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Asana को Outlook और अन्य कैलेंडर के साथ कैसे सिंक करें

पढ़ने का समय: 4 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 11 अग॰ 2026

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यहाँ Asana परियोजनाओं को के साथ सिंक करने के लिए हमारी मार्गदर्शिका है। आउटलुक कैलेंडर और अन्य - आपकी उत्पादकता को सुव्यवस्थित करने के लिए।

चरण एक: Asana नियम सेट करना

उस प्रोजेक्ट पर जाएं जिसमें आप Outlook को एकीकृत करना चाहते हैं। ऊपरी दाएं कोने में "Customize" पर क्लिक करें, "Rules" पर स्क्रॉल करें और "+ Add rule" चुनें।

Outlook कैलेंडर, Apple कैलेंडर या उस टूल को चुनें जिसे आप लिंक करना चाहते हैं, फिर या तो एक पूर्वनिर्धारित नियम चुनें या अपना खुद का नियम बनाएँ।

जब आप एक कस्टम नियम बना रहे हों, तो आपको एक नाम जोड़ना होगा और एक ट्रिगर तथा एक क्रिया चुननी होगी। अंत में "नियमों से कनेक्ट करें" पर क्लिक करके समाप्त करें।

यहाँ से, आपको अपने कैलेंडर टूल में लॉग इन करना होगा और Asana के साथ सिंक को सत्यापित करने के लिए चरणों का पालन करना होगा।

चरण दो: एक आसाना प्रोजेक्ट को सिंक करना

अपने प्रोजेक्ट पर जाएँ और इसके नाम के बगल में ड्रॉप-डाउन संदेश पर क्लिक करें।

"Export/Print" पर क्लिक करें और फिर "Sync to calendar" चुनें। एक नई विंडो खुलेगी, URL कॉपी करें।

अपने कैलेंडर में जाएँ और उस क्षेत्र को खोजें जहाँ आप किसी अन्य कैलेंडर के साथ सिंक कर सकते हैं। URL से चयन करें और Asana से कॉपी किया गया टेक्स्ट पेस्ट करें।

चरण तीन: माई टास्क्स से सिंक करना

My Tasks से Actions ड्रॉप-डाउन मेनू पर क्लिक करें और "Sync to Calendar" चुनें।

एक नई विंडो खुलेगी, URL कॉपी करें।

प्रोजेक्ट सिंक करने की तरह, अपने कैलेंडर टूल में जाएँ और उस क्षेत्र को खोजें जहाँ आप अन्य कैलेंडरों से लिंक करते हैं। URL से चयन करें और Asana से कॉपी किया गया टेक्स्ट पेस्ट करें।

यदि आप अपनी बैठकों को आसानी से व्यवस्थित करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई उपकरण ढूंढ रहे हैं, तो आपको Doodle आज़माना चाहिए। एक मुफ्त खाता बनाएँ और आज ही अपनी शेड्यूलिंग को स्वचालित करें।

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