Cómo sincronizar Asana con Outlook y otros calendarios

Esta es nuestra guía para sincronizar tus proyectos de Asana con Outlook Calendar y otros - para agilizar tu productividad.

Paso 1: Configurar las reglas de Asana

Dirígete al proyecto con el que quieres integrar Outlook. Haz clic en "Personalizar" en la esquina superior derecha, desplázate hasta "Reglas" y selecciona "+ Agregar regla".

Selecciona Outlook Calendar, Apple Calendar o la herramienta que quieras vincular y luego elige una regla preestablecida o crea una propia.

Cuando crees una regla personalizada, tendrás que añadir un nombre y elegir un desencadenante y una acción. Para terminar, haz clic en "Conectar a reglas".

Desde aquí, deberás iniciar sesión en tu herramienta de calendario y seguir los pasos para validar la sincronización con Asana.

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Paso 2: Sincronizar un proyecto de Asana

Dirígete a tu proyecto y haz clic en el mensaje desplegable junto a su nombre.

Haz clic en "Exportar/Imprimir" y luego selecciona "Sincronizar con calendario". Se abrirá una nueva ventana, copia la URL.

Ve a tu calendario y busca el área donde puedes sincronizar con otro calendario. Selecciona de URL y pega lo que has copiado de Asana.

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Paso 3: Sincronización con Mis Tareas

Desde Mis Tareas haz clic en el menú desplegable de acciones y selecciona "Sincronizar con Calendario".

Aparecerá una nueva ventana, copia la URL.

Al igual que para sincronizar un proyecto, ve a tu herramienta de calendario y encuentra el área que vincula a otros calendarios. Selecciona de URL y pega lo que has copiado de Asana.

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