Il “pre-board sync” tra il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato è l’incontro individuale che si tiene regolarmente nei giorni precedenti ogni riunione del consiglio, offrendo al presidente e all’amministratore delegato un canale privato per allinearsi sulle priorità dell’ordine del giorno, individuare i rischi emergenti e concordare la linea comunicativa prima che il consiglio al completo si riunisca. Quando entrambi i dirigenti hanno agende piene all’80%, anche una finestra di 60 minuti diventa oggetto di negoziazione. La pagina di prenotazione di Doodle mostra solo le fasce orarie effettivamente libere del presidente, così l’assistente dell’amministratore delegato può prenotare una fascia in meno di un minuto. Il risultato: la riunione di coordinamento pre-consiglio viene inserita in entrambi i calendari prima che la settimana volga al termine in entrambi gli uffici.

🎯 Perché la sincronizzazione prima dell'imbarco continua a non funzionare

Il coordinamento pre-riunione del consiglio di amministrazione tra il presidente del consiglio e l’amministratore delegato si colloca nel punto di incontro tra due delle agende più fitte di qualsiasi organizzazione. Il presidente deve destreggiarsi tra le riunioni delle commissioni, i colloqui con gli investitori e i viaggi. L’amministratore delegato ha un carico di lavoro altrettanto intenso, tra riunioni del team dirigenziale, rapporti con gli investitori e revisioni operative. Quando l’assistente esecutivo del presidente cerca di trovare una finestra temporale comune via e-mail, la conversazione può arrivare a una dozzina di messaggi distribuiti su tre fusi orari prima che venga confermata una data, e a quel punto spesso mancano solo 48 ore alla riunione preliminare del consiglio di amministrazione.

Il problema è strutturale, non personale. Nessuno dei due dirigenti sta creando difficoltà. L’assistente esecutivo del presidente semplicemente non ha una visione affidabile e in tempo reale di quando il presidente è effettivamente libero o solo provvisoriamente impegnato. Inviare un elenco di orari proposti significa che l’assistente sta tirando a indovinare, e ogni ipotesi errata comporta un altro giro di risposte. Il coordinamento tra il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato prima della riunione merita un meccanismo migliore di una catena di e-mail.

C’è anche un problema di coerenza. Quando il coordinamento slitta o viene ridotto a 20 minuti, il presidente e l’amministratore delegato arrivano alla riunione del consiglio meno allineati. Le sorprese all’ordine del giorno, le tensioni irrisolte e i momenti fuori copione nella sala del consiglio spesso risalgono a un coordinamento pre-riunione che non è mai avvenuto o è avvenuto troppo tardi. Per l’assistente esecutivo del presidente, garantire il corretto svolgimento di questa riunione non è una semplice formalità amministrativa, ma una responsabilità di governance.

🛠 L'approccio di Doodle per questo specifico caso d'uso

Lo strumento ideale per coordinare l’incontro preliminare tra il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato è la Pagina di prenotazione di Doodle. L’assistente esecutivo del presidente crea una Pagina di prenotazione sull’account del presidente, la configura in modo che mostri solo fasce orarie di 60 minuti durante le finestre di disponibilità confermate del presidente e condivide il link direttamente con l’assistente esecutivo dell’amministratore delegato. L’assistente dell’amministratore delegato apre il link, visualizza gli orari disponibili nel proprio fuso orario (il rilevamento automatico del fuso orario di Doodle gestisce automaticamente la conversione) e prenota la fascia oraria. Nessuna catena di e-mail. Nessun foglio di calcolo. Nessuna telefonata a vuoto.

La pagina di prenotazione di Doodle si collega a Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar, in modo che gli impegni già fissati dal presidente vengano visualizzati in tempo reale. Una fascia oraria che alle 9 di martedì mattina sembra libera scomparirà dalla pagina di prenotazione nel momento stesso in cui vi verrà inserita un'altra riunione. L'assistente esecutivo del presidente non deve aggiornare nulla manualmente; l'integrazione con il calendario garantisce l'accuratezza della pagina 24 ore su 24.

