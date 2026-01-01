Ir al contenido principal
Guías prácticas

Cómo sincronizar Asana con Outlook y otros calendarios

Tiempo de lectura: 4 minutos
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Actualizado: 11 ago 2026

Old woman

Esta es nuestra guía para sincronizar tus proyectos de Asana con Outlook Calendar y otros - para agilizar tu productividad.

Paso 1: Configurar las reglas de Asana

Dirígete al proyecto con el que quieres integrar Outlook. Haz clic en "Personalizar" en la esquina superior derecha, desplázate hasta "Reglas" y selecciona "+ Agregar regla".

Selecciona Outlook Calendar, Apple Calendar o la herramienta que quieras vincular y luego elige una regla preestablecida o crea una propia.

Cuando crees una regla personalizada, tendrás que añadir un nombre y elegir un desencadenante y una acción. Para terminar, haz clic en "Conectar a reglas".

Desde aquí, deberás iniciar sesión en tu herramienta de calendario y seguir los pasos para validar la sincronización con Asana.

Paso 2: Sincronizar un proyecto de Asana

Dirígete a tu proyecto y haz clic en el mensaje desplegable junto a su nombre.

Haz clic en "Exportar/Imprimir" y luego selecciona "Sincronizar con calendario". Se abrirá una nueva ventana, copia la URL.

Ve a tu calendario y busca el área donde puedes sincronizar con otro calendario. Selecciona de URL y pega lo que has copiado de Asana.

Paso 3: Sincronización con Mis Tareas

Desde Mis Tareas haz clic en el menú desplegable de acciones y selecciona "Sincronizar con Calendario".

Aparecerá una nueva ventana, copia la URL.

Al igual que para sincronizar un proyecto, ve a tu herramienta de calendario y encuentra el área que vincula a otros calendarios. Selecciona de URL y pega lo que has copiado de Asana.

Si buscas una herramienta para organizar fácilmente tus reuniones y aumentar la productividad, deberías probar Doodle. Crea una cuenta gratuita y automatiza tu programación hoy mismo.

Comparte este artículo

Artículo relacionado

Calendar dark green graphic
Planificación

Conecta tu calendario online con Doodle

Leer el artículo
Man in blue shirt (calendar) Graphic
Planificación

Sé dueño de tu día programando con Doodle y Google

Leer el artículo
Group casual
Planificación

La eficacia de Doodle para realizar encuestas online

Leer el artículo

Resuelve la ecuación de planificación con Doodle