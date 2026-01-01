Cómo sincronizar Asana con Outlook y otros calendarios
Actualizado: 11 ago 2026
Esta es nuestra guía para sincronizar tus proyectos de Asana con Outlook Calendar y otros - para agilizar tu productividad.
Paso 1: Configurar las reglas de Asana
Dirígete al proyecto con el que quieres integrar Outlook. Haz clic en "Personalizar" en la esquina superior derecha, desplázate hasta "Reglas" y selecciona "+ Agregar regla".
Selecciona Outlook Calendar, Apple Calendar o la herramienta que quieras vincular y luego elige una regla preestablecida o crea una propia.
Cuando crees una regla personalizada, tendrás que añadir un nombre y elegir un desencadenante y una acción. Para terminar, haz clic en "Conectar a reglas".
Desde aquí, deberás iniciar sesión en tu herramienta de calendario y seguir los pasos para validar la sincronización con Asana.
Paso 2: Sincronizar un proyecto de Asana
Dirígete a tu proyecto y haz clic en el mensaje desplegable junto a su nombre.
Haz clic en "Exportar/Imprimir" y luego selecciona "Sincronizar con calendario". Se abrirá una nueva ventana, copia la URL.
Ve a tu calendario y busca el área donde puedes sincronizar con otro calendario. Selecciona de URL y pega lo que has copiado de Asana.
Paso 3: Sincronización con Mis Tareas
Desde Mis Tareas haz clic en el menú desplegable de acciones y selecciona "Sincronizar con Calendario".
Aparecerá una nueva ventana, copia la URL.
Al igual que para sincronizar un proyecto, ve a tu herramienta de calendario y encuentra el área que vincula a otros calendarios. Selecciona de URL y pega lo que has copiado de Asana.
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