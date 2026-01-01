Como sincronizar a Asana com o Outlook e outros calendários

Aqui está nosso guia para sincronizar seus projetos Asana com o Outlook Calendar e outros - para otimizar sua produtividade.

Primeiro passo: Configurar as regras da Asana

Vá até o projeto com o qual você deseja integrar o Outlook. Clique em "Personalizar" no canto superior direito, role até "Regras" e selecione "+ Adicionar regra".

Selecione o Calendário do Outlook, o Calendário da Apple ou a ferramenta que deseja vincular e, em seguida, escolha uma regra predefinida ou crie a sua própria.

Quando estiver criando uma regra personalizada, você precisará adicionar um nome e escolher um acionador e uma ação. Conclua clicando em "Conectar às regras".

A partir daqui, você precisará fazer login na sua ferramenta de calendário e seguir as etapas para validar a sincronização com a Asana.

Crie um Doodle

Segunda etapa: Sincronização de um projeto Asana

Vá até seu projeto e clique na mensagem suspensa ao lado do nome dele.

Clique em "Exportar/Imprimir" e, em seguida, selecione "Sincronizar com o calendário". Uma nova janela será aberta, copie o URL.

Vá para o seu calendário e encontre a área em que é possível sincronizar com outro calendário. Selecione a partir do URL e cole o que você copiou da Asana.

Crie um Doodle

Terceira etapa: Sincronização com My Tasks (Minhas tarefas)

Em Minhas tarefas, clique no menu suspenso de ações e selecione "Sincronizar com o calendário".

Uma nova janela será exibida, copie o URL.

Assim como na sincronização de um projeto, acesse sua ferramenta de calendário e encontre a área que vincula a outros calendários. Selecione a partir do URL e cole o que você copiou da Asana.

Se estiver procurando uma ferramenta para organizar facilmente suas reuniões e aumentar a produtividade, experimente o Doodle. Crie uma conta gratuita e automatize seu agendamento hoje mesmo.