La pagina di prenotazione di Doodle supporta anche i tempi di margine tra una riunione e l’altra, aspetto fondamentale per un dirigente la cui agenda non prevede pause naturali. L’assistente esecutivo del presidente può impostare un margine di 15 minuti prima e dopo la fascia oraria dedicata al coordinamento pre-consiglio, in modo che il presidente non debba mai passare da una chiamata all’altra senza un momento per prepararsi. Una volta che l’assistente dell’amministratore delegato ha effettuato la prenotazione, entrambe le parti ricevono un’e-mail di conferma e la riunione compare su entrambi i calendari con il link alla videoconferenza già incorporato. Doodle supporta Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams, quindi è compatibile con qualsiasi piattaforma utilizzata dall’organizzazione.

Per gli account Premium, l'assistente esecutivo del presidente può aggiungere il logo e il colore principale del presidente alla pagina di prenotazione, conferendo all'invito un aspetto curato e in linea con l'immagine del marchio, che rispecchia l'importanza delle figure coinvolte.

⚙️ Dettagli operativi relativi alla figura dell’assistente esecutivo del presidente

La configurazione della pagina di prenotazione per la riunione preliminare tra il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato richiede circa dieci minuti la prima volta. Ecco la procedura da seguire.

Per prima cosa, l’assistente esecutivo del presidente crea un account Doodle (è necessario un account Doodle per creare e gestire una pagina di prenotazione) e collega il calendario del presidente. Doodle rileva gli eventi già presenti e blocca automaticamente quelle fasce orarie.

In secondo luogo, l’assistente imposta la durata della fascia oraria a 60 minuti e definisce la finestra di disponibilità in modo che rifletta gli orari preferiti dal presidente per le riunioni, in genere a metà mattina nei due o tre giorni che cadono nella settimana precedente ogni riunione del consiglio di amministrazione. Mantenere la finestra ristretta riduce l’affaticamento decisionale dell’assistente dell’amministratore delegato e segnala che il coordinamento pre-consiglio è una priorità, non una richiesta a tempo indeterminato.

In terzo luogo, l’assistente aggiunge una domanda personalizzata utilizzando la funzione “Domande di registrazione” della pagina di prenotazione di Doodle. Una semplice richiesta del tipo “Si prega di confermare la data della riunione del consiglio di amministrazione a cui si riferisce questa sincronizzazione” fornisce all’ufficio del presidente un punto di riferimento immediato durante la revisione della voce del calendario.

In quarto luogo, l’assistente copia il link alla pagina di prenotazione e lo invia all’assistente esecutivo dell’amministratore delegato con una breve nota in cui spiega che il link mostra la disponibilità in tempo reale del presidente. Da quel momento in poi, l’ufficio dell’amministratore delegato si occupa della procedura di prenotazione. L’assistente esecutivo del presidente non deve più avviare ogni ciclo di programmazione; il link può essere riutilizzato per ogni sincronizzazione pre-consiglio nel calendario di governance.

I promemoria via e-mail di Doodle vengono inviati automaticamente a entrambe le parti prima della riunione, riducendo così il rischio che un incontro preliminare tra il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato venga messo in secondo piano da un punto all’ordine del giorno di ultima ora. I promemoria vengono inviati tramite e-mail e non richiedono alcuna configurazione aggiuntiva da parte dell’assistente esecutivo del presidente.

Modelli di sondaggi di gruppo pronti all’uso per il coordinamento preliminare tra il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato

Utilizza uno dei modelli riportati di seguito per avviare un sondaggio di gruppo relativo a questo scenario con un solo clic. Il titolo, la descrizione e la durata sono già precompilati dal link: basta cliccare e il tuo sondaggio è pronto.

Riunione trimestrale di coordinamento per la preparazione del consiglio di amministrazione Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio Il presidente e l’amministratore delegato concordano le priorità dell’ordine del giorno prima della riunione trimestrale del consiglio di amministrazione.

Verifica dei rischi e dei messaggi prima dell’imbarco Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio Il presidente e l’amministratore delegato esaminano i rischi principali e concordano il messaggio da trasmettere dal consiglio di amministrazione prima della riunione.

Briefing sulle procedure di emergenza prima dell’imbarco Sondaggio di gruppo precompilato, 30 min Avvia questo sondaggio Briefing urgente per il presidente e l’amministratore delegato sulle questioni di ultima ora prima della riunione del consiglio di amministrazione.

