Sådan synkroniserer du Asana med Outlook og andre kalendere

Her er vores guide til at synkronisere dine Asana-projekter med Outlook Calendar og andre - for at strømline din produktivitet.

Første trin: Opsætning af Asana-regler

Gå til det projekt, du vil integrere Outlook med. Klik på "Tilpas" i øverste højre hjørne, rul til "Regler", og vælg "+ Tilføj regel".

Vælg Outlook Calendar, Apple Calendar eller det værktøj, du vil linke til, og vælg derefter enten en forudindstillet regel eller opret din egen.

Når du opretter en brugerdefineret regel, skal du tilføje et navn og vælge en udløser og handling. Afslut med at klikke på "Forbind til regler".

Herfra skal du logge ind på dit kalenderværktøj og følge trinene for at validere synkroniseringen med Asana.

Opret en Doodle

Trin to: Synkronisering af et Asana-projekt

Gå til dit projekt, og klik på drop-down-meddelelsen ud for dets navn.

Klik på "Eksporter/print", og vælg derefter "Synkroniser til kalender". Et nyt vindue åbnes, kopier URL'en.

Gå til din kalender, og find det område, hvor du kan synkronisere med en anden kalender. Vælg fra URL, og indsæt det, du har kopieret fra Asana.

Opret en Doodle

Trin tre: Synkronisering til Mine opgaver

Fra Mine opgaver skal du klikke på rullemenuen med handlinger og vælge "Synkroniser til kalender".

Et nyt vindue vil dukke op, kopier URL'en.

Ligesom når du synkroniserer et projekt, skal du gå til dit kalenderværktøj og finde det område, hvor du linker til andre kalendere. Vælg fra URL og indsæt det, du har kopieret fra Asana.

Hvis du leder efter et værktøj til nemt at organisere dine møder og øge produktiviteten, bør du prøve Doodle. Opret en gratis konto, og automatiser din planlægning i dag.