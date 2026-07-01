Vad är en uppsats?

Enkelt uttryckt är en avhandling en akademisk skrift som presenterar en egen idé och de argument som stöder den. Den förknippas oftast med en doktorsexamen, men i vissa länder kan den även krävas för en masterexamen och andra examina på forskarnivå.

Längden kan variera beroende på ämnesområde. I allmänhet består den dock av flera kapitel som redogör för författarens åsikt och argument till stöd för denna.

Det främsta syftet med en uppsats är att ge ett unikt bidrag till ett forskningsområde. Den måste bygga på omfattande forskning och tydligt redogöra för sina resultat.

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Vad är ett disputationsseminarium?

Det räcker inte med att bara skriva en avhandling. Den måste också klara granskningen från kollegor inom ämnesområdet. Som namnet antyder är det vid ett avhandlingsseminarium som detta sker.

Vanligtvis består mötet av en panel med experter inom området som ska bedöma om avhandlingen uppfyller kraven för att examen ska kunna utfärdas. Det ger studenten möjlighet att presentera sina resultat, svara på frågor och bemöta kritik.

Under mötet brukar studenten presentera sina resultat på ett strukturerat sätt. Detta kan innefatta bilder eller andra visuella hjälpmedel. Det förväntas vanligtvis att studenten talar ingående om ämnet, så denna första del av mötet kan lätt ta en timme eller mer.

Därefter följer frågor från panelen. Varje medlem kommer att få lite tid på sig att be om förtydliganden inom vissa områden eller be om ytterligare förklaringar. Studenten kan också förväntas försvara sin metodik, analys och slutsatser.

Huvudsyftet med ett disputationsseminarium är att säkerställa att forskningen är originell och att den håller tillräckligt hög kvalitet för att examen ska kunna beviljas.

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Hur man anordnar ett möte inför en avhandlingsförsvar

Om du är föreläsare eller arbetar inom den akademiska stabsorganisationen och vill anordna ett möte inför en avhandlingsförsvar, kan det vara svårt att hitta en tid som passar alla. Det är där Doodle kan vara till hjälp.

Group Poll gör det enkelt att boka in möten med de personer du behöver träffa på bara några minuter. Välj ett tidsintervall då du vill ha ditt möte och skicka det till de studenter och akademiska medarbetare du behöver. De svarar med sina tillgänglighetstider och på nolltid har du bokat in mötena i allas kalendrar.

Med en Doodle Professional Med Teams kan du boka alla typer av möten åt akademisk personal. Förutom att ta bort annonser och ange tidsfrister på ditt eget konto kan du använda vår funktion ”Värdar” för att boka möten åt dem, så att de automatiskt läggs in i deras kalender.

Du kan också lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser, vilket automatiskt kopplas till alla inbjudningar du skickar.