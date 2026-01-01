थीसिस क्या है?

सरल शब्दों में, एक थीसिस एक अकादमिक लेखन का वह भाग है जो एक मौलिक विचार प्रस्तुत करता है और उसे उचित ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। यह आमतौर पर पीएचडी पूरा करने से जुड़ा होता है, लेकिन कुछ देशों में यह मास्टर और अन्य स्नातकोत्तर डिग्रियों के लिए भी आवश्यक हो सकता है।

अध्ययन के क्षेत्र के आधार पर इसकी लंबाई भिन्न हो सकती है। हालांकि, सामान्यतः इसमें कई अध्याय शामिल होते हैं जो लेखक की राय और उसके तर्कों को रेखांकित करते हैं।

शोध प्रबंध का मुख्य उद्देश्य किसी अध्ययन क्षेत्र में एक अनूठा योगदान देना है। इसके लिए गहन शोध करना और अपने निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।

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प्रबंध रक्षा बैठक क्या है?

केवल एक थीसिस लिखना ही पर्याप्त नहीं है। इसे अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों की कड़ी जांच-पड़ताल का भी सामना करना चाहिए। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, थीसिस रक्षा बैठक वह स्थान है जहाँ यह होता है।

सामान्यतः, बैठक उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक पैनल से मिलकर होती है, जो यह जांचते हैं कि शोधप्रबंध जारी की जाने वाली डिग्री की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। यह छात्र को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने, प्रश्नों का उत्तर देने और आलोचनाओं का खंडन करने की अनुमति देता है।

बैठक के दौरान, छात्र आमतौर पर अपने निष्कर्षों को एक संरचित तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें स्लाइड्स या कोई अन्य दृश्य सहायता शामिल हो सकती है। उनसे आमतौर पर विषय पर विस्तार से बोलने की उम्मीद की जाती है, इसलिए बैठक का यह पहला चरण आसानी से एक घंटे या उससे अधिक समय ले सकता है।

इसके बाद पैनल के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट क्षेत्रों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने या अधिक विस्तार से पूछने के लिए कुछ समय मिलेगा। छात्र से अपनी कार्यप्रणाली, विश्लेषण और निष्कर्षों का बचाव करने की भी अपेक्षा की जा सकती है।

शोधप्रबंध रक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोध मौलिक है और यह डिग्री प्राप्त करने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता का है।

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प्रबंध रक्षा बैठक कैसे आयोजित करें

यदि आप एक व्याख्याता या शैक्षणिक सहायता स्टाफ के सदस्य हैं और थीसिस रक्षा बैठक आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सभी की कैलेंडर में एक उपयुक्त समय खोजने में संघर्ष कर सकते हैं। यहीं पर Doodle मदद कर सकता है।

ग्रुप पोल यह आपको मिनटों में उन लोगों के साथ समय तय करने में मदद करता है जिनसे आपको मिलना है। अपनी मीटिंग के लिए समय की एक सीमा चुनें और उसे उन छात्रों और शैक्षणिक कर्मचारियों को भेजें जिनकी आपको आवश्यकता है। वे अपनी उपलब्धता बताएँगे और जल्द ही सभी की डायरी में एक समय दर्ज हो जाएगा।

के साथ Doodle Professional टीम्स प्लान के तहत आप शैक्षणिक कर्मचारियों की ओर से सभी प्रकार की बैठकें बुक कर सकते हैं। विज्ञापनों को हटाने और अपने खाते पर समय सीमा निर्धारित करने के साथ-साथ, आप हमारे होस्ट्स फीचर का उपयोग करके उनकी ओर से बैठकें बुक कर सकते हैं और वे स्वचालित रूप से उनके शेड्यूल में दिख जाएँगी।

आप अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल भी जोड़ सकते हैं, जो आपके भेजे गए किसी भी निमंत्रण से स्वचालित रूप से जुड़ जाएगा।