टीम इवेंट मीटिंग क्या है?

टीम इवेंट क्या है?

यह एक भ्रामक सवाल जैसा लगता है, लेकिन एक टीम इवेंट कई तरह का हो सकता है। यह आपकी प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के लिए तिमाही योजना सत्र से लेकर टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आयोजित किसी ऑफसाइट कार्यक्रम तक कुछ भी हो सकता है।

टीम इवेंट्स के कई फायदे हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से, ये सभी को एक ही पृष्ठ पर लाने में बहुत प्रभावी हैं। इसका मतलब है कि परियोजनाएँ अपेक्षाओं के अनुरूप पूरी की जा सकती हैं और किसी भी बाधा की पहचान जल्दी की जा सकती है।

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एक अधिक व्यक्तिगत स्तर पर, यह आपकी टीम को एक-दूसरे को थोड़ा बेहतर तरीके से जानने का मौका देता है। आपकी कंपनी के आधार पर, आपकी टीम विभिन्न स्थानों में स्थित हो सकती है। एक विशिष्ट टीम कार्यक्रम आयोजित करने का मतलब है कि आपके पास सभी को एक ही कमरे में लाने और ऐसे तरीके से जुड़ने का मौका होता है जो ईमेल या वीडियो के माध्यम से मुश्किल हो सकता है।

टीम इवेंट मीटिंग की योजना कैसे बनाएं

सबसे पहले तय करें कि आप किस प्रकार का आयोजन चाहते हैं। एक टीम योजना सत्र आयोजित करना ऑफसाइट से बहुत अलग होगा। सुनिश्चित करें कि आप उन गतिविधियों के बारे में सोचें जिन्हें आप करना चाहते हैं, वहां किसे बुलाना है, और क्या आप चाहते हैं कि सभी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

डिजिटल व्हाइटबोर्ड यह योजना बनाने का एक शानदार तरीका है कि आपको क्या चाहिए। आप न केवल अपने सभी विचारों और चर्चा के बिंदुओं को पिन कर सकते हैं, बल्कि आपकी टीम भी प्रतिक्रिया दे सकती है और सब कुछ एक साथ लाने में मदद कर सकती है।

आप किसी भी उद्देश्य से मिल रहे हों, आपकी टीम इवेंट के लिए आइसब्रेकर अनिवार्य है। कुछ सहकर्मी एक-दूसरे को दूसरों की तुलना में बेहतर जानते होंगे, इसलिए सत्र की शुरुआत में कुछ गतिविधियाँ यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका हैं कि हर कोई सहज महसूस करे।

पर्याप्त ब्रेक लेना सुनिश्चित करें – भले ही आपका कार्यक्रम मज़ेदार हो। टीम सत्र, किसी भी अन्य बैठक की तरह, मानसिक रूप से थकाऊ हो सकते हैं। सभी को कुछ समय निकालकर पीछे हटने और अपने विचारों को संकलित करने का पर्याप्त अवसर दें। सभी को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की तुलना में इससे आपको कहीं बेहतर परिणाम मिलेंगे।

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आपकी अगली टीम इवेंट बैठक का समय निर्धारित करना

चाहे आपकी टीम बड़ी हो या छोटी, सभी को एक साथ लाने के लिए समय निकालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहीं पर Doodle मदद कर सकता है।

के साथ ग्रुप पोल आप कुछ ही मिनटों में हर किसी की डायरी में आसानी से कोई समय ढूंढ सकते हैं। बस आपको अपने इवेंट के लिए इच्छित समय की एक सीमा चुननी है और उसे उन लोगों को भेजना है जिनकी आपको जरूरत है। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या उपयुक्त है और जल्द ही आपके पास एक बेहतरीन स्लॉट होगा।

के साथ Doodle Professional अपनी टीम के लिए हमेशा मौजूद रहना और भी आसान हो जाता है। आप न केवल विज्ञापनों को हटा सकते हैं, समयसीमाएँ निर्धारित कर सकते हैं और अनुस्मारक भेज सकते हैं, बल्कि असीमित बुकिंग पेज और 1:1 मीटिंग्स के साथ, जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत हो, आप हमेशा उनके लिए मौजूद रह सकते हैं।

क्या आप अपनी टीम का इवेंट ऑनलाइन आयोजित करना चाहते हैं? यह भी आसान है। अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ें और इसके लिंक स्वचालित रूप से आपके द्वारा भेजे गए किसी भी निमंत्रण में जुड़ जाएंगे।