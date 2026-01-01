Como sincronizar a Asana com o Outlook e outros calendários
Atualizado: 11 de ago. de 2026
Aqui está nosso guia para sincronizar seus projetos Asana com o Outlook Calendar e outros - para otimizar sua produtividade.
Primeiro passo: Configurar as regras da Asana
Vá até o projeto com o qual você deseja integrar o Outlook. Clique em "Personalizar" no canto superior direito, role até "Regras" e selecione "+ Adicionar regra".
Selecione o Calendário do Outlook, o Calendário da Apple ou a ferramenta que deseja vincular e, em seguida, escolha uma regra predefinida ou crie a sua própria.
Quando estiver criando uma regra personalizada, você precisará adicionar um nome e escolher um acionador e uma ação. Conclua clicando em "Conectar às regras".
A partir daqui, você precisará fazer login na sua ferramenta de calendário e seguir as etapas para validar a sincronização com a Asana.
Segunda etapa: Sincronização de um projeto Asana
Vá até seu projeto e clique na mensagem suspensa ao lado do nome dele.
Clique em "Exportar/Imprimir" e, em seguida, selecione "Sincronizar com o calendário". Uma nova janela será aberta, copie o URL.
Vá para o seu calendário e encontre a área em que é possível sincronizar com outro calendário. Selecione a partir do URL e cole o que você copiou da Asana.
Terceira etapa: Sincronização com My Tasks (Minhas tarefas)
Em Minhas tarefas, clique no menu suspenso de ações e selecione "Sincronizar com o calendário".
Uma nova janela será exibida, copie o URL.
Assim como na sincronização de um projeto, acesse sua ferramenta de calendário e encontre a área que vincula a outros calendários. Selecione a partir do URL e cole o que você copiou da Asana.
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