle गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को सपोर्ट करता है, इसलिए संगठन चाहे भी कोई प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करे, वह कवर हो जाता है।

Premium खातों के लिए, अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक अध्यक्ष का लोगो और प्राथमिक रंग बुकिंग पेज पर जोड़ सकते हैं, जिससे निमंत्रण को एक परिष्कृत, ब्रांड-अनुरूप रूप मिलता है जो शामिल प्रमुखों की वरिष्ठता के अनुरूप होता है।

⚙️ अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक के लिए परिचालन विवरण

बोर्ड चेयर/सीईओ प्री-बोर्ड सिंक के लिए बुकिंग पेज सेटअप करने में पहली बार लगभग दस मिनट लगते हैं। यहाँ व्यावहारिक क्रम है।

सबसे पहले, अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक एक Doodle खाता बनाते हैं (Booking Page बनाने और प्रबंधित करने के लिए Doodle खाता आवश्यक है) और अध्यक्ष के कैलेंडर को जोड़ते हैं। Doodle मौजूदा कार्यक्रमों को पढ़ता है और उन समयों को स्वचालित रूप से ब्लॉक कर देता है।

दूसरा, सहायक स्लॉट की अवधि 60 मिनट निर्धारित करता है और उपलब्धता विंडो को अध्यक्ष की पसंदीदा बैठक के घंटों को दर्शाने के लिए सेट करता है, जो आमतौर पर प्रत्येक बोर्ड बैठक से पहले के सप्ताह में पड़ने वाले दो या तीन दिनों पर मध्य-सुबह का समय होता है। विंडो को संकीर्ण रखने से सीईओ के सहायक पर निर्णय लेने की थकान कम होती है और यह संकेत मिलता है कि बोर्ड-पूर्व समन्वय एक प्राथमिकता है, न कि एक अनंतकालीन अनुरोध।

तीसरा, सहायक Doodle के बुकिंग पेज इनटेक प्रश्न सुविधा का उपयोग करके एक कस्टम इनटेक प्रश्न जोड़ता है। "Please confirm the board session date this sync relates to" जैसा एक सरल प्रॉम्प्ट अध्यक्ष के कार्यालय को कैलेंडर प्रविष्टि की समीक्षा करते समय तुरंत संदर्भ बिंदु प्रदान करता है।

चौथा, सहायक बुकिंग पेज का लिंक कॉपी करता है और इसे सीईओ के कार्यकारी सहायक को एक संक्षिप्त नोट के साथ भेजता है, जिसमें बताया गया है कि यह लिंक अध्यक्ष की लाइव उपलब्धता दिखाता है। उस बिंदु से आगे, बुकिंग की कार्रवाई सीईओ के कार्यालय के अधिकार में आ जाती है। अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक को अब प्रत्येक शेड्यूलिंग चक्र आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है; शासन कैलेंडर में प्रत्येक प्री-बोर्ड सिंक के लिए इस लिंक का पुन: उपयोग किया जा सकता है।

Doodle के ईमेल रिमाइंडर बैठक से पहले दोनों पक्षों को स्वचालित रूप से भेजे जाते हैं, जिससे बोर्ड अध्यक्ष/सीईओ की पूर्व-बोर्ड समन्वय बैठक किसी आकस्मिक नवीनतम एजेंडा आइटम के नीचे दबने की संभावना कम हो जाती है। रिमाइंडर ईमेल-आधारित हैं और अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक को किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं होती।

बोर्ड अध्यक्ष / सीईओ की पूर्व-बोर्ड समन्वय के लिए तैयार-प्रयोग ग्रुप पोल टेम्पलेट्स

नीचे दिए गए किसी भी टेम्पलेट का उपयोग करके इस परिदृश्य के लिए एक ग्रुप पोल एक ही क्लिक में लॉन्च करें। शीर्षक, विवरण और अवधि लिंक द्वारा पहले से ही भर दी गई हैं — बस क्लिक करें और आपका पोल तैयार है।

त्रैमासिक बोर्ड तैयारी संरेखण कॉल पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 60 मिनट इस मतदान को शुरू करें त्रैमासिक बोर्ड सत्र से पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एजेंडा की प्राथमिकताओं पर सहमत होते हैं।

पूर्व-बोर्ड जोखिम और संदेश समीक्षा पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 60 मिनट इस मतदान को शुरू करें अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठक से पहले प्रमुख जोखिमों की समीक्षा करते हैं और बोर्ड के संदेश पर सहमति करते हैं।

आपातकालीन पूर्व-बोर्डिंग मुद्दों की ब्रीफिंग पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 30 मिनट इस मतदान को शुरू करें बोर्ड की बैठक से पहले ताज़ा ब्रेकिंग मुद्दों पर अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए तत्काल ब्रीफिंग।

वार्षिक रणनीति: बोर्ड-पूर्व गहन समीक्षा पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 90 मिनट इस मतदान को शुरू करें पूर्ण बोर्ड समीक्षा से पहले वार्षिक रणनीति पर सहमति बनाने के लिए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बैठक का विस्तार।

