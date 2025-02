Qu'est-ce qu'une task force ?

Les task forces sont des groupes de travail constitués généralement de spécialistes dans des domaines particuliers, réunis pour un objectif spécifique. Normalement, ils sont dissous après avoir atteint l'objectif assigné.

Par exemple, un groupe de travail créé pour trouver les nouveaux bureaux d'une entreprise peut comprendre un agent immobilier commercial, un évaluateur, un membre du conseil d'administration, un administrateur et une personne connaissant les besoins de l'organisation. Chaque personne de l'équipe doit réaliser son objectif spécifique.

Les groupes de travail sont utilisés par de nombreuses organisations différentes et se présentent donc sous différentes formes et tailles. L'essentiel est de s'assurer que vous avez les bonnes personnes pour la tâche. Un trop grand nombre de personnes, surtout si elles ne contribuent pas à votre objectif final, ne fera que ralentir les choses.

Que se passe-t-il lors d'une réunion du groupe de travail ?

Les réunions du groupe de travail sont essentielles pour atteindre l'objectif final. En effet, elles sont le fondement de l'établissement de relations, de l'apprentissage, de la résolution de problèmes, du règlement de conflits, de l'innovation et de la célébration des succès.

Une réunion de groupe de travail doit être un espace accueillant où la présentation des idées et des préoccupations est activement encouragée.

Lorsque la réunion se met en place, il y a de fortes chances que tout le monde ne se connaisse pas. Commencez par une activité brise-glace, afin que chacun puisse se présenter et calmer ses nerfs éventuels.

Essayez de faire en sorte que votre groupe de travail se réunisse régulièrement. Cela peut se faire sur une base mensuelle ou hebdomadaire. En fixant le même jour et la même heure chaque semaine, vous aurez plus de chances de vous réunir.

Comme chaque membre du groupe de travail est là en raison de son propre domaine d'expertise, faites un tour de table et demandez à chacun de faire le point sur ses progrès et sur les obstacles éventuels.

Veillez à ce que quelqu'un prenne des notes et, lorsque la réunion touche à sa fin, décidez des points d'action à réaliser avant la prochaine réunion. Cela peut impliquer une réunion en petits groupes avec seulement quelques membres. Si c'est le cas, assurez toujours un suivi avec eux.

Comment organisez-vous la réunion de votre groupe de travail ?

Votre task force sera probablement composée de personnes issues de différents secteurs de votre entreprise, voire même externes. Trouver un moment régulier pour qu'ils se réunissent peut être un défi, mais c'est là que Doodle intervient.

Avec notre outil Sondage de groupe, vous pouvez réunir votre groupe de travail en un rien de temps. Il suffit de sélectionner une plage de temps où vous êtes libre et de l'envoyer à vos participants. Ils choisiront ce qui leur convient et en quelques minutes, vous aurez un horaire.

Un plan d'équipe Doodle Professional peut également vous aider à faire passer votre groupe de travail au niveau supérieur. Chaque membre pourra se réunir en tête-à-tête entre eux ou avec des parties prenantes externes, créer un nombre illimité de Pages de réservation pour automatiser leur emploi du temps ainsi qu'ajouter la marque de votre entreprise aux invitations aux réunions.

Avec Doodle, il est possible de réunir votre groupe de travail en quelques clics seulement. Pas d'email dans les deux sens, plus de stress, juste plus de temps libre pour que vous puissiez vous concentrer sur des choses plus importantes. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.