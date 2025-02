Hvad er et taskforce-møde?

Hvad er en taskforce?

Taskforcer er arbejdsgrupper, der typisk består af specialister inden for bestemte områder, som samles om et specifikt mål. Normalt opløses de, når det fastsatte mål er nået.

En taskforce, der er oprettet for at finde et nyt kontor til en virksomhed, kan f.eks. bestå af en erhvervsmægler, en vurderingsmand, et medlem af bestyrelsen, en administrator og en person med viden om, hvad organisationen har brug for. Hver person i teamet skal gennemføre sit specifikke mål.

Taskforces bruges af mange forskellige organisationer, så de findes i mange forskellige former og størrelser. Det vigtigste er at sikre, at du har de rigtige personer til opgaven. For mange personer, især hvis de ikke bidrager til det endelige mål, vil kun forsinke tingene.

Hvad sker der på et taskforce-møde?

Taskforce-møder er afgørende for at nå det endelige mål. Det skyldes, at de er grundlaget for relationsopbygning, læring, problemløsning, løsning af konflikter, innovation og fejring af succeser.

Et taskforce-møde bør være et indbydende rum, hvor der aktivt opfordres til at fremlægge idéer og bekymringer.

Når mødet finder sted, er der en god chance for, at ikke alle kender hinanden. Start med en isbryder, så alle kan præsentere sig selv og berolige eventuelle nervøsitet.

Forsøg at sikre, at din taskforce mødes regelmæssigt. Det kan gøres på månedlig eller ugentlig basis. Hvis du fastlægger samme tid og dag hver uge, er der større sandsynlighed for, at det sker.

Da hvert medlem af taskforcen er til stede på grund af deres eget ekspertiseområde, bør du på skift gå rundt i lokalet og bede alle om at opdatere deres fremskridt, og om de har nogen blokeringer.

Sørg for, at nogen tager noter, og når mødet er ved at være slut, skal du beslutte, hvilke handlingspunkter der skal gennemføres inden næste møde. Dette kan involvere et mindre break-out-møde med kun få medlemmer. Følg altid op med dem, hvis det er tilfældet.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Hvordan planlægger du dit taskforce-møde?

Din taskforce vil sandsynligvis bestå af personer fra forskellige dele af din virksomhed eller måske endda eksterne personer. Det kan være en udfordring at finde et fast tidspunkt for dem at mødes, men det er her Doodle kommer ind i billedet.

Med vores Group Poll værktøj kan du samle din arbejdsgruppe på ingen tid. Du skal blot vælge en række tidspunkter, hvor du er ledig, og sende det til dine deltagere. De vælger, hvad der passer dem bedst, og på få minutter har du en tid.

En Doodle Professional Teamplan kan også hjælpe dig med at tage din taskforce til det næste niveau. Hvert medlem vil kunne mødes one-on-one med hinanden eller eksterne interessenter, oprette ubegrænsede Booking Pages for at automatisere deres tidsplan samt tilføje din virksomheds branding til mødeinvitationer.

Doodle gør det muligt at samle din taskforce med få klik. Ingen e-mail frem og tilbage, ikke mere stress, bare mere fritid, så du kan fokusere på vigtigere ting. Prøv det gratis i dag.