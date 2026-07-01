Så här synkroniserar du Asana med Outlook och andra kalendrar

Här är vår guide till hur du synkroniserar dina Asana-projekt med Outlook-kalendern och andra – för att effektivisera din produktivitet.

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Steg 1: Konfigurera Asana-regler

Gå till det projekt som du vill integrera Outlook med. Klicka på ”Anpassa” i det övre högra hörnet, bläddra till ”Regler” och välj ”+ Lägg till regel”.

Välj Outlook-kalendern, Apple-kalendern eller det verktyg du vill koppla ihop, och välj sedan antingen en förinställd regel eller skapa en egen.

När du skapar en anpassad regel måste du ange ett namn och välja en utlösare och en åtgärd. Avsluta genom att klicka på ”Anslut till regler”.

Nu måste du logga in på ditt kalenderverktyg och följa anvisningarna för att bekräfta synkroniseringen med Asana.

Steg två: Synkronisera ett Asana-projekt

Gå till ditt projekt och klicka på rullgardinsmenyn bredvid namnet.

Klicka på ”Exportera/Skriv ut” och välj sedan ”Synkronisera med kalendern”. Ett nytt fönster öppnas – kopiera webbadressen.

Gå till din kalender och leta reda på den del där du kan synkronisera med en annan kalender. Välj alternativet ”URL” och klistra in det du har kopierat från Asana.

Steg tre: Synkronisera med Mina uppgifter

Klicka på rullgardinsmenyn för åtgärder under ”Mina uppgifter” och välj ”Synkronisera med kalendern”.

Ett nytt fönster öppnas – kopiera webbadressen.

Precis som när du synkroniserar ett projekt går du till ditt kalenderverktyg och letar upp den del där du kopplar samman med andra kalendrar. Välj alternativet ”URL” och klistra in det du har kopierat från Asana.

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