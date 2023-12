Che cos'è una tesi?

In parole povere, una tesi è un documento accademico che presenta un'idea originale e gli argomenti che la giustificano. È più comunemente associata a chi sta completando un dottorato di ricerca, ma in alcuni Paesi può essere richiesta anche per un master e altri titoli post-laurea.

A seconda dell'area di studio, la sua lunghezza può variare. In genere, tuttavia, comprende diversi capitoli che delineano l'opinione dello scrittore e le sue argomentazioni.

La ragione principale di una tesi è quella di dare un contributo unico a un'area di studio. La tesi deve essere oggetto di ricerche approfondite e deve comunicare i risultati in modo chiaro.

Che cos'è una riunione di difesa della tesi?

Non basta scrivere una tesi. Deve anche superare la prova dell'esame da parte degli esperti del settore. Come suggerisce il nome, una riunione di difesa della tesi è il luogo in cui questo avviene.

Di solito, l'incontro è costituito da una commissione di esperti del settore che esamina se la tesi soddisfa i requisiti per il rilascio della laurea. Lo studente può presentare i propri risultati, rispondere alle domande e confutare le critiche.

Durante l'incontro, lo studente presenterà normalmente i propri risultati in modo strutturato. Potrebbe includere diapositive o altri supporti visivi. Di solito ci si aspetta che parli a lungo dell'argomento, quindi questa prima fase dell'incontro può durare anche un'ora o più.

Seguono le domande del panel. Ciascun membro si prenderà un po' di tempo per ottenere chiarimenti su particolari aree o per chiedere ulteriori approfondimenti. Allo studente può essere richiesto di difendere la propria metodologia, l'analisi e le conclusioni.

Lo scopo principale di una riunione di difesa della tesi è garantire che la ricerca sia originale e che sia di qualità sufficiente per ricevere la laurea.

Come organizzare un incontro di difesa della tesi

Se siete un docente o un membro del personale di supporto accademico e volete organizzare un incontro per la difesa della tesi, potreste avere difficoltà a trovare un orario nei calendari di tutti. Ecco dove Doodle può aiutare.

Con Sondaggio di gruppo è facile trovare in pochi minuti un appuntamento con le persone di cui si ha bisogno. Selezionate una serie di orari in cui vorreste tenere la riunione e inviatela agli studenti e al personale accademico di cui avete bisogno. Risponderanno con la loro disponibilità e in poco tempo avrete qualcosa nelle agende di tutti.

Con un piano Doodle Professional Teams potete prenotare ogni tipo di riunione per conto del personale accademico. Oltre a sbarazzarvi degli annunci e a impostare le scadenze sul vostro account, potete utilizzare la nostra funzione Hosts per prenotare le riunioni a loro nome e farle apparire automaticamente nella loro agenda.

Potete anche aggiungere il vostro strumento di videoconferenza preferito, che si collegherà automaticamente a tutti gli inviti che invierete.

Doodle consente di organizzare facilmente qualsiasi tipo di riunione, comprese quelle per la difesa della tesi. Non dovrete più andare avanti e indietro, ma avrete più tempo libero per concentrarvi sulle cose importanti. Provatelo gratuitamente oggi stesso.