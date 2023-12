Hvad er en afhandling?

En afhandling er en akademisk tekst, der præsenterer en original idé og de argumenter, der skal begrunde den. Det er mest almindeligt forbundet med en ph.d.-grad, men i nogle lande kan det også være et krav for en kandidatgrad og andre postgraduate grader.

Afhængigt af studieområdet kan den variere i længde. Generelt vil den dog omfatte flere kapitler, der beskriver forfatterens mening og argumenter for den.

Hovedårsagen til en afhandling er at yde et unikt bidrag til et studieområde. Den skal være grundigt undersøgt og formidle sine resultater klart og tydeligt.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Hvad er et møde om forsvar af en afhandling?

Det er ikke nok bare at skrive en afhandling. Den skal også kunne klare en grundig undersøgelse fra fagfolk på sit område. Som navnet antyder, er det på et forsvarsmøde for en afhandling, at dette sker.

Normalt vil mødet bestå af et panel af eksperter på området, som vil undersøge, om afhandlingen opfylder kravene til den grad, der skal udstedes. Det giver den studerende mulighed for at præsentere sine resultater, besvare spørgsmål og tilbagevise kritik.

Under mødet vil den studerende normalt præsentere sine resultater på en struktureret måde. Dette kan omfatte dias eller andre visuelle hjælpemidler. Det forventes normalt, at de taler længe om emnet, så denne første fase af mødet kan nemt tage en time eller mere.

Herefter følger spørgsmål fra panelet. Hvert medlem vil tage sig tid til at få en afklaring på bestemte områder eller bede om yderligere uddybning. Det kan også forventes, at den studerende skal forsvare sin metodologi, analyse og konklusioner.

Hovedformålet med et forsvarsmøde for en afhandling er at sikre, at forskningen er original, og at den er af tilstrækkelig kvalitet til at opnå eksamensbeviset.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Sådan arrangerer du et møde om forsvaret af dit speciale

Hvis du er underviser eller medlem af det akademiske støttepersonale og ønsker at arrangere et møde om forsvar af en afhandling, kan det være svært at finde et tidspunkt i alles kalendere. Det er her, Doodle kan hjælpe dig.

Group Poll gør det nemt at få tid med de personer, du har brug for, på få minutter. Vælg et interval af tidspunkter, du gerne vil have dit møde, og send det til de studerende og akademiske medarbejdere, du har brug for. De vil svare med deres tilgængelighed, og på ingen tid har du noget i alles kalendere.

Med et Doodle Professional Teams abonnement kan du booke alle slags møder på vegne af akademisk personale. Ud over at slippe af med annoncer og sætte deadlines på din egen konto kan du bruge vores Hosts-funktion til at booke møder på deres vegne, og så vises det automatisk i deres kalender.

Du kan også tilføje dit foretrukne videokonferenceværktøj, som automatisk vil blive knyttet til alle invitationer, du sender.

Doodle gør det nemt for dig at arrangere alle typer møder - også møder til specialeforsvar. Ikke mere frem og tilbage, bare mere fritid, så du kan fokusere på de vigtige ting. Prøv det gratis i dag.