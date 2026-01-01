Czym jest praca dyplomowa?

Mówiąc najprościej, praca dyplomowa to tekst naukowy, w którym przedstawia się oryginalną koncepcję oraz argumenty ją uzasadniające. Najczęściej kojarzy się ją z uzyskaniem stopnia doktora, ale w niektórych krajach może być również wymagana w przypadku studiów magisterskich i innych studiów podyplomowych.

W zależności od dziedziny badań długość pracy może się różnić. Zazwyczaj jednak składa się ona z kilku rozdziałów, w których autor przedstawia swoje stanowisko oraz argumenty na jego poparcie.

Głównym celem pracy dyplomowej jest wniesienie oryginalnego wkładu w daną dziedzinę nauki. Musi ona opierać się na dogłębnych badaniach i jasno przedstawiać ich wyniki.

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Czym jest obrona pracy dyplomowej?

Nie wystarczy po prostu napisać pracę dyplomową. Musi ona również wytrzymać krytyczną ocenę specjalistów z danej dziedziny. Jak sama nazwa wskazuje, ma to miejsce podczas obrony pracy dyplomowej.

Zazwyczaj w posiedzeniu bierze udział komisja złożona z ekspertów w danej dziedzinie, którzy oceniają, czy praca dyplomowa spełnia wymagania niezbędne do przyznania stopnia naukowego. Pozwala to studentowi na przedstawienie wyników swoich badań, udzielenie odpowiedzi na pytania oraz odniesienie się do zgłoszonych uwag krytycznych.

Podczas spotkania student zazwyczaj przedstawia wyniki swoich badań w uporządkowany sposób. Może to obejmować slajdy lub inne pomoce wizualne. Zazwyczaj oczekuje się, że omówi on temat szczegółowo, więc ta pierwsza faza spotkania może z łatwością trwać godzinę lub dłużej.

Następnie odbędzie się sesja pytań zadanych przez komisję. Każdy członek komisji będzie miał chwilę na uzyskanie wyjaśnień dotyczących konkretnych kwestii lub poproszenie o bardziej szczegółowe omówienie. Od studenta może być również wymagane uzasadnienie zastosowanej metodologii, przeprowadzonej analizy oraz wyciągniętych wniosków.

Głównym celem posiedzenia komisji obrony pracy dyplomowej jest upewnienie się, że badania mają charakter oryginalny i charakteryzują się jakością wystarczającą do uzyskania stopnia naukowego.

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Jak zorganizować obronnę pracy dyplomowej

Jeśli jesteś wykładowcą lub pracownikiem akademickim i chcesz zorganizować spotkanie związane z obroną pracy dyplomowej, być może masz trudności ze znalezieniem terminu, który pasowałby wszystkim. Właśnie w takiej sytuacji Doodle może pomóc.

Group Poll dzięki temu w ciągu kilku minut z łatwością umówisz się na spotkanie z odpowiednimi osobami. Wybierz przedział czasowy, w którym chcesz zorganizować spotkanie, i prześlij go studentom oraz pracownikom akademickim, z którymi chcesz się spotkać. Odpowiedzą oni, podając swoje terminy, a w mgnieniu oka wszyscy będą mieli to wpisane w swoich kalendarzach.

Z Doodle Professional W ramach planu Teams możesz rezerwować wszelkiego rodzaju spotkania w imieniu pracowników akademickich. Oprócz wyłączenia reklam i ustalania terminów na własnym koncie możesz skorzystać z naszej funkcji „Gospodarze”, aby rezerwować spotkania w ich imieniu, a następnie automatycznie dodawać je do ich harmonogramu.

Możesz również dodać swoje ulubione narzędzie do wideokonferencji, które zostanie automatycznie dołączone do wszystkich wysyłanych przez Ciebie zaproszeń.