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Rodzaje spotkań

Czym jest spotkanie grupy zadaniowej?

Czas czytania: 5 minut
Bobby Rae
Bobby Rae

Zaktualizowano: 1 lip 2026

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Czym jest grupa zadaniowa?

Grupy zadaniowe to zespoły robocze, w skład których zazwyczaj wchodzą specjaliści z określonych dziedzin, zebrani w celu realizacji konkretnego zadania. Zazwyczaj są one rozwiązywane po osiągnięciu wyznaczonego celu.

Na przykład w skład grupy zadaniowej powołanej w celu znalezienia nowej siedziby firmy mogą wchodzić: pośrednik w obrocie nieruchomościami komercyjnymi, rzeczoznawca, członek zarządu, administrator oraz osoba znająca potrzeby organizacji. Każda osoba w zespole musi zrealizować swój konkretny cel.

Grupy zadaniowe są wykorzystywane przez wiele różnych organizacji, dlatego też występują w najróżniejszych formach i rozmiarach. Najważniejsze jest, aby zadbać o to, by w składzie znalazły się osoby odpowiednie do danego zadania. Zbyt duża liczba osób – zwłaszcza jeśli nie przyczynią się one do osiągnięcia ostatecznego celu – tylko spowolni realizację zadania.

Jak przebiega spotkanie grupy zadaniowej?

Spotkania grupy zadaniowej mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ostatecznego celu. Wynika to z faktu, że stanowią one podstawę do budowania relacji, zdobywania wiedzy, rozwiązywania problemów, rozstrzygania konfliktów, wprowadzania innowacji oraz świętowania sukcesów.

Spotkanie grupy zadaniowej powinno być przyjazną przestrzenią, w której aktywnie zachęca się do przedstawiania pomysłów i zgłaszania wątpliwości.

Kiedy uczestnicy spotkania zaczynają się zbierać, istnieje spora szansa, że nie wszyscy się znają. Zacznij od ćwiczenia przełamującego pierwsze lody, aby każdy mógł się przedstawić i pozbyć ewentualnego stresu.

Postaraj się, aby grupa zadaniowa spotykała się regularnie. Spotkania mogą odbywać się co miesiąc lub co tydzień. Ustalenie stałej pory i dnia w każdym tygodniu zwiększy prawdopodobieństwo, że spotkania faktycznie się odbędą.

Ponieważ każdy członek grupy zadaniowej uczestniczy w niej ze względu na swoją specjalizację, poproście uczestników, aby po kolei zabierali głos i informowali o postępach w pracy oraz ewentualnych przeszkodach.

Należy zadbać o to, by ktoś sporządzał notatki, a gdy spotkanie dobiega końca, ustalić, jakie zadania należy zrealizować przed kolejnym spotkaniem. Może to wymagać zorganizowania krótszego spotkania w mniejszym gronie, z udziałem tylko kilku osób. W takim przypadku zawsze należy skontaktować się z nimi w celu omówienia wyników.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Jak organizujecie spotkania grupy zadaniowej?

Twoja grupa zadaniowa będzie prawdopodobnie składać się z osób z różnych działów firmy, a może nawet z podmiotów zewnętrznych. Znalezienie stałego terminu na ich spotkania może stanowić wyzwanie, ale właśnie w tym przypadku Doodle wchodzi w grę.

Dzięki naszemu Group Poll Dzięki temu narzędziu możesz błyskawicznie skompletować zespół zadaniowy. Wystarczy, że wybierzesz przedział czasowy, w którym masz wolne, i prześlesz go uczestnikom. Oni wybiorą termin, który im odpowiada, a Ty w ciągu kilku minut będziesz znać datę spotkania.

A Doodle Professional Plan zespołowy może również pomóc w przeniesieniu Twojej grupy zadaniowej na wyższy poziom. Każdy członek będzie mógł sprostać jeden na jednego między sobą lub z zewnętrznymi interesariuszami, tworzyć nieograniczone Booking Page aby zautomatyzować harmonogram oraz umieścić elementy identyfikacji wizualnej Twojej firmy w zaproszeniach na spotkania.

Doodle dzięki czemu możesz stworzyć swój zespół zadaniowy za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Koniec z wymianą e-maili, koniec ze stresem – po prostu więcej wolnego czasu, który możesz poświęcić na ważniejsze sprawy. Wypróbuj to za darmo już dziś.

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