नए निदेशक ऑनबोर्डिंग पूर्व-बोर्ड सिंक पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 90 मिनट इस मतदान को शुरू करें अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्र से पहले आने वाले बोर्ड निदेशकों के ऑनबोर्डिंग दृष्टिकोण का समन्वय करते हैं।

✅ Doodle बोर्ड अध्यक्ष / सीईओ प्री-बोर्ड सिंक के लिए क्या समर्थन करता है

क्षमता Doodle टिप्पणियाँ लाइव कैलेंडर उपलब्धता के साथ बुकिंग पेज 🟩 गूगल कैलेंडर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एप्पल कैलेंडर से जुड़ता है। विभिन्न स्थानों के बीच सिंक के लिए समय-क्षेत्र का स्वचालित पता लगाना 🟩 सीईओ के सहायक के लिए समय को स्वचालित रूप से परिवर्तित करता है। पुष्टिकरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक 🟩 गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बैठकों के बीच बफ़र समय 🟩 बुकिंग पेज पर विन्यास योग्य बुकिंग पेज पर कस्टम इनटेक प्रश्न 🟩 बोर्ड सत्र के संदर्भ तिथियों को दर्ज करने के लिए उपयोगी ब्रांडेड बुकिंग पेज (लोगो और प्राथमिक रंग) ⚠️ Premium के साथ उपलब्ध सह-आयोजित ग्रुप पोल आने वाला मार्ग-नक्शे पर

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक अध्यक्ष की ओर से बुकिंग पेज सेटअप कर सकते हैं, ताकि अध्यक्ष को बार-बार लॉग इन न करना पड़े? A: हाँ। अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक अध्यक्ष के Doodle खाते से बुकिंग पेज बनाते और प्रबंधित करते हैं। एक बार कैलेंडर एकीकरण जुड़ जाने और उपलब्धता खिड़कियाँ कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद, पेज अध्यक्ष की ओर से किसी भी अतिरिक्त इनपुट के बिना चलता रहता है। सहायक सभी सेटिंग्स को नियंत्रित करता है और किसी भी समय उपलब्ध खिड़कियाँ अपडेट कर सकता है।

प्रश्न: यदि बुकिंग पेज लिंक सीईओ के कार्यालय को भेज दिए जाने के बाद अध्यक्ष का कैलेंडर भर जाए तो क्या होगा? क्योंकि बुकिंग पेज कुर्सी के जुड़े कैलेंडर को वास्तविक समय में पढ़ता है, कुर्सी के कैलेंडर में आने वाला कोई भी नया कार्यक्रम स्वचालित रूप से उस स्लॉट को उपलब्ध विकल्पों से हटा देता है। सीईओ का सहायक केवल वास्तव में खाली समय ही देखेगा, इसलिए दोहरी बुकिंग का कोई खतरा नहीं है।

प्रश्न: क्या बोर्ड अध्यक्ष/सीईओ की पूर्व-बोर्ड सिंक को प्रत्येक शासन चक्र में मैन्युअल रूप से पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता है? A: जरूरी नहीं। अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक Doodle की स्वचालित आवर्ती इवेंट सुविधा का उपयोग करके प्री-बोर्ड सिंक को दोहराए जाने वाले शेड्यूल पर सेट कर सकते हैं। एक निश्चित बोर्ड कैलेंडर वाले संगठनों के लिए इसका मतलब है कि सिंक स्वचालित रूप से दोहराया जाता है, जिससे सहायक को हर बार बुकिंग पेज लिंक फिर से भेजने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रश्न: प्री-बोर्ड सिंक के लिए मीटिंग पुष्टि किन वीडियो प्लेटफ़ॉर्मों का समर्थन करती हैं? A: Doodle का बुकिंग पेज Google Meet, Zoom, Webex और Microsoft Teams को सपोर्ट करता है। चेयर के एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट सेटअप के दौरान पसंदीदा प्लेटफ़ॉर्म चुनते हैं, और कॉन्फ्रेंसिंग लिंक चेयर और सीईओ के कार्यालय दोनों को भेजे गए कन्फर्मेशन ईमेल में स्वचालित रूप से शामिल हो जाता है।

👉 क्या आप अपनी बोर्ड अध्यक्ष / सीईओ पूर्व-बोर्ड समन्वय को सरल बनाने के लिए तैयार हैं?

ऊपर दिए गए टेम्पलेट्स अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक को प्रत्येक प्री-बोर्ड सिंक परिदृश्य के लिए एक तैयार प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं, एक मानक 60-मिनट की त्रैमासिक संरेखण से लेकर 90-मिनट की रणनीति गहन समीक्षा तक। बुकिंग पेज को एक बार सेट अप करें, लिंक सीईओ के कार्यालय के साथ साझा करें, और दोनों प्रमुख समन्वय के बजाय बातचीत पर ध्यान केंद्रित करें। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएँ।