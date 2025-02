Che cos'è una riunione della task force?

Cos'è una task force?

Le task force sono gruppi di lavoro costituiti tipicamente da specialisti in particolari settori riuniti per un obiettivo specifico. Di norma, vengono sciolte dopo aver completato l'obiettivo assegnato.

Per esempio, una task force creata per trovare i nuovi uffici di un'azienda potrebbe includere un agente immobiliare, un perito, un membro del consiglio di amministrazione, un amministratore e una persona che conosce le esigenze dell'organizzazione. Ogni persona del team deve portare a termine il proprio obiettivo specifico.

Le task force sono utilizzate da molte organizzazioni diverse e quindi possono avere forme e dimensioni diverse. La cosa principale è assicurarsi di avere le persone giuste per il compito. Un numero eccessivo di persone, soprattutto se non contribuiscono all'obiettivo finale, non farà altro che rallentare le cose.

Cosa succede in una riunione della task force?

Le riunioni della task force sono fondamentali per raggiungere l'obiettivo finale. Sono infatti la base per la creazione di relazioni, l'apprendimento, la risoluzione dei problemi, la risoluzione dei conflitti, l'innovazione e la celebrazione dei successi.

Una riunione della task force deve essere uno spazio accogliente in cui la presentazione di idee e preoccupazioni è incoraggiata attivamente.

Quando la riunione si riunisce, è molto probabile che non tutti si conoscano. Iniziate con un rompighiaccio, in modo che tutti possano presentarsi e calmare i nervi.

Cercate di fare in modo che la vostra task force si riunisca regolarmente. Questo può avvenire su base mensile o settimanale. Se si fissa lo stesso giorno e la stessa ora ogni settimana, è più probabile che questo avvenga.

Poiché ogni membro della task force è presente per la propria area di competenza, a turno fate girare la stanza e chiedete a tutti di aggiornare i progressi compiuti e se ci sono ostacoli.

Assicuratevi che qualcuno prenda appunti e, quando la riunione sta per concludersi, decidete quali punti d'azione devono essere completati prima della prossima riunione. Questo potrebbe comportare una riunione più piccola con solo alcuni membri. In tal caso, è sempre necessario un follow-up con i partecipanti.

Prova gratuitamente Non serve la carta di credito

Come programmate le riunioni della task force?

È probabile che la vostra task force sia composta da persone provenienti da diversi settori della vostra azienda o addirittura da esterni. Trovare un orario regolare per riunirsi può essere una sfida, ma è qui che entra in gioco Doodle.

Con il nostro strumento Sondaggio di gruppo, potete riunire la vostra task force in pochissimo tempo. Basta selezionare una serie di orari in cui siete liberi e inviarla ai partecipanti. Loro sceglieranno quello che fa al caso loro e in pochi minuti avrete un orario.

Un piano di squadra Doodle Professional può anche aiutare a portare la vostra task force a un livello superiore. Ogni membro potrà incontrarsi a tu per tu tra di loro o con interlocutori esterni, creare un numero illimitato di pagine di prenotazione per automatizzare i propri impegni e aggiungere il marchio della vostra azienda agli inviti alle riunioni.

Doodle consente di riunire la task force in pochi clic. Niente e-mail, niente stress, solo più tempo libero per concentrarsi su cose più importanti. Provatelo gratuitamente oggi stesso.