Analisi approfondita della strategia annuale prima della riunione del consiglio di amministrazione (90 min): Avvia questo sondaggio Sessione prolungata del presidente e dell’amministratore delegato per concordare la strategia annuale prima della revisione da parte del consiglio di amministrazione al completo.

Sincronizzazione preliminare alla riunione del consiglio di amministrazione per l'inserimento del nuovo amministratore Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio Il presidente e l’amministratore delegato concordano, prima della riunione, le modalità di inserimento dei nuovi membri del consiglio di amministrazione.

✅ Cosa offre Doodle per il coordinamento preliminare tra il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato

Capacità Doodle Note Pagina di prenotazione con calendario in tempo reale 🟩 Si collega a Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar Rilevamento automatico del fuso orario per la sincronizzazione tra diverse sedi 🟩 Converte automaticamente gli orari per l'assistente dell'amministratore delegato Link alla videoconferenza nell'e-mail di conferma 🟩 Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams Tempi di intervallo tra una riunione e l'altra 🟩 Configurabile nella pagina di prenotazione Domande personalizzate relative alla prenotazione nella pagina di prenotazione 🟩 Utile per registrare le date di riferimento delle riunioni del consiglio di amministrazione Pagina di prenotazione personalizzata con il marchio (logo e colore principale) ⚠️ Disponibile con Premium Sondaggi di gruppo organizzati congiuntamente 🔜 Nella roadmap Promemoria via SMS o notifiche push ❌ Solo promemoria via e-mail

❓ Domande frequenti

D: L'assistente esecutivo del presidente può configurare la pagina di prenotazione per conto del presidente senza che quest'ultimo debba effettuare ripetutamente l'accesso? R: Sì. L'assistente esecutivo del presidente crea e gestisce la pagina di prenotazione dall'account Doodle del presidente. Una volta collegata l'integrazione con il calendario e configurate le fasce orarie disponibili, la pagina funziona senza che il presidente debba intervenire ulteriormente. L'assistente controlla tutte le impostazioni e può aggiornare le fasce orarie disponibili in qualsiasi momento.

D: Cosa succede se l'agenda del presidente si riempie dopo che il link alla pagina di prenotazione è già stato inviato all'ufficio dell'amministratore delegato? R: Poiché la pagina di prenotazione legge in tempo reale il calendario collegato alla poltrona, ogni nuovo evento inserito nel calendario della poltrona rimuove automaticamente quella fascia oraria dalle opzioni disponibili. L’assistente dell’amministratore delegato vedrà solo gli orari effettivamente liberi, quindi non c’è alcun rischio di doppia prenotazione.

D: È necessario riprogrammare manualmente la riunione di coordinamento tra il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato prima di ogni riunione del consiglio di amministrazione, a ogni ciclo di governance? A: Non necessariamente. L’assistente esecutivo del presidente può utilizzare la funzione di ricorrenza automatica di Doodle per impostare la sincronizzazione pre-riunione secondo una cadenza ricorrente. Per le organizzazioni con un calendario fisso delle riunioni del consiglio di amministrazione, ciò significa che la sincronizzazione avviene automaticamente senza che l’assistente debba inviare nuovamente il link alla pagina di prenotazione ogni volta.

D: Quali piattaforme video sono supportate dalle conferme di riunione per la sincronizzazione prima dell'accesso alla piattaforma? R: La pagina di prenotazione di Doodle supporta Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams. L'assistente esecutivo del presidente seleziona la piattaforma preferita durante la configurazione e il link alla riunione viene inserito automaticamente nell'e-mail di conferma inviata sia al presidente che all'ufficio dell'amministratore delegato.

👉 Sei pronto a semplificare il coordinamento preliminare tra il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato?

I modelli sopra riportati offrono all’assistente esecutivo del presidente un punto di partenza già pronto per ogni scenario di coordinamento pre-riunione del consiglio di amministrazione, da un incontro trimestrale standard di 60 minuti a un’analisi strategica approfondita di 90 minuti. Basta configurare la pagina di prenotazione una sola volta, condividere il link con l’ufficio dell’amministratore delegato e lasciare che entrambi i responsabili si concentrino sulla conversazione anziché sul coordinamento. Provalo gratuitamente oggi stesso.