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बैठक के प्रकार

टास्क फोर्स की बैठक क्या है?

पढ़ने का समय: 5 मिनट
Bobby Rae
Bobby Rae

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

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टास्क फोर्स क्या है?

टास्क फोर्सेस कार्य समूह होते हैं, जिनमें आमतौर पर विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक विशेष लक्ष्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। सामान्यतः, निर्धारित उद्देश्य पूरा करने के बाद इन्हें भंग कर दिया जाता है।

उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के नए कार्यालय खोजने के लिए बनाई गई एक कार्यदल में एक वाणिज्यिक रियल्टर, एक मूल्यांकनकर्ता, बोर्ड का एक सदस्य, एक प्रशासक और संगठन की आवश्यकताओं की जानकारी रखने वाला एक व्यक्ति शामिल हो सकता है। टीम के प्रत्येक सदस्य को अपना-अपना विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है।

टास्क फोर्सेज का उपयोग कई अलग-अलग संगठनों द्वारा किया जाता है, इसलिए ये विभिन्न रूपों और आकारों में होती हैं। मुख्य बात यह है कि कार्य के लिए आपके पास सही लोग हों। बहुत अधिक लोग, खासकर यदि वे आपके अंतिम लक्ष्य में योगदान नहीं देंगे, तो केवल काम को धीमा कर देंगे।

टास्क फोर्स की बैठक में क्या होता है?

टास्कफोर्स की बैठकें अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ये संबंध निर्माण, सीखने, समस्या समाधान, संघर्ष निवारण, नवाचार और सफलताओं का जश्न मनाने की नींव हैं।

कार्यबल की बैठक एक स्वागतयोग्य स्थान होना चाहिए जहाँ विचारों और चिंताओं की प्रस्तुति को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाए।

जब बैठक एक साथ हो रही होती है, तो बहुत संभव है कि हर कोई एक-दूसरे को नहीं जानता। एक आइसब्रेकर से शुरुआत करें, ताकि हर कोई अपना परिचय दे सके और अपनी घबराहट को दूर कर सके।

यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि आपकी कार्यदल नियमित रूप से बैठक करे। यह मासिक या साप्ताहिक आधार पर किया जा सकता है। हर सप्ताह एक ही दिन और समय तय करने से यह अधिक संभव होगा।

चूंकि टास्क फोर्स का प्रत्येक सदस्य अपनी-अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र के कारण मौजूद है, कमरे में बारी-बारी से घूमकर हर कोई अपनी प्रगति और यदि कोई अड़चन हो तो उसके बारे में अपडेट दे।

सुनिश्चित करें कि कोई नोट्स ले रहा हो, और जब बैठक समाप्त होने वाली हो, तो तय करें कि अगली बैठक से पहले किन कार्रवाई बिंदुओं को पूरा किया जाना चाहिए। इसमें केवल कुछ सदस्यों के साथ एक छोटी उप-बैठक शामिल हो सकती है। यदि ऐसा हो तो हमेशा उनसे फॉलो-अप करें।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

आप अपनी टास्क फोर्स की बैठक कैसे निर्धारित करते हैं?

आपकी कार्यदल संभवतः आपके व्यवसाय के विभिन्न हिस्सों के लोगों या संभवतः बाहरी लोगों से मिलकर बनेगी। उन्हें एक साथ आने के लिए नियमित समय ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यहीं पर Doodle आता है।

हमारे साथ ग्रुप पोल इस टूल की मदद से आप अपनी कार्यदल को तुरंत ही इकट्ठा कर सकते हैं। बस अपनी उपलब्ध समय की एक सीमा चुनें और उसे अपने प्रतिभागियों को भेजें। वे अपनी सुविधा के अनुसार समय चुनेंगे और कुछ ही मिनटों में आपको एक समय मिल जाएगा।

एक Doodle Professional टीम योजना आपकी कार्यदल को अगले स्तर पर ले जाने में भी मदद कर सकती है। प्रत्येक सदस्य सक्षम होगा। एक-से-एक एक-दूसरे के साथ या बाहरी हितधारकों के साथ, असीमित बनाएँ बुकिंग पेज अपने शेड्यूल को स्वचालित करने के साथ-साथ मीटिंग निमंत्रणों में अपनी कंपनी की ब्रांडिंग जोड़ने के लिए।

Doodle केवल कुछ ही क्लिक में आपकी टास्क फोर्स को एक साथ लाना संभव बनाता है। कोई ईमेल आदान-प्रदान नहीं, कोई तनाव नहीं, बस आपके पास महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और अधिक खाली समय। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएं।

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