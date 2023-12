O que é uma tese?

Em termos simples, uma tese é uma peça de escrita acadêmica que apresenta uma idéia original e os argumentos para justificá-la. É mais comumente associada a alguém que completa um doutorado, mas em alguns países, também pode ser exigida para um mestrado e outros cursos de pós-graduação.

Dependendo da área de estudo, ela pode variar em comprimento. No entanto, geralmente, incluirá vários capítulos que esboçam a opinião e os argumentos do escritor.

A principal razão para uma tese é fazer uma contribuição única para uma área de estudo. Ela precisa ser muito pesquisada e comunicar claramente suas descobertas.

O que é uma reunião de defesa de tese?

Não basta apenas escrever uma tese. Ela também deve resistir ao teste de escrutínio das pessoas de seu campo. Como o nome sugere, uma reunião de defesa de tese é onde isto acontece.

Normalmente, a reunião consistirá de um painel de especialistas nessa área que examinará se a tese atende aos requisitos para o grau a ser emitido. Ela permite ao estudante apresentar suas conclusões, responder perguntas e refutar críticas.

Durante a reunião, o estudante normalmente apresentará suas descobertas de forma estruturada. Isto pode incluir slides ou algum outro auxílio visual. Normalmente é esperado que eles falem longamente sobre o assunto, portanto, esta primeira fase da reunião pode facilmente levar uma hora ou mais.

Isto é seguido por perguntas do painel. Cada membro levará algum tempo para obter esclarecimentos sobre determinadas áreas ou pedir mais elaboração. O estudante também pode ser esperado que defenda sua metodologia, análise e conclusões.

O principal objetivo de uma reunião de defesa de tese é garantir que a pesquisa seja original e que tenha qualidade suficiente para receber o diploma.

Como organizar uma reunião de defesa de tese

