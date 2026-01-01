¿Qué es una tesis?

En términos sencillos, una tesis es un escrito académico que presenta una idea original y los argumentos que la justifican. Suele asociarse a los doctorandos, pero en algunos países también se exige para los másteres y otros títulos de posgrado.

Dependiendo del área de estudio, puede variar en longitud. Sin embargo, suele constar de varios capítulos en los que se expone la opinión del autor y los argumentos que la sustentan.

La razón principal de una tesis es hacer una aportación única a un área de estudio. Tiene que estar muy documentada y comunicar sus conclusiones con claridad.

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¿Qué es una reunión de defensa de tesis?

No basta con escribir una tesis. También debe superar la prueba del escrutinio de los expertos en su campo. Como su nombre indica, es en la reunión de defensa de tesis donde esto ocurre.

Normalmente, la reunión estará formada por un tribunal de expertos en la materia que examinará si la tesis cumple los requisitos para la obtención del título. Permite al estudiante presentar sus conclusiones, responder a preguntas y rebatir críticas.

Durante la reunión, el estudiante suele presentar sus conclusiones de forma estructurada. Puede incluir diapositivas u otro tipo de ayuda visual. Normalmente se espera que hable largo y tendido sobre el tema, por lo que esta primera fase de la reunión puede durar fácilmente una hora o más.

A continuación, el panel formula las preguntas. Cada miembro se tomará un tiempo para aclarar aspectos concretos o pedir más detalles. También puede esperarse que el estudiante defienda su metodología, análisis y conclusiones.

El objetivo principal de una reunión de defensa de tesis es garantizar que la investigación es original y que tiene la calidad suficiente para recibir el título.

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Cómo organizar una reunión de defensa de tesis

Si eres profesor o miembro del personal de apoyo académico y quieres organizar una reunión de defensa de tesis, puede que te cueste encontrar un momento en los calendarios de todos. Aquí es donde Doodle puede ayudarte.

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Con Encuesta en grupo te resultará muy fácil reunirte con las personas que necesites en cuestión de minutos. Selecciona un rango de horas en las que te gustaría tener tu reunión y envíalo a los estudiantes y personal académico que necesites. Ellos responderán con su disponibilidad y en poco tiempo tendrás algo en la agenda de todos.

Con un plan Doodle Professional Teams puedes reservar todo tipo de reuniones en nombre del personal académico. Además de deshacerte de los anuncios y establecer plazos en tu propia cuenta, puedes utilizar nuestra función Anfitriones para reservar reuniones en su nombre y que luego aparezca automáticamente en su agenda.

También puedes añadir tu herramienta de videoconferencia favorita, que se vinculará automáticamente a cualquier invitación que envíes.

Doodle te facilita la organización de cualquier tipo de reunión, incluidas las de defensa de tesis. Se acabaron las idas y venidas y tendrás más tiempo libre para centrarte en las cosas importantes. Pruébalo gratis hoy mismo.